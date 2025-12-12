Una avería en la catenaria entre Mollet y Granollers interrumpe las líneas R2, R8 y R11

Cataluña inicia el viernes con una nueva incidencia en la red de Rodalies. Según han informado Adif y Protección Civil, las líneas R2, R2 norte y R8 están interrumpidas por una incidencia en el Vallès Oriental. En concreto, se ha producido una avería en la catenaria entre las estaciones de Mollet-Sant Fost y Granollers Centre, tal como ha informado el gestor español de infraestructuras ferroviarias. Según informa Adif en sus redes sociales, los técnicos «están trabajando para la reparación de la incidencia cuanto antes, mejor».

A raíz de la avería y los efectos que ha tenido sobre la circulación, Protección Civil ha tenido que activar la prealerta del plan Ferrocat, que funciona ya desde las 7 de esta misma mañana. De hecho, varias dotaciones de Bomberos de la Generalitat -hasta cinco, según han informado en el momento de los hechos- han tenido que desplazarse hasta las vías para ayudar a evacuar a los pasajeros de un tren afectado, que estaba detenido a la altura de Montmeló.

Rodalies Catalunya, líneas R2, R2 Nord y R8: Se encuentra interrumpida la circulación por una incidencia pantógrafo/catenaria entre Mollet-Sant Fost y Granollers Centre.

Se está trabajando en su reparación a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) December 12, 2025

Caos ferroviario

Las incidencias de las últimas jornadas se suman al sufrimiento de los viajeros del sur del Principado. Los pasajeros de las Terres de l’Ebre y el Priorat ya se preparan para las obras del corredor mediterráneo, que se esperan para el 2026 y que provocarán «el corte total» de la vía entre el próximo mes de noviembre y abril del 2027. Adif y el gobierno español consideran que esta intervención es «imprescindible», si bien tiene a los usuarios preocupados por lo que puede significar para la movilidad en una zona del país que ya sufre a menudo las carencias en infraestructuras. Sin ir más lejos, entre octubre del 2024 y marzo de este año ya han tenido que soportar los estragos de la obra del túnel de Roda, así como las operaciones en las estaciones de Sant Vicenç de Calders, Tarragona, Altafulla y Torredembarra.