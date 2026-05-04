Mercadona realiza compras por valor de 5.200 millones a proveedores catalanes y crea más de 600 empleos

Mercadona realizó el año pasado compras por valor de 5.200 millones de euros a proveedores catalanes. Es el anuncio estrella de la cadena de supermercados sobre el cierre de las cifras de 2025. Según fuentes de la compañía, se ha continuado «reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora», que persigue que todos los eslabones de la cadena salgan ganando y «se basa en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo». En Catalunya, la compañía colaboraba al cierre de 2025 con más de 1.900 proveedores de producto, no comerciales y de servicio.

El balance de 2025 de Mercadona, en cifras

En cuanto a empleo, ha creado más de 600 nuevos puestos de trabajo en Catalunya, donde dispone de una plantilla formada por 16.400 personas. Una vez más, la compañía ha estado a la vanguardia en la adopción de iniciativas para consolidar un equipo con empleo estable y de calidad. Ejemplo de esto son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento del IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años en la empresa y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

5.200 millones de euros en compras en Catalunya

El apoyo al tejido productivo se ha reflejado en un volumen de compras a proveedores catalanes o con sede en Catalunya que alcanza los 5.200 millones de euros durante 2025. Entre las compras a proveedores de producto, especialistas clave en la estrategia de Mercadona para ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus clientes, figuran los 38,7 millones de kilos de fruta (manzanas, peras, melocotones y nectarinas, principalmente) adquiridos a varias empresas de Lleida, como Catafruit (con sede en la Portella), Nufresco (Mollerussa), Apetit Fruits (Bellpuig), Greenfarmers (Albatàrrec) o Novacoop Mediterránea (formada por Fruits de Ponent y ActelGrup), y de Girona como, por ejemplo, Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador) y Girona Fruits (Bordils). Asimismo, Casa Tarradellas, Embutidos Monter, Noel, la Selva y Monells, entre otros, han servido 130 millones de kilos de embutidos a las tiendas.

Además de los ejemplos mencionados, y siguiendo con la estrategia de compras de productos locales, cabe destacar los 800.000 kilos de higo negro que la compañía ha comercializado procedentes de campos de las comarcas de Lleida y de las Terres de l’Ebre; los 14,1 millones de unidades de pasteles que Pastisfred (Montblanc, Tarragona) ha servido a Mercadona durante 2025; los 24 millones de unidades de hummus que elabora Rensika en Rubí (Barcelona); los 2 millones de kilos de arroz procedentes del Delta del Ebro, o los 860.000 kilos de pescado fresco del litoral catalán, entre otros, cifras todas ellas que reflejan la apuesta decidida por el sector agroalimentario catalán.

Línea de producción del proveedor Wecolors en Vilassar de Dalt / Mercadona

En el ámbito de la higiene personal, Laboratorios Maverick en Ulldecona (Tarragona) ha comercializado más de 94 millones de unidades de geles de baño, jabones de manos y champús. You Cosmetics en Gavà (Barcelona) y Wecolors en Vilassar de Dalt (Barcelona) han producido 40,5 millones de unidades de productos de cosmética, como maquillajes, coloretes, pintalabios, sombras de ojos, máscaras de pestañas y esmaltes de uñas, entre otros. En cuanto a la limpieza y el cuidado del hogar, la empresa Saplex, con sede en Canovelles (Barcelona), ha servido 81 millones de rollos de bolsas de basura.

73,1 millones de inversión

La inversión de Mercadona en Catalunya también ha sido una constante en 2025, ejercicio en el cual ha invertido 73,1 millones de euros. De este total, 63,6 millones se han destinado a la red de tiendas y a la ampliación del modelo de preparación y reparto de pedidos online desde las tiendas físicas. Al cierre de 2025, ya son 69 el número de supermercados Mercadona que ofrecen este servicio en Catalunya, lo que ha supuesto la contratación de personal (preparadores y repartidores de pedidos) para llevar a cabo estas tareas.

La compañía también ha invertido 6,2 millones de euros en la optimización y mejora de sus bloques logísticos situados en Abrera y Sant Sadurní d’Anoia, y 3,3 millones más se han destinado a la plataforma dedicada exclusivamente a dar servicio online (denominada internamente “rusc”) ubicada en el polígono de la Zona Franca de Barcelona ciudad.

Exterior del nuevo supermercado Mercadona en el antiguo espacio de Llac Center (Sabadell) / Mercadona

En cuanto a la red de tiendas, ha abierto un nuevo supermercado, ha reformado siete y ha cerrado tres por no cumplir con los estándares requeridos por la compañía. Concretamente, ha abierto un nuevo establecimiento en Sabadell (en el Llac Center), ha reformado dos en la ciudad de Barcelona, dos en Terrassa y tres más ubicados en los municipios de Esplugues de Llobregat, Molins de Rei y Mataró, y ha cerrado uno en Olot, otro en Barcelona ciudad y otro en Mollet del Vallès. Al cierre de 2025, Mercadona tiene 238 supermercados, 214 de los cuales responden al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Botiga 8), y cuenta con 676 puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Cabe destacar también que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado 2.280 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 138 entidades sociales con las que colabora diariamente en Catalunya, lo que equivale a más de 38.000 carritos de la compra.

Crecimiento compartido: Mejor con hechos

Mercadona ha generado, con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

La apuesta de Mercadona por el sector primario ha permitido que consolide así su compromiso de disponer de producto de proximidad siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera, más del 85% del surtido es de origen España. En este sentido, la compañía continúa reforzando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos la apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Al mismo tiempo que los proveedores asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, ya que su implicación conjunta permite continuar promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.