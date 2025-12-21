El Petit de Cal Eril ha vuelto a la actividad musical cuatro años y medio después de su último disco y dos años y medio después de haber bajado del escenario y haberlo parado todo. Una pausa que al grupo le ha servido para renovar energías y volver a empezar de cero, «una nueva era», con el disco ERIL, ERIL, ERIL (Bankrobber, 2025), el noveno de su discografía. Joan Pons (Guissona, 1981) es vocalista, guitarrista y compositor del grupo y en esta entrevista habla de las sensaciones que ha tenido en el regreso de la banda, que este viernes ha actuado en Razzmatazz frente a más de mil personas, una cifra que, como él dice, ha hecho incrementar «los amigos de la banda», que cada vez son más. Defiende que hacen música para sus amigos, pero deja claro que no pueden vivir de la música del grupo y que lo tienen que compaginar con otros trabajos. En la entrevista es muy crítico con la dirección que ha tomado la industria musical, que en el caso catalán considera que es «una mierda, un cagarro». Pero, más allá de quejarse, porque se define como una persona «positiva» a quien no le gusta hacer «el plañidero», expone los problemas que tiene el sector sin pelos en la lengua. Con todo en contra, tiene ganas de seguir haciendo música y le gustaría llegar a hacer el décimo disco de la banda para cerrar el círculo con una cifra redonda. ¿Cuándo llegará? Eso no lo sabe responder, porque se guía por las emociones. Ya se verá.

¿Esta pausa del grupo ha servido para renovar energías?

Yo creo que sí. Siento que realmente ha ayudado a que esto que estamos haciendo ahora sea como una nueva etapa. Que es algo que en un grupo, cuando llevas tantos años, sabiendo que el grupo empezó en 2007 con diferentes cambios de individuos, es muy interesante que pase esto. De repente, no siento que esté arrastrando una carga de casi veinte años, sino que siento que estoy presentando un disco nuevo, que hace poco que lo hemos sacado y que estamos en una movida nueva. No siento que arrastre ese peso. Y eso lo han provocado estas paradas. Esta no ha sido la primera, ha habido otras a lo largo de la historia de El Petit de Cal Eril, pero esta última, en el momento de ahora, es como la más significativa. Y realmente, ha provocado que creamos otra manera de trabajar.

O sea, ¿ha servido para reiniciar todo?

Sí, ¡pero una reiniciación real, eh! Siento que estamos comenzando otra era de El Petit de Cal Eril, que quizás, si no nos hubiéramos detenido, no habría llegado nunca. Y creo que lo hicimos muy bien.

Pero detener la actividad del grupo también tuvo consecuencias, ¿no? Por ejemplo, los músicos no ingresan. ¿Cómo lo habéis gestionado?

Eso es un tema doméstico. No podemos vivir de la música. Es decir, nosotros no vivimos de El Petit de Cal Eril. Esto es un hecho que, a veces, la gente se confunde un poco. Es muy difícil vivir de un grupo de música, tal como está la industria ahora y tal como es el lugar donde estamos nosotros como grupo. Es complicado. Entonces, la única manera de hacerlo era, cuando lo hacíamos justo antes de la pausa, que tocábamos en todas partes, siempre. Entonces, aún más o menos podíamos vivir de aquello, compaginándolo con otras cosas. Por lo tanto, cuando nos detuvimos sí que realmente fue un trastorno doméstico, pero a la vez todos ya tenían otras opciones. No quedábamos todos con el culo al aire. Todos ya tenían otras fuentes de ingresos.

Joan Pons, El Petit de Ca l’Eril 17.12.2025 | Mireia Comas

Es decir, la decisión se tomó con cierto margen para todos.

La tomamos un año antes. Lo decidimos antes de Navidad y nos detuvimos en septiembre. Todos sabían que parábamos y que lo hacíamos sin fecha de regreso. Realmente fue una parada total. E incluso ha hecho que Artur, que era el teclista en ese momento, ahora no haya podido incorporarse a la gira ni al disco y esté así como de excedencia, casi.

