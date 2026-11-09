Es inherente a cualquier campaña electoral celebrar un debate electoral. Pero ha sido inédito la celebración de un debate cuatro días antes de comenzar la campaña de los comicios al Congreso y al Senado del 29-N. Ha sido en RTVE en Cataluña, en La 2 Cat y Radio 4. Un debate temprano donde los candidatos catalanes de los partidos con representación en el Congreso han participado con un evidente ánimo de prueba, de comprobar su estado de forma y el efecto de sus mensajes. Tanto ha sido así que la primera hora del debate ha compartido protagonismo con la segunda parte de un gran partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barça. Ha sido un partido interesantísimo y los partidos han pensado más en los cortes virales del día siguiente que en el ritmo o la exposición que sus candidatos hacían en los tres o cuatro minutos de tiempo que tenían para exponer sus ideas al gran público. Este es el uno por uno con el que evaluamos a cada candidato.

Jordi Hereu, dosificado

El candidato del PSC ha hecho gala de la experiencia y de una pose estable que siempre le acompaña aunque pierda referéndums por un tranvía. Hereu ha hecho como el tío ordenado que trabaja en «la Caixa» y toda la familia, en la comida de Navidad, le pregunta dónde meter los ahorros. De hecho, ha sido el tío tranquilo que no deja fumar a los sobrinos pero que les ofrece comprensión y consejos y les hace comer. Ha corrido el riesgo de pasar inadvertido en algún momento del debate, pero cuando ha recuperado el micrófono sabía qué mensaje tenía que colar para atacar con finezza a sus adversarios, consciente de que PP, Vox, Junts y ERC tenían munición de alto calibre contra el PSOE. No ha gastado pólvora en salvas y ha dosificado los ataques a la espera de que la campaña se caliente. Hereu llevaba corbata.

Jordi Hereu, en un momento del debate de RTVE

Gabriel Rufián, atareado

El candidato de ERC tenía un papel difícil esta noche. Primero, la presión de no decepcionar a los fans de sus habilidades comunicativas. Y no lo ha hecho. Y, en segundo término, la de situar su candidatura en el contexto de unas elecciones donde la dicotomía izquierda-derecha es la protagonista. Y lo ha hecho. Por lo tanto, Rufián ha cumplido las expectativas pero ha estado atareado todo el debate porque debía replicar a Míriam Nogueras, Xavier García Albiol y Juanjo Aizcorbe, de Vox. La inquietud por no dejar a nadie sin responder y buscar la frase corta y ocurrente lo ha mantenido en tensión, aunque tiene un buen repertorio en su timeline de la red X. En cambio, ha sido demasiado suave con Ernest Urtasun y Jordi Hereu, a quienes no ha atacado en absoluto. Una grieta que Nogueras no ha desaprovechado. Rufián también llevaba corbata.

Gabriel Rufián, en un momento del debate de RTVE

Míriam Nogueras, líbera

La jefa de filas de Junts, única mujer del debate, ha ido con la idea de presentarse como la única candidata de obediencia estrictamente catalana. De hecho, Nogueras ha puesto en práctica lo que Helenio Herrera inventó en el fútbol, el líbero. Es decir, el jugador defensivo que no tiene ninguna obligación de marcaje. Nogueras ha ido a la suya y a vender su pescado, evitando un choque demasiado directo. Ha ido a hablar de «hacer trabajo», «de orden», de impuestos normales, esquivando cuando la presionaban por sus votaciones contra los decretos de vivienda. Cabe decir que ella misma se ha reconocido como un «hongo» en una «campaña españolizada». Nogueras ha esbozado esta noche cómo será la campaña de Junts, evitando el marco de derecha e izquierda. Una opción atrevida porque el campo del juego, aunque seas líbero, te lo marcan los otros.

