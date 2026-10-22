Otro caso impulsado por Acció Cassandra por catalanofobia. Esta vez contra Movistar Plus. La entidad de abogados en defensa civil y jurídica de la minoría nacional catalana ha presentado este jueves una querella criminal dirigida al juzgado de instrucción de guardia de Madrid por los cánticos «Polaco el que no bote» en el Santiago Bernabéu y por su posterior difusión en una pieza humorística del programa El Día Después, de Movistar Plus+.

La asociación ejerce la acción popular por un presunto delito de odio contra la minoría nacional catalana y pide que el contenido se retire cautelarmente en un plazo de 24 horas. La querella se ha presentado, técnicamente, contra Telefónica Audiovisual Digital, SLU, titular de Movistar Plus+; las personas responsables de la elaboración, locución y difusión del vídeo, y los autores de los cánticos, especialmente quienes los iniciaron o dirigieron. La dirección letrada del proceso corre a cargo de los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell, a su vez promotores de Cassandra.

Kylian Mbappé, en un partido / Servimedia

Según recoge la querella, a la que ha tenido acceso El Món, los cánticos se perpetraron el 18 de octubre durante el partido entre el Real Madrid y el Sevilla. Las cámaras captaron cómo el delegado madridista «Chendo» preguntaba a Kylian Mbappé si sabía qué significaba polaco y, «tras una explicación con la boca tapada, ambos reían«. El programa El Día Después, un clásico de la información deportiva, convirtió la escena en una pieza de unos cuarenta segundos, presentada como una «clase de vocabulario madridista«. Al día siguiente, la cuenta oficial @MPlusDeportes la publicó en X con el texto «La noche en la que Mbappé aprendió lo que es ser polaco…».

En la querella, Acció Cassandra razona que esta «reelaboración amplifica el carácter humillante de los cánticos y reclama que la discriminación contra la minoría nacional catalana reciba la misma protección que cualquier otra forma de discriminación». En este sentido, remarca «que el medio no se limitó a informar sobre unos hechos: seleccionó y editó las imágenes, añadió una narración burlesca y las difundió con un texto propio». Para la asociación, «presentar el insulto como una broma contribuye a normalizar el desprecio contra los catalanes por su identidad nacional«.

La querella se fundamenta en el artículo 510 del Código penal, que castiga determinadas conductas de humillación y fomento del odio o la discriminación contra grupos, entre otros motivos, por pertenencia nacional. También reclama investigar tanto los cánticos como la elaboración y difusión del vídeo, con el agravante del artículo 510.3 por el alcance de los medios de comunicación e internet. También plantea la responsabilidad penal de la sociedad titular de Movistar Plus+, de acuerdo con los artículos 31 bis y 510 bis. Por otra parte, solicita la retirada del vídeo de todos los canales de Movistar Plus+, y el bloqueo de la publicación en X y la conservación de las grabaciones y datos necesarios para identificar a los responsables. Por otro lado, también pide trasladar los hechos a los organismos competentes en comunicación audiovisual y contra la intolerancia en el deporte, por posibles infracciones de la normativa contra el odio en los espacios deportivos y audiovisuales.