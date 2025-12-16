«Para evitar accidentes, anticípate»: nueva campaña del Gobierno para frenar la siniestralidad de los motoristas

Un adelantamiento imprudente, un exceso de velocidad o una leve distracción al volante pueden poner fin a la vida de un motorista. Bajo el lema “Para evitar accidentes, anticípate”, el Gobierno de la Generalitat impulsa una nueva campaña para reducir la siniestralidad de este colectivo. La iniciativa quiere concienciar a motoristas y conductores sobre la importancia de la protección, la prevención y la prudencia, tres elementos clave para mejorar la seguridad en la carretera. En Cataluña, una de cada tres víctimas mortales en accidentes de tráfico son motoristas.

La campaña se basa en relatos ficticios que muestran de manera anticipada las consecuencias reales de imprudencias habituales en la conducción. Pone el foco en los comportamientos de riesgo de los motoristas “uno de los colectivos más vulnerables en nuestras carreteras”, según la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon. Y al mismo tiempo promueve la sensibilización sobre el resto de vehículos. El objetivo es “reducir la accidentalidad y reforzar una conducción segura y respetuosa”, subraya Parlon.

La triple P

La campaña comunicativa se sustenta en la Triple P: protección, con el uso de equipamiento adecuado; prevención, con actitudes que anticipen riesgos; y prudencia, que guía cada decisión en la carretera. La iniciativa del Servei Català de Trànsit (SCT) se desplegará en dos fases.

«Uno de cada tres muertos en las carreteras catalanas es motorista»

La primera comenzó el 10 de diciembre y se alargará hasta el 31, coincidiendo con las fiestas de Navidad, período de aumento de la movilidad, y la segunda tendrá lugar a lo largo del 2026. Los materiales incluyen dos anuncios de 30 segundos con versiones de 10 segundos, dos cuñas radiofónicas, dos piezas gráficas, un teaser, un making of y varios recursos digitales adaptados a redes sociales.

Goteo constante de víctimas motoristas

Cada año cerca de 50 motoristas pierden la vida en la red viaria de Cataluña y más de 300 resultan heridos graves. En los últimos diez años, cerca de 480 motoristas han perdido la vida en accidentes y más de 3.300 han sufrido heridas de gravedad. Los datos de Trànsit permiten dibujar un perfil claro. Los motoristas muertos o heridos graves son mayoritariamente hombres de 45 a 54 años, aunque aumentan las víctimas en franjas más jóvenes. Barcelona es la demarcación con más víctimas, y dentro de esta, el Baix Llobregat concentra el número más grande de accidentes.

La C-31 es la carretera más afectada. En cuanto a la tipología, los accidentes más comunes son alcances y salidas de vía, mientras que los choques con animales, aunque son minoritarios, muestran un aumento. Los accidentes se distribuyen entre mañana y tarde, con un peso más elevado de siniestros por la tarde en Barcelona. Los días laborables concentran más accidentes, aunque la siniestralidad crece también en fines de semana. En cuanto a la estacionalidad, a partir del mes de mayo y hasta agosto, coincidiendo con temperaturas más cálidas, se acumulan más víctimas; aunque la siniestralidad de los motoristas en los últimos años aumenta en los meses de septiembre a noviembre.

Servei Català de Trànsit

Medidas preventivas y formación

Además de la campaña comunicativa, el SCT ha impulsado acciones complementarias. Este 2025 se ha llevado a cabo la 11.ª edición del programa Formación 3.0 para motoristas, con 40 sesiones repartidas por toda Cataluña, con sesiones en zona urbana y formaciones para empresas. En total, han participado más de 6.000 motoristas.

También se ha celebrado una semana de trabajo para la prevención de la siniestralidad de los motoristas en las curvas peligrosas, con expertos europeos. En este sentido, se ha mejorado la señalización en carreteras con curvas peligrosas. La prueba piloto se ha llevado a cabo en la N-260 en la Collada de Toses y la B-124 entre Sant Llorenç Savall y Calders. Finalmente, los Mossos d’Esquadra han reforzado la vigilancia con controles PREMOT y controles dinámicos con motocicletas policiales no logotipadas, con el objetivo de disuadir las conductas de riesgo.