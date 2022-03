Orange i MásMovil estudien la fusió per convertir-se en l’operador més gran

Les companyies de telecomunicacions Orange i MásMovil han començat les negociacions per fusionar-se dins l’estat espanyol. Aquest fet, els convertiria en l’operador més gran del territori i faria pujar el valor de la nova companyia fins als 19.600 milions d’euros. Ara, els dos grups comencen unes negociacions que durarant fins a mitjans de 2022, quan es firmarà l’operació. Tot i això no es donarà per finalitzada dins a mitjans del 2023 si els òrgans reguladors donen el seu vistiplau.

En un comunicat aquest dimarts, Orange i MásMovil donen per encetada la ronda de negociacions per convertir-se en un sol operador. En termes de facturació, l’empresa sumaria uns ingressos agregats de 7.500 milions d’euros i el resultat brut d’explotació (ebitda) se situaria en els 2.200 milions d’euros, segons han informat a través d’un comunicat. Pel president i conseller delegat d’Orange, Stéphae Richard, la fusió ha de permetre als dos grups “convertir-se en un competidor més fort capaç de realitzar importants inversions”.

La fusió integraria els actius i els equips de les dues companyies per donar servei a més de set milions de clients dins xarxa de telèfon fix, gairebé 20 milions de clients dins la xarxa mòbil i prop d’1,5 milions de clients de televisió. Segons els càlculs d’ambdues empreses, l’entitat resultant disposaria d’una xarxa de fibra òptica ultraràpida amb cobertura sobre 16 milions d’unitats immobiliàries i generaria sinergies que podrien arribar als 450 milions d’euros a partir del tercer any de la fusió.

Pel que fa a l’atenció als consumidors, ambdues empreses han acceptat que la seva col·laboració millorarà l’experiència dels seus usuaris. “Amb una cartera de marques àmplia i complementària, la fusió oferirà als consumidors espanyols i a les empreses competitives una connectivitat de gran qualitat, una excel·lent experiència de clients i un ampli ventall de serveis innovadors a l’entorn digital”, han afirmat en el comunicat les dues empreses de telecomunicacions.