Mercadona fa compres per valor de 5.200 milions a proveïdors catalans i crea més de 600 llocs de treball

Mercadona va fer l’any passat compres per valor de 5.200 milions d’euros a proveïdors catalans. És l’anunci estrella de la cadena de supermercats sobre el tancament dels números del 2025. Segons fonts de la companyia, s’ha continuat “reforçant un any més el seu model de relació amb els proveïdors i interproveïdors especialistes amb els quals col·labora”, que persegueix que totes les baules de la cadena surtin guanyant i “es basa en la transparència, el foment de la confiança i la relació a llarg termini”. A Catalunya, la companyia col·laborava al tancament del 2025 amb més de 1.900 proveïdors de producte, no comercials i de servei.
Pel que fa a ocupació, ha creat més de 600 nous llocs de treball a Catalunya, on disposa d’una plantilla formada per 16.400 persones. Un cop més, la companyia ha estat pionera en l’adopció d’iniciatives per a consolidar un equip amb feina estable i de qualitat. Exemple d’això són la millora de la jornada laboral, amb una setmana més de vacances; la consolidació del poder adquisitiu, amb l’increment de l’IPC; i la seva política de retribució variable amb les primes per objectius (concretament dues mensualitats als treballadors amb menys de 4 anys a l’empresa i tres mensualitats als que superen aquesta antiguitat).
5.200 milions d’euros en compres a Catalunya
El suport al teixit productiu s’ha vist reflectit en un volum de compres a proveïdors catalans o amb seu a Catalunya que assoleix els 5.200 milions d’euros durant el 2025. Entre les compres a proveïdors de producte, especialistes clau en l’estratègia de Mercadona per a oferir un assortiment de qualitat contundent que respongui a les expectatives dels seus clients, figuren els 38,7 milions de quilos de fruita (pomes, peres, préssecs i nectarines, principalment) adquirits a diverses empreses de Lleida, com ara Catafruit (amb seu a la Portella), Nufresco (Mollerussa), Apetit Fruits (Bellpuig), Greenfarmers (Albatàrrec) o Novacoop Mediterránea (formada per Fruits de Ponent i ActelGrup), i de Girona com, per exemple, Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador) i Girona Fruits (Bordils). Així mateix, Casa Tarradellas, Embutidos Monter, Noel, la Selva i Monells, entre d’altres, han servit 130 milions de quilos d’embotits a les botigues.
A més dels exemples esmentats, i seguint amb l’estratègia de compres de productes locals, cal destacar els 800.000 quilos de figa negra que la companyia ha comercialitzat procedents de camps de les comarques de Lleida i de les Terres de l’Ebre; els 14,1 milions d’unitats de pastissos que Pastisfred (Montblanc, Tarragona) ha servit a Mercadona durant el 2025; els 24 milions d’unitats d’hummus que elabora Rensika a Rubí (Barcelona); els 2 milions de quilos d’arròs procedents del Delta de l’Ebre, o els 860.000 quilos de peix fresc del litoral català, entre d’altres, xifres totes elles que reflecteixen l’aposta decidida pel sector agroalimentari català.
En l’àmbit de la higiene personal, Laboratorios Maverick a Ulldecona (Tarragona) ha comercialitzat més de 94 milions d’unitats de gels de bany, sabons de mans i xampús. You Cosmetics a Gavà (Barcelona) i Wecolors a Vilassar de Dalt (Barcelona) han produït 40,5 milions d’unitats de productes de cosmètica, com ara maquillatges, colorets, pintallavis, ombres d’ulls, màscares de pestanyes i esmalts d’ungles, entre d’altres. Pel que fa a la neteja i la cura de la llar, l’empresa Saplex, amb seu a Canovelles (Barcelona), ha servit 81 milions de rotlles de bosses d’escombraries.
73,1 milions d’inversió
La inversió de Mercadona a Catalunya també ha estat una constant el 2025, exercici en el qual ha invertit 73,1 milions d’euros. D’aquest total, 63,6 milions s’han destinat a la xarxa de botigues i a l’ampliació del model de preparació i repartiment de comandes online des de les botigues físiques. A tancament de 2025, ja són 69 el nombre de supermercats Mercadona que ofereixen aquest servei a Catalunya, fet que ha suposat la contractació de personal (preparadors i repartidors de comandes) per a dur a terme aquestes tasques.
La companyia també ha invertit 6,2 milions d’euros en l’optimització i millora dels seus blocs logístics situats a Abrera i Sant Sadurní d’Anoia, i 3,3 milions més s’han destinat a la plataforma dedicada exclusivament a donar servei online (denominada internament “rusc”) ubicada al polígon de la Zona Franca de Barcelona ciutat.
Pel que fa a la xarxa de botigues, ha obert un nou supermercat, n’ha reformat set i n’ha tancat tres per no acomplir amb els estàndards requerits per la companyia. Concretament, ha obert un nou establiment a Sabadell (al Llac Center), n’ha reformat dos a la ciutat de Barcelona, dos a Terrassa i tres més ubicats als municipis d’Esplugues de Llobregat, Molins de Rei i Mataró, i n’ha tancat un a Olot, un altre a Barcelona ciutat i un altre a Mollet del Vallès. A tancament de 2025, Mercadona té 238 supermercats, 214 dels quals responen al model eficient de la companyia (denominat internament com Botiga 8), i compta amb 676 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Cal destacar també que, en el marc de les seves estratègies de prevenció del malbaratament alimentari, la companyia ha donat 2.280 tones d’aliments aptes per al consum a les 138 entitats socials amb què col·labora diàriament a Catalunya, fet que equival a més de 38.000 carretons de la compra.
Creixement compartit: Millor amb fets
Mercadona ha generat, amb els proveïdors i interproveïdors especialistes amb què col·labora, un ecosistema emprenedor que és motor de creixement i que genera valor a les zones en les quals desenvolupa la seva activitat.
L’aposta de Mercadona pel sector primari ha permès que consolidi així el seu compromís de disposar de producte de proximitat sempre que per estacionalitat, qualitat i per cultiu sigui viable. D’aquesta manera, més del 85% de l’assortiment és d’origen Espanya. En aquest sentit, la companyia continua reforçant vincles amb els sectors estratègics agroalimentaris com són l’agrícola, el ramader, el pesquer i aqüícola, reforçant amb tots ells l’aposta per l’estabilitat, la planificació, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l’especialització. Al mateix temps que els proveïdors assumeixen un paper rellevant en la cadena de muntatge de Mercadona, ja que la seva implicació conjunta permet continuar promovent i consolidant un projecte de creixement compartit.