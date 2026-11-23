La judicatura vuelve a marcar con amarillo la agenda política en una semana crucial de cara a las elecciones al Congreso y al Senado convocadas para el domingo, 29 de noviembre. Nueve años después, el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, podrá regresar a Cataluña liberado de la persecución judicial por el Primero de Octubre. Este lunes al mediodía, la sala penal del Tribunal Supremo, siguiendo la petición del magistrado instructor de la causa del Proceso, Pablo Llarena, ha decidido el sobreseimiento del caso, en aplicación de la ley de la amnistía con la interpretación sobre el delito de malversación que les obligó a hacer el Tribunal Constitucional el pasado 6 de octubre. La resolución, de tan solo seis páginas, solo establece la aplicación de la ley del olvido penal para el independentismo y desestima las peticiones de Vox -acusación popular-, que intentaba demorar una decisión que ya era inapelable.

De hecho, los magistrados han dictado una interlocutoria sin ninguna valoración fáctica ni jurídica. Simplemente, sujeto, verbo y predicado, porque lo que debían argumentar, reprochar o criticar del Tribunal Constitucional ya lo hicieron en la resolución que otorgaba la amnistía a los condenados por malversación por el 1-O, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull y Oriol Junqueras. De hecho, fuentes del tribunal ironizaban en privado que quizás condenarían a «pagar costas Cándido Conde-Pumpido», una referencia al presidente del TC, que ha ordenado al Supremo cómo debía interpretar un delito para que los acusados y condenados por el 1-O fueran amnistiados. Una decisión que generó una guerra de togas de alto voltaje e intensidad.

En paralelo, y en curiosa contraposición, hoy se ha comunicado la resolución de la sala penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con la que se niega aún la amnistía a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por malversación en la misma causa madre que abrió el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y en la que se ha amnistiado a todos los procesados, excepto Albert Royo y Roser Clavell. Una negativa que cuenta con la complicidad del ministerio fiscal que, aunque no se opone a la amnistía para este caso, tampoco ha solicitado su aplicación. La sorpresa es que, en la órbita del Gobierno del Primero de Octubre se han amnistiado el presidente y los consejeros y, en cambio, cargos de segundo nivel, Jové y Salvadó, que ocupaban las secretarías en los departamentos que dirigía Junqueras, aún están imputados en la causa judicial.

La salida del TSJC del presidente del Consell Nacional de ERC, Josep Maria Jové, y del diputado de ERC Lluís Salvadó | ACN

El «partido judicial» entra en la recta final de la campaña

Vale decir que, desde que comenzó la campaña electoral, la judicatura no ha detenido los procedimientos que rodean al PSOE, Pedro Sánchez y su entorno. Las diversas causas abiertas en los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional han ido avanzando. Así ha pasado en el caso Plus Ultra, con la diana fijada en el expresidente del gobierno español y negociador del PSOE en Suiza con Junts, José Luis Rodríguez Zapatero, y también en el caso de las cloacas del PSOE, bautizado como caso Leire.

Pero, este lunes, la presa era de caza mayor. El presidente Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig quedaban liberados de las cadenas de la imputación por malversación. Una decisión que tiene una lectura política evidente. Nueve años después de que la judicatura lograra que Puigdemont tuviera que marcharse de Cataluña y permanecer fuera del estado español, una ley aprobada por el poder legislativo, con el apoyo integral de la Moncloa y de la Fiscalía General del Estado, obligaba al mismo poder judicial a permitir su retorno, después de haber sido durante mucho tiempo el enemigo público número 1.

La aplicación de la amnistía es vista desde la derecha extrema y la extrema derecha como una señal que aún deteriora más la imagen de Pedro Sánchez como hombre de estado. En síntesis, que la ley que permitió su investidura en 2023 por parte de los votos de Junts a través del Pacto de Bruselas haya obligado a los jueces a dejar de perseguirlo y pueda volver sin haber pisado ni un juzgado español ni una prisión española, es munición electoral. El hecho de que regrese con una mano en la mejilla se imputa por parte del PP y Vox al gobierno de Sánchez, con todo el peso específico que conlleva. De todos modos, Puigdemont ha anunciado que no regresará hasta pasados los comicios para protagonizar un retorno «tan institucional como sea posible», y no un movimiento electoral.

Manuel Marchena y Pablo Llarena, en dos imágenes de archivo/Europa Press

El TSJC asoma la cabeza

Si las encuestas apuntan que ERC, con Gabriel Rufián al frente, supera la crisis electoral y podría obtener un resultado casi histórico en Cataluña, el TSJC ha querido añadir agua fría. A pesar de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el tribunal que debía juzgar a Jové y Salvadó, que preside un archienemigo del Proceso como es el magistrado y expresidente del TSJC Jesús María Barrientos, se niega a aplicarles la amnistía.

