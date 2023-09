Cuando Felipe González justificaba la amnistía para los servicios secretos franquistas

El expresidente español y exlíder del PSOE Felipe González, uno de los tótems del establishment español, es una de las primeras voces con ascendiente mediático y político que ha criticado la iniciativa de Pedro Sánchez de negociar una virtual ley de amnistía con el independentismo para retener la Moncloa. No solo él, sino también exvicepresidente del gobierno español Alfonso Guerra, su eterna mano derecha hasta que dimitió por las acusaciones de corrupción hacia sus hermanos. Curiosamente, pero, el 1977 González –entonces militante antifranquista y todavía a cinco años de ser presidente– defendía la amnistía para los agentes de los servicios secretos del franquismo arguyendo que, si bien se tenía que pasar cuentas con el pasado, todo tenía que tener un límite ante el momento político de cambio que se vivía. Una ley que, según los expertos consultados por El Món, avalaría una norma como la que propone Carles Puigdemont para los represaliados del Proceso.

El papel de Felipe González queda reflejado en los documentos de l‘archivo Jano, a los cuales ha tenido acceso El Mundo. Son documentos, actualmente en depósito a la Fundación Felipe González, que transcriben las entrevistas que, desde octubre del 1976, mantenían González y Guerra con agentes del SECED, el acrónimo del Servicio Central de Documentación, los servicios de inteligencia creados por el almirante Luis Carrero Blanco en 1972, organismo que es el abuelo del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estos textos muestran el interés de Juan Carlos de Borbón y Adolfo Suárez de conocer de primera mano las intenciones y los objetivos de González, su proyecto político y sobre el futuro político de Cataluña. De hecho, las entrevistas se realizaron antes de que el PSOE fundido legalizado. Algunas fuentes apuntan que el archivo Jano podría tener hasta 8.000 fichas personales de personajes y protagonistas de la Transición.

Parte de la cabecera de las transcripciones entre los espías de SECED con Felipe González en 1976 y 1977/FFG

«Saldar cuentas con el pasado pero con un límite»

Es 24 de febrero del 1977. La ley de amnistía no se aprobaría hasta octubre del mismo año y los partidos políticos con más apoyo social se miran con precaución una ley que proponía dejar sin efecto las penas del franquismo contra los perdedores de la Guerra Civil y contra las víctimas de la represión franquista, pero también los verdugos y los responsables del régimen fascista que habían cometido o permitido torturas, vejaciones, expropiaciones, confiscaciones y asesinatos. La conversación es en varias ocasiones con el mismo jefe del SECED, Andrés Cassinello, y su mano derecha, José Faura, así como otros miembros de confianza del jefe del servicio de Información.

En un momento de la conversación, González entra en el debate de la amnistía e insiste a los espías que a veces no se lo ha entendido cuando expone su posicionamiento sobre el perdón o retirada de las responsabilidades penales. En este sentido, tanto pone los represaliados como las víctimas de ETA y defiende que no se puede matar todo el que es graso con la amnistía. Así, entiende que «se tienen que saldar cuentas con el pasado pero hasta un límite». Es decir, no pedir responsabilidades porque precisamente se está viviendo un «momento histórico». De este modo, apunta que si ETA continúa matando durante las negociaciones de la reforma política se lo tiene que perseguir.

Felipe González, como presidente del gobierno español, con el rey Juan Carlos I

Una amnistía para los que tomaron las armas

«En cuanto a la amnistía», relata González según la transcripción de la conversación, «en este país ha habido explicaciones psicológicas y a menudo, incluso, si se quiere, de resistencia que puede llegar a coger las armas. Yo no lo comparto, pero se puede llegar a hacer esto en un momento de opresión». «Pero hay un momento histórico en que esto se ha acabado» -en referencia al terrorismo- «y está claro que el país cambia», puntualiza. «Y en este momento histórico, a mí que me dejen de cachondeos, quién la hace la paga», sentencia.

Una afirmación que justifica con relación a los atentados que puedan hacer organizaciones como ETA o GRAPO, por ejemplo el asesinato de un guardia civil o bien «quién mata en Atocha», en alusión al crimen en que la extrema derecha mató siete abogados laboralistas. Para González estas muertes en un momento histórico hacen la «puñeta» no solo en el «gobierno» sino a todo el mundo, incluso al PSOE y al PCE que dirigía Santiago Carrillo. Por eso, González estaba más a favor de dejar impunes los crímenes de antes del «momento histórico», sobre todo de los responsables del Estado, a través de la amnistía.

«Amnistía. Hay un límite. Creo que en este país se tiene que saldar cuentas con el pasado, pero que se tienen que saldar dentro de un límite», enfatiza González. Toda una declaración que indica que hay que ser benevolentes con los que durante el régimen fascista han actuado con toda la libertad. Finalmente, en la conversación también aparece el concepto de amnistía fiscal. González razona que «no defenderá cada día una amnistía fiscal porque la gente se lleve el dinero afuera», como sí que hace, a criterio suyo, Santiago Carrillo, que defendía esta medida porque «la derecha no se asuste».