Aigües de Barcelona, empresa mixta participada per Veolia, per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i per Criteria, ha reunit els seus grups de relació a la jornada Innovació per al futur de l’aigua, per exposar les accions i objectius en matèria d’innovació que esdevindran motor de transformació del cicle de l’aigua i del desenvolupament econòmic, ambiental i social del territori metropolità. El 2025 la companyia va destinar 5,7 milions d’euros a innovació, ha analitzat més de 120 propostes i ha impulsat unes 60 iniciatives per transformar el sector de l’aigua. Tot això, de la mà de més de 140 entitats col·laboradores, entre les quals 35 són universitats i centres de recerca, 10 són empreses emergents, 9 són clústers i associacions i 14 administracions públiques.
A l’acte, celebrat al Tech Barcelona, s’han presentat els projectes d’innovació més destacats de la companyia i s’han explorat les potencialitats de la innovació com a motor de canvi i transformació sostenible. Tot això, en col·laboració amb unes 100 persones de 40 entitats territorials que han estat presents a l’acte: entre elles, José Carlos García Romero, Alejandro Pérez i Montse Zamora, tinents d’alcaldia dels ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Boi i Esplugues, respectivament, que han participat en la taula rodona sobre innovació oberta.
Gestió de dades i programes d’innovació
La implicació de les entitats del territori respon a la voluntat de la companyia de fomentar un ecosistema d’innovació oberta divers i integrador, dissenyat per estimular la inspiració creuada entre diferents actors dels sectors públic i privat i per convertir idees innovadores en solucions reals i de valor múltiple. El director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha destacat a la seva intervenció la importància de la innovació per fer encara “més eficient la gestió del cicle integral de l’aigua i per aconseguir minimitzar l’impacte ambiental associat al canvi climàtic i l’emergència hídrica”. Per a Ignacio Escudero, la innovació i la digitalització són “eixos claus per a la transformació de les ciutats i l’anticipació als reptes del futur amb solucions pioneres”. Així, en el cas d’Aigües de Barcelona, “la gestió intel·ligent de les dades o els programes d’innovació oberta i participativa ens ajuden a promoure ciutats més intel·ligents, sostenibles i saludables”, ha indicat.
Per la seva banda, el director de Sostenibilitat de la companyia, Xavier Bernat, ha destacat el model d’innovació de la companyia, “obert, flexible i orientat a generar un impacte positiu”. Per això, Xavier Bernat ha recalcat “la nostra aposta per un enfocament col·laboratiu, teixint aliances amb empreses emergents, universitats, centres de recerca i institucions públiques i privades, i creant espais de confiança i excel·lència que funcionen com a catalitzadors de la innovació. Aquesta col·laboració ens permet desenvolupar noves solucions per al servei integral de l’aigua, i també contribuir activament al progrés socioeconòmic i a la sostenibilitat del territori”.
La jornada ha comptat també amb l’assistència del conseller delegat d’Aigües de Barcelona, Felipe Campos, i del cap del servei d’abastament d’aigua de l’AMB, Xavier Herranz. La jornada ha servit per visibilitzar l’activitat d’innovació d’Aigües de Barcelona i l’impacte positiu que genera en els territoris on presta servei, contribuint al progrés local i fomentant la creació de valor compartit. Per la companyia, l’impuls de la innovació com a palanca de canvi és clau per continuar avançant en l’excel·lència del servei integral de l’aigua i el desenvolupament sostenible de l’entorn metropolità.