La señal paranormal que animó a Ana Obregón a escribir el libro de su hijo

Ana Obregón presentó este miércoles el libro que empezó su hijo Aless Lequio y que ha acabado ella, ‘El chico de las musarañas’. En la presentación, que fue muy emotiva, la actriz explicó un momento paranormal que la hizo decidir escribir el libro y publicarlo con la editorial Harper’s Collins, a pesar de que según ella no estaba nada convencida. Obregón empezó la presentación explicando que está cumpliendo con los deseos de su hijo, primeramente tener una hija -cosa que ella ha conseguido con la adquisición de un bebé con el ADN de su hijo en los Estados Unidos- y después publicar su libro. «Estaba haciendo un tratamiento muy agresivo de quimioterapia y, aun así, yo lo sentía teclear por la noche. Me dijo que quería acabarlo y darlo todo en la investigación del cáncer. No me dejó leer nada, solo el título», explicó la actriz.

Dos años después, cuando recordó el deseo de su hijo y quiso cumplirlo, un amigo suyo le dio una contraseña y encontró el manuscrito en su ordenador. Según Alessandro Lequio, su hijo solo escribió unas hojas y la obra es íntegramente de Ana Obregón, al contrario del que ella dice. Cuando la actriz encontró estas hojas no sabía muy bien que hacer, pero según explicó este miércoles, una señal paranormal hizo que decidiera que el libro viera la luz.

Su representante habló con la editorial y decidieron encontrarse. Fue entonces, mientras intentaban convencer la actriz para publicar el libro, que sucedió un «momento mágico y sorprendiendo». «Estaba reunida con la editorial y no estaba muy convencida. En un momento miro mi teléfono, que estaba sobre la mesa, y me quedé…», explicó Obregón muy emocionada.

Ana Obregón presenta el libro que empezó su hijo – Europa Press

Una señal de su hijo que no tiene una explicación lógica

La llamada era supuestamente de su hijo. «Le enseño a Susana, después a la editora… fue un momento mágico porque era una señal. Su teléfono estaba en un cajón desde hacía años», detalló la actriz. Es cierto que las compañías telefónicas den el número a otra persona una vez se da de baja, pero el curioso de esta historia es que esta persona tuviera también el número de Ana Obregón y le trucara en aquel momento.