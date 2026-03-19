Biel Mesquida, Premio de Honor de las Letras Catalanas

El escritor, biólogo y comunicador Biel Mesquida ha ganado el 58º Premio de Honor de las Letras Catalanas, otorgado por Òmnium Cultural, y ha asegurado: «Soy un escritor vivo. Estoy en la trinchera de la escritura, en la trinchera de la lucha de cada día, más que nunca en este momento de guerra, de emergencia fantasma por todo el planeta”. Mesquida, que recibirá el premio en un acto en el Palau de la Música Catalana el 8 de junio, ha afirmado en rueda de prensa este jueves tras el anuncio del galardón su alegría por recibir un premio de una entidad que defiende el catalán y ha dicho que le servirá para «no desfallecer y batallar» en la tripulación.

El escritor ha reivindicado que la escritura debe ser «siempre una vivificadora de las lenguas catalanas”, y ha añadido que la lengua catalana “nos hace ser lo que somos”. Al mismo tiempo, ha afirmado que “los escritores somos lengua catalana en estado sólido”, y ha remarcado que “su combate esencial” es “buscar la excelencia”. Mesquida ha centrado buena parte de su discurso en alertar sobre «la emergencia lingüística» que vive la lengua, y ha reivindicado a los escritores como «soldados» de la lengua.

«Todavía los catalanes no tenemos la tarea hecha», ha dicho, y ha alertado que «el franquismo todavía está, revestido de falsa condescendencia o groseramente con las cartas marcadas». En este sentido, ha denunciado las “brutales maldades” de los gobiernos del País Valenciano y las Islas, y ha reclamado que el Gobierno sea “ambicioso” y actúe con “celeridad y urgencia” ante los retos «enormes» que hay en el ámbito de la política lingüística. Asimismo, ha reivindicado los Países Catalanes: «Cataluña no es una nación, es un trozo de nación», y ha hecho alusión a la «necesaria independencia para salvar la tierra, la lengua y la cultura».

El escritor Biel Mesquida y el presidente de Òmnium, Xavier Antich, este jueves / Òmnium

Antich reivindica la defensa del catalán de Mesquida «por principios»

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha destacado los más de 50 años ininterrumpidos de creación literaria del premiado, su activismo cultural y perseverancia, y la defensa del catalán «por principios» y lo ha calificado de escritor indefinible. Antich ha subrayado que «en los tiempos oscuros que nos toca vivir, la sociedad catalana necesita personas como Biel Mesquida, que nos recuerden la importancia de la lengua”. Además, Antich ha repasado la obra y trayectoria de Mesquida como “explorador de la lengua” que ha trabajado “un amplio abanico de géneros”, ubicando la poesía como disciplina que “lo engloba todo”.

Con casi una treintena de obras publicadas, entre novela, poesía, relatos breves, teatro, ensayo o crítica literaria, Mesquida se erige como un “defensor del catalán por principios”, ha afirmado Antich sobre la extensísima obra del poeta que está atravesada por la lengua catalana de principio a fin. El jurado, formado por Margarida Aritzeta, Àlex Broch, Maria Campillo, Raül Garrigasait, Àngels Gregori, Marta Nadal, Jaume C. Pons y Alorda, Clàudia Pujol y Enric Sòria, ha otorgado el galardón a Mesquida por ser «un creador verbal que ha desarrollado todos los géneros».