¿Cuatro años y medio desde el último disco y dos años y medio de inactividad es mucho en la escena musical actual?

Bueno, depende, para grupos de fuera, sobre todo, puede suponer una pausa entre disco y disco. Pero para nosotros esta pausa es significativa porque no era normal hacer esto. Fue un hecho totalmente excepcional.

Y a la hora de decidir volver, ¿teníais cierto temor de que el público os hubiera olvidado?

No mucho, la verdad. Es que no pienso mucho en eso y cuando pienso un poco intento detener esos pensamientos. Y los otros me encantan porque no piensan una mierda en eso. Son muy despreocupados, en ese sentido. A veces, no sé si es inconsciencia porque es difícil. Vender entradas es difícil, vender discos es difícil, que te pongan en la radio es difícil, etcétera.

Que el algoritmo te ponga también es difícil.

Eso es casi impracticable. Realmente es una industria compleja y más para un grupo que lleva tiempo, y que tampoco es un grupo de masas o de grandes ventas. Nosotros siempre hemos sido un grupo muy pequeño. Un grupo con un pie en el underground y el otro siempre basado en una línea de salas pequeñas. Pocos números, en este aspecto. Y la industria lo que quiere son grandes números. Éxito. Nosotros nos hemos movido por otra rama, siempre. Por lo tanto, eso hace que, por un lado, tengas miedo de que esto sea sostenible, porque ese miedo siempre está; pero a la vez hace que tampoco pienses mucho en estas cosas. Y eso con el grupo no lo hablamos. Hablamos de otras cosas. Por ejemplo, de si lo que hacemos nos motiva, cómo queremos tocar, dónde no queremos tocar… Esas cosas sí que las hablamos mucho, pero si nos irá bien o no es algo de lo que nadie habla. Nadie lo piensa. Y además, depende tanto del punto de vista…

Pero por lo que dices pensáis bastante parecido.

Sí. A ver, también es verdad que yo normalmente llevo la voz cantante en estas cosas y hay muchas veces que no sé si lo aceptan porque yo ya lo he decidido o porque ya les parece bien. Yo creo que no, porque tenemos suficiente confianza y estima para decirnos las cosas. Hay muchas cosas que las ves de una manera o de otra dependiendo del punto de vista, y no pierdes mucho tiempo. Sobre todo, cuando el enfoque es hacer música, que es arte. No tiene más.

La primera canción que compusiste para el disco ERIL ERIL ERIL, que es Si no fos tan fàcil, está dedicada a tu madre. ¿Crees que has tardado mucho en escribir una canción para tu madre?

Sí, tardé demasiado, pero no la hice pensando en ella. Pensé en ella cuando la escuché. Es una canción con pocas frases, pero cuando la tuve hecha, escrita y tocada y la canté una vez, pensé en ella y pensé que la canción habla de la relación con mi madre. Y de mí, también como padre o madre. Para mí las canciones no tienen género.

Bueno, y después está la interpretación que puede hacer cada uno al escucharla, ¿no?

Total. Eso es lo más mágico. Pero nunca pienso en géneros. Es una especie de magma diferente. Dentro de las canciones hay libertad real. Todo el mundo puede hacer lo que quiera, todo el mundo es todo el mundo y no hay leyes.

Joan Pons, El Petit de Ca l’Eril 17.12.2025 | Mireia Comas

Has hablado antes de la industria y ahora has hecho referencia a la «libertad real» de las canciones. Actualmente, la industria obliga al cantante o al grupo a ser omnipresente en las redes, a sacar canciones los viernes, cuantas más mejor, pero este disco lo habéis promocionado todo junto con un vídeo con todas las canciones. Sin adelantos. ¿Por qué?

La motivación ha sido artística, y no ha sido ni una motivación anticomercial. Al final, lo ha sido porque cuando tú decides salen unas advertencias. De la gente que tienes cerca. De la gente de la discográfica. Sería una tontería decir que no lo pensamos, pero la actitud no era ir a hacer lo contrario. Después de tanto tiempo sin sacar un álbum, no sentía que teníamos que dar toda la energía en una canción, sino que sentía que el disco se merece toda la atención. Nosotros hemos hecho este disco, lo hemos pensado como tal y lo presentamos como tal. Y después la gente lo descubrirá. Eso es algo que ya no depende de mí. Pero para mí fue una decisión artística.

