Retrasos y paradas en cinco líneas de Rodalies por una avería

Sábado de incidencias en la red de Rodalies. Cinco líneas del servicio se han visto afectadas por un problema en la infraestructura detectado entre las estaciones de Garraf y Castelldefels. En concreto, según la información facilitada por el operador, los recorridos afectados son las líneas R2sud, R13, R14, R15 y R16.

La información facilitada por Renfe indica que la avería se ha producido unos minutos antes de las siete de la mañana de este sábado y obliga a los trenes a circular por vía única en este tramo de siete kilómetros entre las comarcas del Baix Llobregat y el Garraf. Técnicos de Adif están trabajando en la zona para solucionar la incidencia, que se espera que no se alargue. «Circulación por vía única entre Garraf y Castelldefels debido a una incidencia técnica.»

En cuanto a las afectaciones, los trenes pueden quedar parados e incrementar el tiempo de recorrido a medida que se acercan al punto afectado», detalla Rodalies de Catalunya a través de las redes sociales. «Queda suprimida la relación de trenes Barcelona Estació de França – Vilanova i la Geltrú. La relación de trenes Barcelona Estació de França – Sant Vicenç de Calders efectuará parada en todas las estaciones», ha precisado Rodalies en esta publicación.

Restablecida la circulación habitual de los trenes entre las estaciones de Garraf y Castelldefels, una vez se ha reparado la infraestructura. Progresivamente, se recuperan las frecuencias. — R2 Sud Rodalies (@rod2sudcat) 29 de noviembre de 2025

Doble afectación por un tren averiado en Sants

Se da la circunstancia de que este sábado por la mañana también se están registrando retrasos y paradas en diferentes líneas de Rodalies, entre ellas la R2sud debido a un tren que ha quedado averiado a la salida de la estación de Sants de Barcelona. «Los trenes pueden permanecer parados y aumentar el tiempo de recorrido a medida que se acercan al punto afectado», informa Rodalies a través de las redes.