Retards i aturades a cinc línies de Rodalies per una avaria

Dissabte d’incidències a la xarxa de Rodalies. Cinc línies del servei s’han vist afectades per un problema en la infraestructura detectat entre les estacions de Garraf i Castelldefels. En concret, segons la informació facilitada per l’operador, els recorreguts afectats són les línies R2sud, R13, R14, R15 i R16.
La informació facilitada per Renfe indica que l’avaria s’ha produït uns minuts abans de les set del matí d’aquest dissabte i obliga els trens a circular per via única en aquest tram de set quilòmetres a cavall entre les comarques del Baix Llobregat i el Garraf. Tècnics d’Adif estan treballant a la zona per solucionar la incidència, que s’espera que no s’allargui. “Circulació per via única entre Garraf i Castelldefels a causa d’una incidència tècnica.
Pel que fa a les afectacions, els trens poden quedar aturats i incrementar el temps de recorregut a mesura que s’apropen al punt afectat”, detalla Rodalies de Catalunya a través de les xarxes socials. “Queda suprimida la relació de trens Barcelona Estació de França – Vilanova i la Geltrú. La relació de trens Barcelona Estació de França – Sant Vicenç de Calders efectuarà parada a totes les estacions”, ha precisat Rodalies en aquesta publicació.
Restablerta la circulació habitual dels trens entre les estacions de Garraf i Castelldefels, un cop s’ha reparat la infraestructura. Progressivament, es recuperen les freqüències.— R2 Sud Rodalies (@rod2sudcat) November 29, 2025
Doble afectació per un tren avariat a Sants
Es dona la circumstància que aquest dissabte al matí també s’estan registrant retards i aturades en diferents línies de Rodalies, entre els quals l’R2sud a causa d’un tren que ha quedat avariat a la sortida de l’estació de Sants de Barcelona. “Els trens poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut a mesura que s’apropen al punt afectat”, informa Rodalies a través de les xarxes.
A causa d'un tren averiat a la sortida de Barcelona Sants, els trens poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut a mesura que s'apropen al punt afectat.— R2 Sud Rodalies (@rod2sudcat) November 29, 2025