De defender una obra, ¿no?

Totalmente. Un disco o un directo, a veces, te puede cambiar la vida. A mí me gusta cuando me pasa eso y, a veces me pasa. Y cuando me pasa me siento tan bien que me gustaría provocar eso en los demás. Por lo tanto, la manera de provocarlo es intentar hacer algo que a mí me gustaría recibir. Y a mí me gustan los discos. Las canciones sueltas también me gustan, y ya hemos hecho eso, pero la sensación que te da un disco cuando te cambia es bestial.

¿Cuál es el último disco que te ha provocado ese sentimiento?

Ahora estoy muy enganchado a un disco que he descubierto hace una semana de un artista australiano. Se llama Way Dinamic, y el disco es Massive Shoe. Es muy bueno este disco. Tengo ganas de subir al coche y tengo ganas de llegar a casa para escucharlo.

Pero, hablando de la industria, ¿es sano para la música esta vorágine competitiva de ver quién tiene más reproducciones o más me gusta? ¿Tiene sentido eso en el arte?

¿Qué sentido tiene en la vida, no? Me gusta la pregunta y me parece interesante lo que dices, pero, en el fondo, la música es un reflejo del tipo de sociedad de ahora. En la música no está pasando nada diferente que no esté pasando en la mayoría de los sistemas actuales como, por ejemplo, en el sector alimentario, la agricultura o en el turismo. Es un tipo de mecanismo ultracapitalista que le interesa eso. La música también ha caído en esta trampa, pero a la vez hay muchos sistemas que funcionan aparte de eso, y creo que en la música los acabas encontrando. Nosotros, como grupo, significamos muy poco. Nosotros somos un grupo que canta en catalán dentro de un magma donde básicamente se canta en inglés y castellano y que busca las músicas urbanas. O sea, nosotros somos una cosa tan ínfima dentro de esta industria como puede ser una campesina que hay aquí a dos kilómetros, que hace huevos ecológicos y los vende en el mercado. Es muy similar. Entonces, realmente no tiene sentido lo que está pasando con la música, pero es que no tiene sentido lo que está pasando con el mundo. No está bien y a mí no me gusta, e intento no participar en la medida de mis posibilidades aunque es algo muy difícil, porque caes en las trampas del capitalismo de manera inequívoca cada día. Es muy difícil vivir al margen de eso. Pero bueno, en las pequeñas decisiones que podamos tomar intentamos funcionar a nuestra manera y ser conscientes de lo que intentamos hacer y amar lo que hacemos. Y hacerlo de la mejor manera posible.

De hecho, al inicio de la conversación has dicho que vosotros elegís dónde queréis tocar. Un poco vendría a ser eso lo que me acabas de decir, ¿no?

Totalmente. Eso también es algo que nos ha costado muchos años. Siempre ha habido conciertos que le he comentado a mi mánager mis dudas. Ahora salen muchos artistas que no tocan en un festival porque el dinero sale de un lugar concreto. A mí me ha pasado eso tocando para cosas que no veía claras con patrocinios de bancos o cervezas. Son cosas que te hacen sentir incómodo, pero quieres vivir de esto y necesitas experiencia para detectar y decidir. No es tan fácil. A veces se exige eso a personas de 20 años, que todavía no saben detectar eso.

Es mucho más fácil juzgar que intentar entender una decisión u otra.

