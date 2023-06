La CUP debate con tres documentos que tiene que hacer el 23-J: abstención, voto nulo o candidatura

La maquinaria, cada vez más de precisión suiza, de la CUP se ha puesto en marcha de cara la convocatoria de elecciones en el Congreso y en el Senado español del 23 de julio. Con la vista puesta en las asambleas territoriales, en la votación telemática a través de la ya tradicional «urna de la CUP» y en un decisivo consejo político previsto para el 10 de junio a Sant Pere de Ribes (Garraf), la formación ha remitido a la militancia tres documentos, a los cuales ha tenido acceso El Mundo, que son la base para decidir su posicionamiento respecto a los comicios avanzados por el presidente español, Pedro Sánchez. La elige será entre abstención, voto nulo o candidatura. «Seguramente no empataremos», comenta irónicamente un gato viejo de la formación cuando El Mundo le pregunta por las posibilidades de una u otra de las opciones.

El sistema de votación será de árbol. Primero se votará entre la propuesta de participar en las elecciones y la suma de las dos contrarias a presentar candidatura. En caso de que gane la no concurrencia, entonces se decidirá si la CUP reclama a sus votantes la abstención o bien el voto nulo. Si gana el voto nulo, la CUP podría presentar candidaturas y retirarlas en el último momento. Si gana la abstención también se tendrá que decidir si se hace abstencionismo activo –fiero campaña en pro de esta opción– o bien si la organización «simplemente aprueba la no participación» en las elecciones.

En caso de que las bases decidan que la CUP tiene que participar en las elecciones, será el secretariado nacional –la dirección de la formación– la encargada de confeccionar las listas «con un criterio de continuidad». Para el Senado, la CUP contempla incluir en su lista personalidades destacadas de las Islas y del País Valenciano. El 2019, la CUP tomó una decisión histórica, se presentó a las elecciones estatales y salieron elegidos diputados Mireia Vehí y Albert Botran.

Los diputados de la CUP en el Congreso Mireia Vehí y Albert Botran | Jordi Borràs

Documento 1 | Sí a la candidatura: ‘Por todos los medios, desplegar la batalla de las ideas’

El documento identificado con la letra A puerta el título de Por todos los medios, desplegar la batalla de las ideas . Es un texto de cinco páginas que defiende participar en la contienda electoral. «Una propuesta para aprovechar todos los altavoces posibles para librar la batalla ideológica, planteando una plena alternativa por la independencia de los Países Catalanes, anticapitalistas, socialistas y feministas», señala el texto. La intención de los impulsores de presentarse sintetizan que hay que «ocupar un espacio nítidamente anticapitalista e independentista como altavoz de un horizonte social y nacional librando una batalla ideológica sin tregua ante el ascenso del fascismo organizativo y sociológico y frente a sus causas y responsabilidades». Así mismo, resaltan que los medios del Principado hacen «metapolítica derivada de las relaciones entre fuerzas independentistas, con el objetivo de contribuir al desgaste de estas». Un fenómeno que contribuye, según este documento, a «la ausencia de propuesta y debate político».

Tener representación a Madrid es, para los cupaires partidarios de ir a las elecciones, supone «una rendija de luz que no acepte con normalidad la barbarie que es el capitalismo y el régimen del 78 y que nos permite seguir haciendo trabajo a todas las instancias, barrios y villas, por la construcción de la Unidad Popular». En este contexto, razonan que la CUP puede llevar el mensaje contra el «no hay alternativa». Así proponen ser la «resistencia, ofensiva y contrapoder» dando por sentado que los cupaires se consideran que pueden denunciar tanto la «insuficiencia de la socialdemocracia» como «el que supone la extrema derecha». Así, el texto alerta que la extrema derecha querrá «cobrar el ataque al régimen del 78» que hizo Cataluña el 2017 y, por lo tanto, hay que estar al altavoz del Congreso para llegar a otros marcos, hacer conexiones con el resto de los Países Catalanes y «puntualmente», con otros puntos del Estado. Entre la lucha antifascista, la defensa de la soberanía nacional o ser «espejo crítico» de los reformistas, los defensores de presentarse añaden que también es necesario por «aportar recursos económicos para nutrir las apuestas de la organización y el movimiento también en cuanto a la apuesta de desarrollar estructuras de movimiento como elemento clave por la apuesta estratégica».

