L’escriptor, biòleg i comunicador Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural, i ha assegurat: “Sóc un escriptor viu. Estic a la trinxera de l’escriptura, a la trinxera de la lluita de cada dia, més que mai en aquest moment de guerra, d’emer fantasma per tot el planeta”. Mesquida, que rebrà el premi en un acte al Palau de la Música Catalana el 8 de juny, ha afirmat en roda de premsa aquest dijous a la sentència del guardó l’alegria per rebre un guardó d’una entitat que defensa el català i ha dit que li servirà per “no defallir i batallar” a la tripulació.
L’escriptor ha reinvidnciat que l’escriptura ha de ser “sempre una vivificadora dels llenguatges catalans”, i ha afegit que la llengua catalana “ens fa ser el que som”. Alhora, ha afirmat que “els escriptors som llengua catalana en estat sòlid”, i ha remarcat que “el seu combat essencial” és “cercar l’excel·lència”. Mesquida ha centrat bona part del seu discurs a alertar sobre “l’emergència lingüística” que viu la llengua, i ha reivindicat els escriptors com a “soldats” de la llengua.
“Encara els catalans no tenim la feina feta”, ha dit, i ha alertat que “el franquisme encara hi és, revestit de falsa condescendència o grollerament amb les cartes marcades”. En aquest sentit, ha denunciat les “brutals malifetes” dels governs del País Valencià i les Illes, i ha reclamat que el Govern sigui “ambiciós” i que actuï amb “celeritat i urgència” davant dels reptes “enormes” que hi ha en l’àmbit de la política lingüística. Així mateix, ha reivindicat els Països Catalans: “Catalunya no és una nació, és un tros de nació”, i ha fet al·lusió a la “necessària independència per salvar la terra, la llengua i la cultura”.
Antich reivindica la defensa del català de Mesquida “per principis”
El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha destacat els més de 50 anys ininterromputs de creació literària del premiat, el seu activisme cultural i perseverança, i la defensa del català “per principis” i ho ha qualificat d’escriptor indefinible. Antich ha subratllat que “en els temps foscos que ens toca viure, la societat catalana necessita persones com el Biel Mesquida, que ens recordin la importància de la llengua”. A més, Antich ha repassat l’obra i trajectòria de Mesquida com a “explorador de la llengua” que ha treballat “un ampli ventall de gèneres”, ubicant la poesia com a disciplina que “ho engloba tot”.
Amb gairebé una trentena d’obres publicades, entre novel·la, poesia, relats breus, teatre, assaig o crítica literària, Mesquida s’erigeix com un “defensor del català per principis”, ha afirmat Antich sobre l’extensíssima obra del poeta que està travessada per la llengua catalana de principi a fi. El jurat, format per Margarida Aritzeta, Àlex Broch, Maria Campillo, Raül Garrigasait, Àngels Gregori, Marta Nadal, Jaume C. Pons i Alorda, Clàudia Pujol i Enric Sòria, ha atorgat el guardó a Mesquida per ser “un creador verbal que ha desenvolupat tots els gèneres”.