Totalmente. Me guardo mucho de hacer críticas de esas. Puedo criticar actitudes en la industria y en la música, que hay muchas. Está bien parar atención, pero hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Yo intento decidir con lo que a mí me pertenece. Y no solo decidir si tocas en un festival o no tocas, porque un festival es uno o dos conciertos de una gira de un artista como yo. El tema es todo lo demás. ¿A dónde vas? Si solo tocas en grandes ciudades o te mueves por diferentes lugares del territorio, si vas a salas o no vas, si arriesgas o no. Si haces taquilla o solo vas a cachés. Aquí hay todo un mundo. En Cataluña, por ejemplo, hay grupos y managements enteros que viven de programación que hacen ayuntamientos. Y eso para mí es una manera lenta y peligrosa de matar la cultura.

Joan Pons, El Petit de Ca l’Eril 17.12.2025 | Mireia Comas

¿Es cultura subvencionada?

Bueno, la cultura, en parte, tiene que estar subvencionada. Muchas veces tiene que ser así. Una cosa es subvencionar la cultura y la otra es alimentar monstruos. A mí lo que me da miedo es que yo eso lo detecto en carteles, y pienso ‘¿esto lo estamos pagando nosotros?’

Y, por otro lado, ¿se ha perdido la magia de descubrir música?

Sí, y no. Se ha perdido porque el sistema no favorece este tipo de consumo, pero, al final, hay un trabajo que tenemos que hacer todos, sobre todo como consumidores, que es la escucha ética. Es un concepto que nadie pone en práctica, pero que se debería poner en boca de todos. Es decir, ¿cómo escucho?, ¿dónde escucho?, y ¿qué escucho? En estas tres preguntas ya hay mucha cosa. Si tú piensas dónde escuchas, en qué plataforma o en qué aparato, ya estás decidiendo. Y si eliges cómo y qué ya has hecho un ejercicio de consumo que, si te lo planteas con todo lo que haces, limpias mucho.

¿Y como gremio hace falta unión? Porque parece que cada uno hace la guerra por su cuenta.

Sí, pero hay un problema que es bastante profundo y es que no estamos legislados. No hay un gremio como tal. No existe. Y eso hace que la queja quede muy desmembrada. Pero, claro, cuando me di de alta como autónomo la primera vez era en el colectivo de artistas y toreros. Estamos en 2025 y todavía vamos con eso. ¿Cómo puede ser que eso no esté regulado? Y, como no lo está, complica muchísimo que haya una organización. No existe, y eso es un problema. Es así.

Pero, por ejemplo, el cine sí que lo tiene.

Estos dos años de pausa, que he estado haciendo películas, he alucinado porque haciendo una banda sonora he ganado más dinero que con los últimos tres discos. En el cine hay mucho más dinero, está todo mejor organizado, mucho más regulado, y han conseguido cosas que en la música son impensables y con números mucho menores. Hay películas que tienen unos presupuestos mucho más altos y tienen números de visualización mucho menores que cualquier artista. O sea, realmente, en la música hay un problema profundo de mala gestión y de muy poco aprecio. No ha habido nunca nadie en ningún gobierno que haya querido la música y haya hecho ningún tipo de paso en ese sentido.

Y, además, el mercado favorece espacios multitudinarios, macroconciertos, macrofestivales, pero después el tejido de salas, que son los lugares donde surgen los grupos, se ha ido desmoronando.

Hay lugares que hay muchos conciertos y hay mucha gente que va. Y aquí yo creo que ha habido épocas en la historia que también ha sido así, pero ahora no.

¿Pero no hay público porque se han favorecido esos grandes espacios?

Eso lo desconozco. No sé por qué ha pasado. A veces no sabes qué es primero si el huevo o la gallina, pero supongo que han ido desapareciendo los grupos porque no tenían lugares donde tocar. O sea, primero han desaparecido las salas y después eso acabará deformando el sistema de grupos. Es como el Spotify o las listas estas. Te piensas que las listas están hechas por la tendencia, y es al revés. Ellos crean la tendencia. Hay un grupo que a mí me gusta mucho, que son los King Gizzard & the Lizard Wizard, que han retirado su catálogo de la plataforma.

Sí, y han puesto una IA a hacer sus canciones.