Parte del documento sobre la apuesta de ir a las elecciones del 23-J/QS

Documento 2 | Abstención activa: ‘Impugnar el régimen, recuperar la iniciativa’

Este documento, de dos páginas, apuesta por «la abstención activa». Su argumento es diferenciar la CUP del resto de partidos políticos «institucionalizados» y huir del carácter plebiscitario con que Pedro Sánchez ha vestido las elecciones. «No somos como el resto», remarcan para aducir que de este modo salen de la «lógica de hacer el PSOE la opción menos mala, con un espejismo en que hay un Estado bueno y un Estado doliendo». De aquí que pidan una «abstención consciente y politizada en contra el Estado y sus instituciones». Una abstención que tendría que «permitir conectar con la desafección creciente a la vegada que con el independentismo de combate».

Por otro lado, también creen que hacer una abstención politizada, con campaña incluida, puede ayudar a la «reconstrucción del espacio político». Así mismo, tiene que romper el marco español haciendo una «enmienda a la totalidad en el Estado, evidenciando su carácter irreformable y antidemocrático». En este contexto, el documento insiste que hay que reforzar la lógica interna de los Países Catalanes y no tanto mirar en el Estado. De hecho, el análisis de los impulsores de esta opción es leer la abstención de los pasados comicios municipales como un llevar revés por parte del electoral independentista. De aquí que subrayen que la «lucha de la CUP no es solo contra la derecha sino también contra el Estado».

Cabecera del documento sobre el voto nulo que la militancia de la CUP tiene que debatir de cara las elecciones del 23-J/QS

Documento 3 | Voto nulo: ‘Contra el Reino de España’

Lo tercer documento que entra en el debate es el que defiende en puridad el voto nulo. Un texto de cuatro páginas titulado Voto nulo contra el Reino de España , contra «la monarquía de la Ibex-35, la corrupción, el espionaje y la represión contra los Països Catalans». El texto se autodefine como una «propuesta para la plena independencia de España y de los mercados». Los defensores de esta opción tienen como punto de partida no dar por «tan positiva» la estancia de los dos diputados a Madrid, no tanto para la formación, como «para el país». «No solo no ha servido ni para bloquear la gobernabilidad del Estado en un contexto de negación y vulneración de derechos, ni ha estado suficiente para avanzar de forma parcial en jefe de los terrenos, ni nacional, ni social, ni ecológico», exponen. Por lo tanto, creen que no hay que destinar energías y esfuerzos y sí dedicarlos a «otros objetivos políticos».

Aun así, admiten que el voto nulo es la opción «menos cómoda» y también que «no es una opción ideológica» sino el resultado del análisis de un momento. Así, están convencidos que un llamamiento organizado al voto nulo puede «ayudar a articular un movimiento popular lo más amplio posible de desobediencia civil e institucional». También rechaza el que describen como «falsa disyuntiva» de estas elecciones sobre el eje PSOE-extrema derecha. De hecho, creen que esta lógica ha llevado a partidos independentistas y de izquierdas a aprobar presupuestos «militaristas, recentralitzants y antiobreros» y tilda «de inaceptables las renuncias y los retrocesos» que se han hecho desde las instituciones del Reino de España. En conclusión, en caso de que se apruebe esta opción, la CUP propone una rueda de prensa anunciando el voto nulo y abrirlo a «todo el movimiento independentista», a formalizar candidaturas para poder participar en la campaña –espacios electorales, presencia en los debates– y retirarlas en el último momento.