En el mundo físico, todos sabemos qué hacer cuando surge un problema: si se te estropea la cerradura de casa, llamas al cerrajero; si te roban la tarjeta de crédito, llamas al banco. Pero, ¿y cuando tenemos un problema en internet? ¿Sabemos a dónde acudir? La respuesta es simple: al 017.

Desde su lanzamiento en 2020, el 017 es el número gratuito y confidencial del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) del gobierno de España, que te ayuda con cualquier problema relacionado con la seguridad digital en internet, disponible para todos, todos los días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.

Este número se ha convertido en un salvavidas digital para muchas personas y empresas que se han encontrado alguna vez en dificultades digitales. El 017 no solo atiende a quienes ya han sufrido un incidente, sino que también te ayuda a prevenir problemas antes de que se conviertan en una pesadilla, en otras palabras, si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. En 2024, más de la mitad de las consultas fueron preventivas: personas que, antes de que algo malo les sucediera, prefirieron preguntar a los expertos cómo protegerse.

El 017, muy útil para padres y tutores para proteger a los menores

Desde esos mensajes fraudulentos que llegan por correo electrónico o SMS, hasta el robo de cuentas en redes sociales, pasando por los fraudes en compras en línea… son muchos los problemas que pueden surgir en internet. Pero la buena noticia es que con una simple llamada al 017, puedes obtener ayuda para solucionarlos. Y si no puedes llamar, también puedes comunicarte por WhatsApp o Telegram (solo tienes que guardar el número 900 116 117 en tu agenda o buscar el alias ‘@incibe017’).

Este servicio está pensado para todos (ciudadanos y empresas), sin importar la edad o el nivel de conocimiento digital. Ya sea porque te preocupa la seguridad de tu cuenta de correo, te han suplantado la identidad en alguna red social o te has encontrado con un fraude en línea, el 017 está aquí para ayudarte.

También es un recurso clave para los menores de edad, que a menudo son el blanco de ciberacosadores o de personas malintencionadas en internet. Si eres padre o madre, o si trabajas con menores, puedes recurrir al 017 para tener asesoramiento sobre cómo protegerlos en el mundo digital.

No hace falta ser un experto digital para usar el 017

Las estafas a través de llamadas falsas, mensajes de texto y correos electrónicos (lo que se conoce como vishing, smishing y phishing) son algunas de las consultas más frecuentes que se reciben. También, la suplantación de identidad en redes sociales, el robo de cuentas y los fraudes en compras en línea son problemas a los que muchas personas se enfrentan hoy en día.

El 017 está diseñado para ser fácil de usar. No tienes que ser un experto en tecnología para entender cómo funciona, y su objetivo es ofrecerte una respuesta rápida, sin complicaciones. Si tienes alguna pregunta, si te sientes inseguro en internet o si simplemente no sabes qué hacer ante un problema digital, ¡llama al 017 o escríbenos!

Puedes encontrar más información aquí:

www.incibe.es/el-017-se-ocupa

https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad