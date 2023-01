Acento crea la primera unitat d’assumptes públics sobre l’esport amb Albert Soler

Acento Public Affairs crearà la primera unitat d’assumptes públics especialitzada en la indústria de l’esport, el lleure i l’entreteniment al nostre país sota el lideratge d’Albert Soler, fins fa molt poc director general del Consell Superior d’Esports (CSD) del Ministeri de Cultura i Esport del govern espanyol, segons ha pogut confirmar Servimedia de fonts del sector.

Albert Soler Sicília (Barcelona, Espanya, 27 de febrer de 1966) és un expert en gestió esportiva, i ha estat secretari d’Estat per a l’Esport i president del Consell Superior d’Esports breument el 2011 i dues vegades s’ha encarregat de la direcció general de CSD entre el 2021 i el 2023, i entre el 2008 i el 2011. També va exercir com a directiu del Futbol Club Barcelona (2014-21). En l’àmbit polític és funcionari de l’Ajuntament de Barcelona on va ostentar diversos alts càrrecs durant 1999 i 2005; i diputat a Corts a la XX legislatura (2011-14). A més va tenir una carrera d’èxit com a esportista a waterpolo i Medalla d’Or del Mèrit Esportiu d’Espanya.

El president d’Acento, Alfonso Alonso, considera que “la indústria de l’esport, l’oci i l’entreteniment experimenta una transcendència i una expansió social i econòmica sense precedents; i requereix un tractament institucional expert i específic, i estem convençuts que Albert és qui millor pot liderar aquesta nova unitat”. Soler està pendent de la resposta dels organismes que regulen el règim d’incompatibilitats perquè donin el vistiplau al “fitxatge” per Acento.

Els assumptes públics especialitzats en l’entreteniment són una disciplina emergent tant als Estats Units com al Regne Unit. En aquest sentit, la visió i l’estratègia d’Acento és la major especialització en assumptes públics, amb el desenvolupament d’unitats concreta en energia, sanitat, infraestructures, tecnologia… i ara la indústria de l’entreteniment amb la creació d’aquesta nova unitat .

Acento és una consultora d’assumptes públics molt especialitzada amb un equip de professionals amb carreres polítiques i institucionals rellevants, i amb oficines a Madrid, Barcelona i Brussel·les.