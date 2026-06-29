Una de las frases más emblemáticas de la represión contra el Procés fue el ‘a por ellos. Un grito dirigido a todo lo que representara el independentismo y que incluía cualquier iniciativa política, policial, judicial, fiscal o social contra representantes del Procés o sus activistas. De hecho, fue una frase que surgía de manera natural de varias dependencias policiales del Estado cuando las unidades policiales se dirigían a Cataluña para reprimir y detener el referéndum del Primero de Octubre.

Precisamente, los sindicatos policiales y los parasindicatos de la Guardia Civil que alentaron estos gritos son los mismos que, a partir de mañana, harán sentar en el banquillo de los acusados con la colaboración del ministerio fiscal, a los exconsejeros de Salud, Alba Vergès y Josep Maria Argimon. Ambos están acusados de prevaricación administrativa por supuestamente haber retrasado de manera «consciente» la vacunación de la Covid para los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado destinados en Cataluña.

La fiscalía reclama a la sección sexta de la Audiencia de Barcelona una condena de 12 años de inhabilitación para cargo público. Una pena que también piden para el exsecretario general del departamento de Salud, Marc Ramentol, y para el exdirector del Servicio Catalán de Salud, Adrià Comella. La vista oral comenzará este martes, para las cuestiones previas y se alargará durante el día 1, 6, 7, 10, 13, 14 y 15 de julio. Un juicio que se inició a través de diferentes demandas y denuncias de Justicia Policial (JUPOL) y la Asociación de la Guardia Civil-Justicia Civil (Jucil), dos de las organizaciones sindicales mayoritarias del Cuerpo Nacional de Policía y del instituto armado.

Marc Ramentol (Departament de Salut)

«Discriminación»

El juicio que comienza este martes en el Palau de Justícia se inició a raíz de sendas demandas de JUPOL y JUCIL en las que denunciaban que los efectivos tanto de la Guardia Civil como del CNP habían sido «discriminados» en la gestión de la vacunación de la COVID 19, respecto a otros cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra y algunas policías locales. El escrito de calificación de la fiscalía, al que ha tenido acceso El Món, casi incluye a los cuatro acusados en una especie de organización criminal.

Así, el ministerio público afirma que el 24 de marzo de 2021, decidieron, de manera conjunta, detener el programa de vacunación acordado entre los responsables del departamento y los representantes del CNP y la Guardia Civil. En detalle, las vacunaciones para los agentes de los dos cuerpos destinados en Cataluña estaban programadas para el 15 de marzo y los días siguientes. El programa era una consecuencia de la llamada «tercera actualización de la Estrategia de Vacunación contra la Covid 19». Un documento aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con «competencia en el ámbito estatal».

Esta estrategia, insiste el fiscal, «acordaba priorizar la vacunación con AstraZeneca de los colectivos con funciones especiales, incluidos en el grupo 6». Un grupo donde se cuentan policías, bomberos o miembros de protección civil. El día 12 de marzo se inició el programa de vacunación para estos colectivos entre los miembros dentro del margen de los 18 a los 55 años. Durante el inicio del programa, los primeros en comenzar las vacunaciones fueron Mossos y las policías locales.

Adrià Comella (ACN)

Una vacunación separada

El cuatro de marzo, siempre siguiendo el relato del fiscal, la dirección del departamento de Salud y los coordinadores de los cuerpos policiales, se celebró una reunión a tres partes para coordinar la vacunación. Un programa que se llevaría a cabo sobre la base de un listado de personas que serían vacunadas dentro del margen de los 18 a los 55 años -el único que se podía vacunar con AstraZeneca- y que la vacunación se haría en centros de trabajo de los cuerpos policiales. De hecho, el primero se programó para el 15 de marzo en las instalaciones de la Guardia Civil y del CNP en el aeropuerto del Prat. Una primera tanda de 180 agentes.

Pero el mismo Consejo Interterritorial ordenó detener las vacunaciones con AstraZeneca porque se habían detectado varios casos de trombosis, incluso, con resultado de muerte, después de la vacunación. Una parada de emergencia de la programación en todo el Estado. La veda de las vacunas de AstraZeneca se reabrió el 22 de marzo por orden del mismo Consejo Interterritorial, e incluso, se levantó la limitación de restricción de vacunación a personas entre 18 y 55 años. También se podía utilizar para inmunizar a personas de entre 60 y 65 años, incluidos policías.

La fiscalía enfatiza que el 24 de marzo, dos días después, los cuatro acusados decidieron priorizar a las personas entre 60 y 65 años antes que a los cuerpos policiales. El ministerio público resalta que Vergés, Argimon, Ramentol y Comella tomaron esta decisión a pesar de saber el bajo nivel de vacunaciones en el CNP y la Guardia Civil en referencia a los Mossos, guardias urbanas, policías locales o bomberos. De hecho, los guardias civiles vacunados eran un 2,8% y del CNP, un 3,6% de los efectivos destinados en Cataluña. En cambio, en el colectivo de Mossos d’Esquadra era del 77%; un 77,9% en la Guardia Urbana de Barcelona; un 68,9% en el resto de policías locales y un 66,8% a los Bomberos de Barcelona.

Un participante en una manifestación de Jusapol, Jupol y Jucil/EP

«Desprotegidos»

El ministerio público contextualiza este relato de los hechos con las cifras de la pandemia. Así, indica que un año antes, entre marzo y noviembre de 2020 habían muerto en España 40.000 personas con una media de edad de 68 años. En este sentido, añade que en la primera ola de la pandemia, hasta julio de 2020, el 50% de los muertos tenía más de 60 años. En este contexto, de hacía un año, la fiscalía insiste que los acusados «eran plenamente conscientes de que con su decisión de aplazar las vacunaciones, se estaba de hecho, discriminando a los policías de los cuerpos policiales estatales, que se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras que la mayoría de los cuerpos policiales, locales o autonómicos ya estaban protegidos».

En esta línea, el ministerio público reprocha que Salud comunicó la suspensión de la vacunación en el aeropuerto del Prat el 14 de marzo, el día antes de iniciar las vacunaciones a los policías españoles. El argumento fue que el plan de vacunación se detenía a la espera de tener «suficientes vacunas». La respuesta sindical de los policías y guardias civiles fue inmediata. Presentaron una demanda contenciosa administrativa con la que instaba la nulidad de la suspensión por discriminatoria y contraria al artículo 14 de la Constitución que consagra el derecho a la igualdad.

La demanda se acompaña de la petición de una medida cautelar para vacunar de manera inmediata y a precio hecho, para alcanzar el mismo porcentaje de efectivos vacunados que los que ostentaba el cuerpo de Mossos d’Esquadra en solo diez días. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió la medida cautelar y ordenó cumplirla en un plazo máximo de diez días. Dicho y hecho, Salud organizó una vacunación masiva y el 10 de mayo de 2021, fueron inmunizados 4.806 efectivos y el resto se completaría entre el 14 y el 19 del mismo mes. La fiscalía concluye que hay un delito de prevaricación. La defensa pide la absolución.