Míriam Nogueras, en un momento del debate de RTVE

García Albiol, ‘umbralista’

El candidato del PP, Xavier Garcia Albiol, ha ido al debate como Francisco Umbral fue a la famosa entrevista que le hacía Mercedes Milá. A hablar de su libro y punto, como le espetó en una de las escenas más icónicas de la historia de la televisión. Albiol ha ido a los estudios de Sant Cugat a hablar de ocupaciones, delincuencia e inmigración. El hacer de alcalde y un tono desenfadado, con puntos de expresividad italiana, y el desacomplejamiento que le acompañan ha sido la tónica de sus intervenciones. Como Julio Iglesias cantando Me va, me va. Al fin y al cabo, Albiol piensa que su mejor eslogan es que «todos lo piensan, pero yo lo digo» y en la época del homo videns, el punto genuino tiene su encanto aunque solo resuelva cosas en las redes. Por eso lo ha elegido Alberto Núñez Feijóo. Albiol no llevaba corbata.

Xavier Garcia Albiol, en un momento del debate de RTVE

Ernest Urtasun, profesional

Hay personas que han nacido para ser mecánico de motos, otras para hacer arroces, algunos para ser carteros, una minoría para ser jueces y unos pocos para ser políticos profesionales y ejercer el cargo sin pillarse los dedos. Es el caso del candidato del Frente Amplio, heredero de una vieja escuela política catalana efectiva y muy productiva que fue Iniciativa-Verds. Algún día alguien debería escribir la historia de los herederos del PSUC y su capacidad de adaptación que haría las delicias de Charles Darwin. Esta noche ha sido la demostración. Con un tono de solvencia contrastada, Urtasun ha sido capaz de tildar de poco menos que fachas a los del PP y Vox y, a la vez, criticar al PSOE, con quienes han gobernado estos años. De hecho, si el ET hubiera visto el debate habría pensado que quien dirigía la Moncloa era Urtasun y sus amigos y no los socialistas con su tótem Pedro Sánchez al frente. Urtasun ha demostrado ser el más profesional de todos, privatizando, para los suyos, las cosas buenas de la Moncloa y socializando, para el PSOE, los grandes desastres. Urtasun no llevaba corbata.

Ernest Urtasun, en un momento del debat de RTVE

Juanjo Aizcorbe, cómodo

El candidato de Vox, Juanjo Aizcorbe, sabía perfectamente que en este debate solo podría salir mal parado. Por eso ha dejado la innovación de lado, y a diferencia de Hereu, se ha visto como el tío que deja fumar y beber cerveza el día de Navidad. No ha perdido la oportunidad de mostrar su catolicismo y, a menudo, se le escapaba una sonrisa socarrona. El guion, fácil: todos son una panda de corruptos y la islamización amenaza la civilización. Aizcorbe, sin embargo, se ha trabado cuando quería articular discursos demasiado largos en cuestiones socioeconómicas. Sus propuestas, más simples que el melón con jamón, no superaban el tono y las formas educadísimas y divertidas del candidato. Pero en ningún momento se le ha visto incómodo con la convicción de que los votantes de Vox votan más la papeleta que los nombres. La campaña se la hacen los otros y Aizcorbe es lo suficientemente listo para no malgastar el trabajo de los demás. Aizcorbe no llevaba corbata.

Juanjo Aizcorbe, en un momento del debat de RTVE

Gemma Nierga y Lluís Falgàs, oficio

TVE ha apostado por una pareja de moderadores del debate con más mili que el capitán Trueno. Y ambos saben que lo mejor que le puede pasar a un debate es que los moderadores pasen desapercibidos. La discreción de los profesionales. Hacer y decir las cosas con tacto, con una sonrisa y desengrasar cuando la cosa se pone muy cargante, reñir con delicadeza cuando tocaba, repartir las cartas y dar juego. Además, ambos son respetados por la biosfera política catalana. Nierga y Falgàs han regalado un curso de moderación y, sobre todo, de oficio. La presentadora de El Cafè d’Idees ha tenido, incluso, que espolear a algún candidato a hablar, y el presentador de Aquí Parlem, el programa de política decano de la televisión en Cataluña, ha tenido un punto de humanidad al informar a los candidatos de que el Barça había ganado el partido. Albiol y Rufián son pericos. Qué bien que acaba el partido cuando nadie habla del árbitro.