Exacto. Ahora hay una IA haciendo las canciones. Eso es lo que nos merecemos. Es así. Yo ya hace años que digo que el Spotify no es el lugar para descubrir y consumir música. Es un lugar muy desagradable, muy poco ético y muy oscuro. Es un lugar oscuro. Yo hablé de eso en una entrevista anterior y, de repente, desaparecieron todas las canciones de todas las listas, que eran los únicos ingresos que teníamos sólidos de Spotify.

Joan Pons, El Petit de Ca l’Eril 17.12.2025 | Mireia Comas

Es decir, después de hablar de eso desaparecieron las canciones de El Petit de Cal Eril?

No sé si fue por eso o no, pero pasó. Son unos sistemas que…

¿No son sistemas democráticos?

No, no. Es al revés. Hace años que ves cosas en la industria que yo no las entiendo. Tú tienes unos agentes que te hacen la explotación de colgarte la música, pero son los mismos que hacen las listas y son los mismos que hacen los anuncios. Entonces, ellos cobran, pero también pagan. Es una cosa muy extraña que no pasa en ningún otro ámbito que yo conozca. Tú creas y tú lo destruyes, y exactamente no sabes para quién trabaja ese agente. Pero nosotros, para bien o para mal, no hemos vivido nunca de esas plataformas. Vivimos de los conciertos y de la gente que nos compra discos y que nos compra merchandising.

¿Los grupos viven de eso?

Conciertos y merchandising, porque los ingresos por discos son irrisorios, con las ediciones físicas casi no puedes pagar ni la misma edición. Hay muy pocos discos en los que se pueda pagar a la gente, que eso es otro tema. Como productor veo cómo se graban los discos y no hay dinero para grabarlos. Muchas veces no hay dinero para que los músicos o los ingenieros cobren. O tienes que acabar haciendo un disco tú solo en casa porque no hay dinero.

Y en contraposición a eso, ¿qué te parece que Oques Grasses haya vendido entradas para llenar cuatro veces el Estadio Olímpico?

Es brutal. Está perfecto. Es la hostia. Pero, claro, eso no lo podemos confundir con la industria de la música en catalán, que es una mierda. Es un cagarro. Oques Grasses es una cosa extrema que ha pasado. Es un grupo que tiene un carácter y que han inventado su discurso. Es alucinante lo que han hecho, y es muy poco habitual que haya pasado eso. Yo lo aplaudo y me encanta que les haya pasado eso.

¿Y demuestra que la lengua no es una barrera?

Bueno, los cuatro estadios los han llenado aquí. Oques Grasses tienen unos números increíbles porque son aquí. Si cantaran en castellano y estuvieran en Sudamérica, seguramente esos números se habrían multiplicado por 100. Evidentemente, que la lengua es una barrera. Y más que nunca. Es una barrera para todos los idiomas minoritarios, y ahora los idiomas minoritarios ya no es solo el catalán. Para Spotify, los idiomas minoritarios son casi todos…

Excepto el inglés y el castellano.

Exacto. Aunque hay países que han apostado muy fuerte en cuanto a las radios para defender lo que es suyo. Por ejemplo, el francés. En Francia han conseguido que mucha gente escuche música en francés. Mi hijo mismo, que tiene 12 años, el otro día subió al coche y me pidió unos artistas porque lo que se lleva ahora es el rap francés. Yo ya había escuchado hip-hop francés cuando tenía 16 años, pero para llegar a un chaval de 12 años de un instituto perdido de Igualada, eso quiere decir que realmente existe. Hay países que han sabido defender eso, pero eso cuando viajas ya lo ves. Cuando entras a Francia y enciendes la radio, todas las músicas son en francés. Y aquí en Cataluña, por poner un ejemplo, cuesta mucho de encontrar. Y cuando lo encuentras es eso de la radio del 30%, del 40%, como si fuera un éxito. Y dices, bueno, el 40% no es nada.

Bueno, no cumplen con el 25% que establece la ley.

