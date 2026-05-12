¿Cómo votaban nuestros abuelos y bisabuelos durante los convulsos años 30? Hasta ahora, obtener una radiografía precisa y detallada de los resultados electorales de la Segunda República española era una tarea ardua para los investigadores y prácticamente imposible para el gran público. Ahora, un nuevo proyecto de investigación liderado por el politólogo y profesor de ciencia política de la UPF Toni Rodon ha lanzado el Atlas Electoral de la Segunda República, una herramienta pionera que permite consultar los resultados de las elecciones legislativas de abril de 1931, noviembre de 1933 y febrero de 1936 con un nivel de detalle inédito, ya que recopila datos de los 9.000 municipios del Estado de las tres elecciones legislativas. El proyecto, que se ha presentado en fase beta, ha puesto a disposición de la ciudadanía un mapa interactivo –de acceso abierto y con archivos descargables– que recopila y armoniza los datos electorales.

En esta primera fase, la herramienta ya permite visualizar los resultados de febrero de 1936, mientras que los datos de 1933 y 1931 se irán incorporando progresivamente. Durante el mes de junio está previsto que se completen los datos de las elecciones de 1933, y después del verano, los de 1931. «La gente podrá ver los resultados de su municipio, cómo votaba su municipio hace unos 60 años», explica Rodon en conversación con El Món, donde también destaca que la elaboración de este mapa interactivo ha requerido un ingente trabajo de documentación porque en algunos casos la información estaba disponible, pero en otros tuvieron que recurrir a los archivos –para solicitar las actas de votación, las hojas electorales y toda la documentación primigenia– para posteriormente digitalizar toda la información que estaba escrita a mano a partir de un modelo de inteligencia artificial.

El proyecto, realizado gracias a la financiación obtenida por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permite consultar los resultados electorales municipio a municipio. Así, se cartografía la geografía electoral de la Segunda República, con el máximo nivel de detalle posible, con el objetivo de revelar los patrones territoriales de apoyo político y las profundas divisiones que dieron forma a la Segunda República. La herramienta permite comparar los cambios políticos entre regiones, coaliciones y períodos.

Captura de pantalla del Atlas Electoral de la Segunda República

Un libro para analizar los resultados

Toni Rodon explica que en otros países de Europa como Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido los resultados electorales de las democracias primigenias están a un clic, pero en el Estado español esta información no existía. «Cataluña y el País Vasco lo tenían muy bien, pero hay otros lugares donde prácticamente éramos los primeros que consultábamos la documentación», subraya sobre un proyecto que ha conllevado seis años de investigación exhaustiva. El politólogo, además, explica que este mapa también tendrá una segunda parte con un libro para analizar las dinámicas electorales de este período. «Queremos estudiar por qué cayó la Segunda República, por qué fue un período donde las élites y los votantes estaban muy polarizados», señala.