Gessamí Caramés ha estallado contra los comentarios gordofóbicos que mucha gente tiene normalizados, una actitud que no hace ningún bien a las personas como ella que padecen o han padecido algún trastorno de la conducta alimentaria. Todos hemos oído la típica frase de «Oh, estás más guapa ahora que has adelgazado«. Pues no ayuda en absoluto, tal como reconoce la presentadora del Cuines de TV3 en una entrevista muy sincera al Sense filtres de RAC1.

En 2021, la cocinera descubrió que tenía un TCA cuando hizo un test del Instituto de Trastornos Alimentarios después de toda una vida haciendo dietas. En aquel momento, Gessamí estaba muy bien y tranquila: «Estaba más delgada porque comía mejor, pero en una entrevista con la terapeuta me di cuenta de que muchas cosas cobraban sentido. Entonces entendí muchas cosas de mis altibajos de peso a lo largo de la vida». Le diagnosticaron un trastorno de atracón sin compensación. En su caso, es de las que ha llegado a usar laxantes, diuréticos y también un exceso de deporte para compensar la pizza que había cenado.

Ella que aparece en televisión y tiene un restaurante, ha tenido que escuchar muchos comentarios sobre su físico. Hay mucha gente que se siente con la libertad de opinar al respecto sin saber qué hay detrás de su aumento de peso: «Yo ya estoy acostumbrada a que hablen de mi físico y que vengan clientes al restaurante y me digan Qué guapa estás, estás más delgada aquí que en la tele. Sé que no lo hacen con maldad y que no son conscientes de toda la casuística que hay detrás, pero a mí, en un momento concreto de mi vida, eso me puede provocar una caída muy importante«.

Gessamí Caramés denuncia los comentarios sobre el físico que recibe

Sobre este tema de los comentarios de los demás se ha extendido bastante en una denuncia pública que confía en que haga reflexionar: «Muchas veces he crecido con la típica frase de Gessamí, tú tan guapa que eres si perdieras unos kilitos serías perfecta. Y claro, entiendes que no eres perfecta y que no encajas en este mundo donde vives porque tu cara y tu cuerpo no van coordinados, ¿no?«. Tiene claro que, cuando te dicen que estás más guapa porque has perdido unos kilitos, eso hace más daño que bien a posteriori: «En aquel momento es muy chulo porque notas la recompensa. Has adelgazado y la gente lo ve, te da esa recompensa. Pero claro, eso a mí me asusta porque de aquí a unos meses yo volveré a aumentar de peso y no me dirás que estoy guapa. Entonces sé que tú ves que he engordado y, por tanto, me ves más fea».

Los peores momentos para ella son los de más estrés en el trabajo, cuando no ha tenido tiempo para sí misma o cuando tiene algún problema personal: «Cuando llegas a casa saturado, tu cerebro necesita dopamina y esta es sentarse a la mesa y comer sin frenos. Llegas a ver los alimentos como una recompensa y, por tanto, una droga». Aún no se ha recuperado del todo, pero confía en que puede llegar a curarse aunque sea una enfermedad crónica: «Necesitamos mucha terapia y debemos estar siempre en alerta«.

Gessamí Caramés estalla contra los comentarios gordofóbicos que tenemos normalizados | Mireia Comas

Una entrevista sincera y transparente que ayuda a concienciar sobre un tema que mucha gente tiene normalizado sin darse cuenta del daño que puede hacer con comentarios que ellos ven como un halago.