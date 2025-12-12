Una avaria a la catenària entre Mollet i Granollers interromp les línies R2, R8 i R11

Catalunya enceta divendres amb una nova incidència a la xarxa de Rodalies. Segons han informat Adif i Protecció Civil, les línies R2, R2 nord i R8 estan interrompudes per una incidència al Vallès Oriental. En concret, s’ha produït una avaria a la catenària entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre, tal com ha informat el gestor espanyol d’infraestructures ferroviàries. Segons informa Adif a les seves xarxes socials, els tècnics “estan treballant per a la reparació de la incidència com més aviat, millor”.
Arran de l’avaria i els efectes que ha tingut sobre la circulació, Protecció Civil ha hagut d’activar la prealerta del pla Ferrocat, que funciona ja des de les 7 d’aquest mateix matí. De fet, diverses dotacions de Bombers de la Generalitat -fins a cinc, segons han informat en el moment dels fets- han hagut de desplaçar-se fins a les vies per ajudar a evacuar els passatgers d’un tren afectat, que estava aturat a l’altura de Montmeló.
Rodalies Catalunya, líneas R2, R2 Nord y R8: Se encuentra interrumpida la circulación por una incidencia pantógrafo/catenaria entre Mollet-Sant Fost y Granollers Centre.— INFOAdif (@InfoAdif) December 12, 2025
Se está trabajando en su reparación a la mayor brevedad posible.
Caos ferroviari
Les incidències de les darreres jornades s’afegeixen al patiment dels viatgers del sud del Principat. Els passatgers de les Terres de l’Ebre i el Priorat ja es preparen per a les obres del corredor mediterrani, que s’esperen per al 2026 i que provocaran “el tall total” de la via entre el pròxim mes de novembre i l’abril del 2027. Adif i el govern espanyol consideren que aquesta intervenció és “imprescindible”, si bé té els usuaris preocupats pel que pot significar per a la mobilitat en una zona del país que ja pateix sovint les mancances en infraestructures. Sense anar més lluny, entre l’octubre del 2024 i el març d’enguany ja han hagut de patir els estralls de l’obra del túnel de Roda, així com les operacions a les estacions de Sant Vicenç de Calders, Tarragona, Altafulla i Torredembarra.