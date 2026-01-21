Aigües de Barcelona, empresa mixta participada por Veolia, por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y por Criteria, ha reunido sus grupos de relación en la jornada Innovación para el futuro del agua, para exponer las acciones y objetivos en materia de innovación que se convertirán en motor de transformación del ciclo del agua y del desarrollo económico, ambiental y social del territorio metropolitano. En 2025 la compañía destinó 5,7 millones de euros a innovación, ha analizado más de 120 propuestas y ha impulsado unas 60 iniciativas para transformar el sector del agua. Todo esto, de la mano de más de 140 entidades colaboradoras, entre las cuales 35 son universidades y centros de investigación, 10 son empresas emergentes, 9 son clústeres y asociaciones y 14 administraciones públicas.

En el acto, celebrado en el Tech Barcelona, se han presentado los proyectos de innovación más destacados de la compañía y se han explorado las potencialidades de la innovación como motor de cambio y transformación sostenible. Todo esto, en colaboración con unas 100 personas de 40 entidades territoriales que han estado presentes en el acto: entre ellas, José Carlos García Romero, Alejandro Pérez y Montse Zamora, tenientes de alcaldía de los ayuntamientos de Sant Joan Despí, Sant Boi y Esplugues, respectivamente, que han participado en la mesa redonda sobre innovación abierta.

Gestión de datos y programas de innovación

La implicación de las entidades del territorio responde a la voluntad de la compañía de fomentar un ecosistema de innovación abierta diverso e integrador, diseñado para estimular la inspiración cruzada entre diferentes actores de los sectores público y privado y para convertir ideas innovadoras en soluciones reales y de valor múltiple. El director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, destacó en su intervención la importancia de la innovación para hacer aún “más eficiente la gestión del ciclo integral del agua y para conseguir minimizar el impacto ambiental asociado al cambio climático y la emergencia hídrica”. Para Ignacio Escudero, la innovación y la digitalización son “ejes clave para la transformación de las ciudades y la anticipación a los retos del futuro con soluciones pioneras”. Así, en el caso de Aigües de Barcelona, “la gestión inteligente de los datos o los programas de innovación abierta y participativa nos ayudan a promover ciudades más inteligentes, sostenibles y saludables”, indicó.

Aigües de Barcelona destinó 5,7 millones de euros a innovación para más de 60 iniciativas transformadoras del sector del agua AIGÜES DE BARCELONA

Por su parte, el director de Sostenibilidad de la compañía, Xavier Bernat, destacó el modelo de innovación de la compañía, “abierto, flexible y orientado a generar un impacto positivo”. Por eso, Xavier Bernat recalcó “nuestra apuesta por un enfoque colaborativo, tejiendo alianzas con empresas emergentes, universidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas, y creando espacios de confianza y excelencia que funcionan como catalizadores de la innovación. Esta colaboración nos permite desarrollar nuevas soluciones para el servicio integral del agua, y también contribuir activamente al progreso socioeconómico y a la sostenibilidad del territorio”.

La jornada también contó con la asistencia del consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, y del jefe del servicio de abastecimiento de agua del AMB, Xavier Herranz. La jornada ha servido para visibilizar la actividad de innovación de Aigües de Barcelona y el impacto positivo que genera en los territorios donde presta servicio, contribuyendo al progreso local y fomentando la creación de valor compartido. Para la compañía, el impulso de la innovación como palanca de cambio es clave para continuar avanzando en la excelencia del servicio integral del agua y el desarrollo sostenible del entorno metropolitano.