Abraham Orriols es una de las caras más visibles de la nueva generación de reporteros de TV3, un joven periodista que está gustando mucho y que esta semana se ha convertido en uno de los protagonistas del Eclipsi de Roger Escapa. No es habitual escucharlo hablar de su vida personal, pero ha roto esta regla para poder rendir homenaje a su madre. Rosa murió, el pasado verano, de manera repentina con solo 54 años. Esta pérdida le ha afectado muchísimo, como es evidente, sobre todo por la pena de no haber podido despedirse. En una entrevista muy dura y sincera, ha puesto palabras a los sentimientos de duelo que padece de una manera admirable.

La madre era peluquera y, en este espacio, presumía de hijo siempre que podía con las clientas. Ahora, es él quien ha querido dejar claro que era una mujer «fantástica» de la que también está orgulloso. ¿Qué le pasó exactamente? La mujer fue víctima de un aneurisma cerebral, una malformación de la arteria que genera un bulto que puede llegar a reventar: «Si revienta fuerte, como fue en su caso, crea una hemorragia cerebral muy bestia y acabas muriendo». Los médicos les dijeron que solo tenían uno o dos casos tan graves al año, pero desgraciadamente les tocó a ellos.

Abraham salía de trabajar de la televisión cuando vio que tenía una llamada perdida de su padre: «Me dijo que se había encontrado a mi madre en el suelo. No acabábamos de saber si había caído o qué, no me quedaba claro si debía subir corriendo hasta Berga o no. Le acabé diciendo que me estaba asustando para pedirle que me dijera que no, que no pasaba nada, pero me dijo que él también tenía miedo. Ahí vi que tenía que ir hasta allí rápido». La trasladaron al Hospital Clínic de Barcelona, donde estaría nueve días ingresada en la UCI antes de perder la vida: «Fueron días infernales y teníamos un sentimiento de impotencia muy grande. Estuvo sedada todo el tiempo, solo podíamos hablar con ella y creer que nos escuchaba«.

Abraham Orriols llena la entrevista con Roger Escapa de titulares personales | 3Cat

Abraham Orriols lamenta no haber podido despedirse de su madre

La madre del periodista acabó muriendo de una muerte encefálica sin aviso, sin síntomas de nada, sana y con solo 54 años: «Al día siguiente mismo se iba de viaje con mi padre y unos amigos a Granada… yo había hablado con ella la noche anterior de unas botas de Patum y quería dejarlo todo atado cuando, de repente, el mundo se dio la vuelta porque sí, porque existía una cosa que no sabíamos que tenía, que era un aneurisma, que lo ha echado todo río abajo«.

«Más allá de la tristeza que siento y de cómo la extraño, también tienes la rabia de decir que necesitaba un minuto con ella para decirle lo que ya sabía, que la quería, y porque ella me dijera lo que yo ya sé, que me quería. Hubiera necesitado un consejo, que me dijera qué debía pensar cuando la echara tanto de menos y todo me costara tanto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo adelante?«, ha reconocido con una entereza increíble. Le vienen muchos recuerdos de ella, pero ninguno es de una conversación grandilocuente: «No habíamos hablado nunca de la muerte porque no entraba dentro de nuestros planes. Ella había perdido a su padre cuando solo tenía 30 años y yo nunca le había preguntado cómo se las había arreglado y ahora me dicen que lo hizo porque tenía un motor, que era yo, que tenía 4 o 5 años por entonces». Nosotros éramos de charlar, de darnos besos, de reír, de abrazarnos… por eso me da tanta rabia que haya muerto porque éramos un gran equipo y perder eso duele mucho.

«Yo me siento muy desgraciado por haber perdido a mi madre y tengo mucha tristeza, pero también me siento muy afortunado de haber podido vivir todo esto con ella. Si estoy tan triste y tengo este vacío es porque ella me lo llenó con mucho amor», ha acabado reconociendo. Entre las confesiones más duras, cómo cambiaron la manera de despedirse de ella cuando los médicos les dijeron que no había nada que hacer: «Pasamos de pedirle que luchara a despedirnos de ella por las noches diciéndole que se fuera tranquila«.

El periodista reconoce que se siente muy desgraciado por haber perdido a su madre tan joven | 3Cat

Comunicarle la situación a la abuela, uno de los peores momentos de esta pesadilla para el periodista

Uno de los peores momentos, en esta horrible experiencia de Abraham Orriols, de solo 29 años, llegó cuando tuvieron que explicarle a la abuela qué había pasado: «No la mentimos en ningún momento. La habíamos mentalizado de que en el hospital se encontraría una imagen que impresionaba, ya que la madre estaba conectada a un montón de tubos y cables, pero quiso venir igualmente. No sé de dónde sacó las fuerzas, con 91 años y problemas de movilidad, pero recorrió el pasillo con el andador para poder estar con su hija y no se separó de ella«.

Haber perdido a la madre tan joven ha hecho que su relación con el padre se fortalezca y ahora dice que le pide que viva hasta los 100 años para no dejarlo solo: «Cuando no me coge el teléfono me tenso… Lo tengo que trabajar, pero me está ayudando la psicóloga del duelo a quien he pedido que me eche una mano». Sabe que vivirá momentos importantes en su vida en los que la echará de menos, como el día que se case cuando no pueda llevarlo al altar o si es padre algún día: «Que mis futuros hijos no puedan contar con su abuela, cuando sé que lo hubiera hecho genial, me da mucha rabia».

Abraham Orriols reflexiona sobre la entrevista que ha concedido a Roger Escapa | Instagram

Entre las curiosidades que ha compartido más allá de este drama personal, por ejemplo, que se llama Abraham porque a la madre le gustaban mucho los nombres bíblicos: «Ella apostaba por Naüm, pero mi padre afortunadamente lo vetó. Él me quería llamar Oriol, pero no quedaba bien Oriol Orriols«. O, también, cuando ha defendido el catalán. ¿Cree que los nietos hablarán en su lengua? «Hombre, lo espero. Yo con el tema del catalán es de los pocos en que estoy totalmente radicalizado en el buen sentido de la palabra. Yo no cambio de lengua y me molesta cuando la gente lo hace o los ataques continuados a la lengua y por ahí no paso. Pero el panorama es el que es», ha acabado diciendo en una entrevista muy generosa.