El tribunal encargado del caso ha comunicado este lunes que, a pesar de las peticiones de la defensa aportando toda la doctrina y la jurisprudencia vinculante sobre la interpretación de la malversación que ha de ser amnistiada, de momento no piensa aplicar la ley del olvido penal para el independentismo a Jové y Salvadó. La sala Civil y Penal del TSJC razona que la malversación por la que están procesados no es exactamente igual -«no tiene la misma identidad»- que la analizada por el TJUE, el TC y el Tribunal Supremo. Por tanto, no retira las cuestiones prejudiciales presentadas para dilatar su aplicación, a la espera de una decisión que la justicia europea podría considerar cosa juzgada.

La decisión del TSJC no es neutra. Al contrario. Salvadó es actualmente el poderoso gerente de ERC y, por ahora, miembro clave del comité de campaña del 29-N de los republicanos. Una viga maestra de la formación y de la campaña electoral que podría otorgar a los republicanos un resultado histórico el próximo domingo. Por otra parte, Jové es otra pieza clave de ERC, en este caso en el Parlamento, como jefe del grupo parlamentario republicano y encargado, junto con Ester Capella, de mantener las negociaciones con el PSC y el cumplimiento tanto del acuerdo de investidura de Salvador Illa como de los presupuestos.

Mario Conoci, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye y Josep Lluís Alay en una rueda de prensa en Alguer | Quico Sallés

Un largo trayecto

La amnistía se ha hecho efectiva casi dos años y medio más tarde de su aprobación en el Congreso y tras un largo periplo judicial. Ahora bien, por complicado, el trayecto que ha hecho el exilio en estos nueve años, desde que el 30 de octubre de 2017 comparecieron en Bruselas el grueso del Gobierno. De hecho, Puigdemont admite que sus abogados bruselenses solo le garantizaron tres meses de tregua en la capital flamenca, pero que una estrategia coordinada con Gonzalo Boye ha permitido que durante 9 años haya esquivado varios intentos de extradición. El primer intento fue con la euroorden de Llarena emitida el 3 de noviembre de 2017, que retiró dos días después.

El 23 de marzo de 2018 dictó una nueva contra todo el exilio. Dos días después, Puigdemont es detenido en Alemania, acompañado de dos mossos d’esquadra -juzgados por desobediencia y absueltos- y dos miembros de su gabinete personal. Estará 12 días en prisión. La justicia alemana solo permitiría entregarlo a las autoridades españolas si lo juzgan por malversación. Llarena lo rechaza porque lo quiere procesar por rebelión y Alemania, finalmente, rechaza extraditarlo, en julio de 2018. Nuevo golpe al Supremo porque el 16 de mayo, Bélgica había rechazado las euroórdenes de Comín, Puig y Meritxell Serret.

Carles Puigdemont, en el primer discurso de regreso del exilio, en el Arc de Triomf / Mireia Comas

De la sentencia a la amnistía

La sentencia del Supremo en la causa del Proceso, el 14 de octubre de 2019, activa una nueva euroorden contra el exilio. Entra en juego el caso Puig. Bélgica se vuelve a negar a entregar miembros del exilio. Pero el mes de diciembre, nuevo giro de guion. El 21 de diciembre de 2019, el TJUE dicta la «doctrina Junqueras» que reconoce la inmunidad de los eurodiputados electos y Puigdemont y Comín pueden tomar el acta de eurodiputados. El 21 de junio de 2016, se aprueba el indulto para los encarcelados del Proceso, pero la persecución no se detiene. El 23 de septiembre de 2021, Puigdemont es detenido en Alguer, pasa unas horas en una prisión de máxima seguridad y se despierta el movimiento soberanista en la isla. La justicia italiana cierra el caso el 4 de octubre y determina que tiene inmunidad europarlamentaria, y no lo entrega a las autoridades españolas. Suiza y Francia también se habían negado a tramitarlas.

El 31 de enero de 2023, el TJUE tumba los argumentos de las euroórdenes a raíz del caso Puig y aporta un concepto nuevo a la política judicial catalana, el GOIP, acrónimo de grupo objetivamente identificable de personas. En agosto de 2024, Puigdemont protagoniza una visita fugaz a Barcelona aprovechando el debate de investidura. La ley de amnistía hacía un mes que se había aprobado. Tras una breve estancia en Cataluña, con una visibilidad que no llegó a ser de una hora, Puigdemont volvió a Waterloo, y había abierta una causa contra los mossos que lo acompañaron. El seis de octubre el TC avala la amnistía y, un mes y medio después, el Supremo claudica y la aplica a los miembros del exilio.