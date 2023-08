La sindica de Aran pide la oficialidad del aranés en el Congreso

La sindica de la Vall de Aran, Maria Vergés, pide que el aranés también se convierta en una lengua oficial en el Congreso de los Diputados. Así lo ha expresado a través de una carta dirigida a la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol, después de que anunciara que el catalán, el vasco y el gallego serán lenguas oficiales dentro del Congreso. Vergés considera que es el suyo «deber moral e institucional» hacer esta petición, puesto que, tal como queda recogido dentro del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Régimen Especial de Aran, el aranés está reconocido como lengua oficial de Cataluña dentro del régimen de excepcionalidad de la región.

La síndica considera que «el reconocimiento de la diversidad lingüística» supone «un gran paso» en el «respeto y consideración a sus hablantes»: «Permitiendo que el aranés se hable al hemiciclo se llevaría a cabo un paso significativo para la protección, proyección y reconocimiento de nuestra diversidad cultural y la garantía que todas las voces son escuchadas», sentencia. Esta es una cuestión que ha levantado mucha polvareda desde que Armengol lo prometió el día de su investidura como nueva presidenta de la mesa.

Francina Armengol, la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, durante su discurso a la sesión constitutiva de las Cortes Generales / ACN

Reprochados de Armengol a Batet

De hecho, el debate sobre el uso del catalán en el Congreso ha llevado Armengol al dejar en evidencia a la antigua presidenta de la mesa, Meritxell Batet, también socialista, por esta cuestión. Mientras Batet siempre había negado la posibilidad del uso de las lenguas cooficiales dentro de la cámara baja, Armengol ha cambiado el relato por completo en cuestión de dos semanas. Su sucesora asegura que todavía se tienen que limar detalles técnicos, pero que “el reglamento del Congreso no impide tomar esta iniciativa”. De hecho, afirma que “el reglamento del Congreso no establece qué lengua tiene que ser utilizada en los debates”. De este modo, Armengol deja en evidencia no solo la posición que ha mantenido el PSOE durante años, sino especialmente Batet, que en cada intervención que los diputados han intentado hacer en catalán durante la pasada legislatura, no les dejaba hacerla.