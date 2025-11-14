María Pombo comienza la cuenta atrás para el nacimiento de su tercer hijo. La influencer madrileña y su marido, el empresario Pablo Castellano se convertirán en familia numerosa muy pronto y la espera por el bebé empieza a volverse complicada. María Pombo ha compartido en las redes sociales una de las consecuencias que sufre regularmente por estar embarazada, una situación que es muy común en los embarazos, pero que resulta que en su caso la está “haciendo llorar” cada noche.

María Pombo comparte el problema regular que sufre en su embarazo

La gestación de una criatura es un proceso muy especial para las futuras madres. Nueve meses de espera con muchísima ilusión por ver al bebé y conocer a la persona que tendrán que cuidar durante muchos años. María Pombo ya tiene cierta experiencia en cuanto a la maternidad, es su tercer embarazo después del nacimiento de Martín en el año 2020 y de Vega en el año 2023. Dos años después, la creadora de contenido espera la llegada de su segunda hija, a quien ya ha elegido un nombre: Mariana. Parece, sin embargo, que el embarazo no es tan cómodo como se espera y ha decidido compartir con sus miles de seguidores el problema recurrente que sufre.

En una historia temporal en Instagram, María Pombo se sincera sobre el insomnio que sufre y busca respuestas a través de la inteligencia artificial de ChatGPT. “¿Es normal tener insomnio estando embarazada?”, pregunta la joven.

María Pombo comparte sus problemas con el insomnio | Instagram

La aplicación le da una serie de respuestas, aunque esta dificultad para dormir es algo muy habitual durante los embarazos y muchas mujeres lo sufren, incluso después del nacimiento del bebé. Algunas de las respuestas que da como posibles causantes son los cambios hormonales, la necesidad de ir al baño más veces durante la noche, molestias físicas, ansiedad o movimiento del bebé dentro del vientre.

¿Qué le pasa a María Pombo?

“Yo que suelo dormir increíble, sufro mucho en este embarazo con el insomnio, ver cómo pasan las horas y que no consigo llegar a dormirme me hace llorar cada noche”, se lamenta en esta publicación que ha hecho en Instagram.

María Pombo muestra el movimiento de su criatura en el vientre embarazado | Instagram.

Unas horas después de la publicación, sin embargo, también ha mostrado uno de los momentos más especiales de estos meses, como es ver el movimiento que hace el bebé dentro del vientre embarazado. En el vídeo se puede ver cómo enfoca el vientre y cómo el bebé se mueve de una manera espectacular. “Esto es lo más increíble que puede sentir un ser humano”, escribe María Pombo después de enfocarse la cara impactada por lo que acaba de vivir. Sea como sea, parece que se acerca la recta final para el nacimiento de su tercera hija, una noticia muy bonita para la familia Pombo.