Y encima seguro que todos cobran subvenciones por hacer eso, y que no se reparten entre los músicos que les llenan las emisoras. Realmente es bastante triste. Parezco un viejo gruñón, pero yo no me quejo nunca. Al final, tenemos lo que nos merecemos como sociedad, como músicos y como todo. Lo único que nos queda es seguir adelante y avanzar. Yo soy muy positivo. Lo que hago es porque me encanta y no tengo ganas de hacer el plañidero. No soy nada plañidero, pero si hablas en concreto de cosas detectas que hay cosas que se hacen muy mal.

Y que se podrían hacer mejor.

Que se podrían hacer mucho mejor, y que hay gente que cobra por hacerlas mejor y que se están rascando la barriga en un despacho.

Joan Pons, El Petit de Ca l’Eril 17.12.2025 | Mireia Comas

Los Sidonie, que después de una trayectoria de veinte años han hecho un disco en catalán, me decían en relación con la lengua que el catalán está de moda, pero que padecen por su salud. ¿Qué piensas de la lengua?

La lengua es lo que hace los grupos auténticos. A mí lo que me gusta de los proyectos artísticos es cuando veo algo auténtico. Me pasa con todo. Con la música, con la comida, con los lugares que visito. Me gustan las cosas auténticas. Es ridículo convertir tu pieza artística en la imitación de otro idioma o de otra manera de ser. Eso tiene una gracia cuando tienes 16 años, cuando te reflejabas en los grupos que escuchabas entonces y cantabas en inglés o imitabas la estética.

¿Te introduces a través de la imitación?

Es claro. Esto empieza como un juego como cuando empiezas a hablar cuando eres un bebé. Pero cuando vas tomando conciencia, la única manera de ser auténtico es serlo. Es vivirlo. Después tú puedes hacer mil cosas. Yo tengo alguna canción en castellano, tengo una canción en italiano, y eso para mí son licencias, son juegos, pero el proyecto es en catalán y siempre ha sido un arma de ser auténtico haciendo lo que hago. Nunca un arma de defensa.

Recientemente habéis tocado en Madrid. ¿Cómo fue?

Fue muy bien. Siempre que hemos salido de Cataluña ha ido muy bien. No tenemos ninguna queja, nunca hemos tenido ningún problema con eso. Lo que pasa es que tienes muy pocas oportunidades y las oportunidades que tienes normalmente son muy difíciles que lleguen a mucha gente. Pero el concierto fue fantástico, vendimos muchos discos, y la gente, igual que nosotros, estaba entusiasmada. Nos trataron muy bien. Los técnicos de la sala alucinaron mucho.

Por todo lo que hemos estado hablando, intuyo que hacer cada disco que has hecho es un pequeño milagro.

Para mí sí. Que exista El Petit de Cal Eril hoy en día es un milagro. Y eso es algo que lo he verbalizado con el grupo porque han pasado tantas cosas y es todo tan complicado que es flipante que estemos haciendo esto y hayamos vendido 1.000 entradas para tocar en la Razzmatazz. Es alucinante. No puedo estar más agradecido a la gente que nos compra entradas, que nos viene a ver, que nos escucha… Es algo en lo que no pienso mucho porque cuando pienso en ello me sobrepasa. Cuando hacemos música pensamos que lo estamos haciendo para nuestros amigos y, realmente es así, pero el círculo de amigos se ha hecho muy grande. Tenemos más amigos que nunca.

Entiendo que el regreso ha sido positivo. ¿Puede ser que haya más música de El Petit de Cal Eril?

A mí me gustaría hacer 10 discos. Este era el número 9, pero yo siempre he estado con los números, el triángulo… Y este disco, el número 10, lo quiero hacer, pero no lo quiero hacer por hacer. Ahora tengo más canciones y siento que tengo ganas de grabar. Seguramente grabaremos cosas, pero no será un disco como tal. Quizás hagamos un EP. No lo sé, sin embargo, habrá un día que querré hacer un disco. Pero no lo quiero hacer de prisa.

Es decir, te tomarás el tiempo que sea necesario para hacerlo.

Yo no tengo ningún problema en cerrar esta gira, parar un tiempo y hacer un disco dentro de unos años. Creo que irá más por ahí. Es difícil de prever, pero intuyo que puede ser algo así.