Una empresa suïssa crea tecnologia de proximitat per als ‘unicorns’ catalans

La tecnologia avança a mesura que avancen les empreses i per aquest motiu les consultories tecnològiques són de les companyies més cotitzades al mercat. Aquest és el cas d’ERNI, una empresa d’origen suís que va decidir instal·lar-se a Catalunya per poder donar suport a aquells projectes tecnològics de les grans empreses catalanes, com ara els anomenats unicorns, firmes valorades amb més de 1.000 milions de dòlars i que cotitzen a la borsa.

La diversificació de negoci fa que, tot i que l’empesa és de Suïssa, a Catalunya aposta per un model de tecnologia dissenyat aquí, de proximitat i amb la qualitat necessària. “La filosofia de l’empresa era expandir-se per poder donar solució a projectes locals i Barcelona va semblar un dels millors destins”, explica a El Món, Arnau Roca, Digital Business director d’ERNI Consulting España.

Creen tecnologia personalitzada

ERNI fa una dècada que s’ha instal·lat a la capital catalana per ajudar i crear projectes per a empreses grans. De fet, el seu model de negoci consisteix a convertir-se en col·laboradors de projectes tecnològics de multinacionals. Tota la tecnologia que aporten és creada a Catalunya i cada un dels seus casos es dissenya de manera personalitzada. “Nosaltres no tenim un programari que anem venent i revenent sinó que creem tecnologia des de zero i personalitzada“, diu Mireia Ventura, Marketing Manager ERNI Consulting España. Per als dos directius, doncs és molt important la qualitat dels seus productes així com el vincle que es crea amb els clients.

Actualment, la companyia està treballant amb més d’una vintena d’empreses de diferents sectors. Tal com descriu Roca, van començar centrant-se en el sector mèdic i de salut, però ara ja treballen amb empreses automobilístiques o de robòtica: “No ens centrem en els sectors, sinó en l’evolució de la tecnologia”, recorda el director. I afegeix que “quan la tecnologia millora, és aplicable a diferents sectors”. D’altra banda, Ventura també remarca que el volum de clients no és el seu principal objectiu: “Cultivem relacions de qualitat i volem convertir-nos en col·laboradors necessaris per a les companyies que ens contracten“.

L’equip directiu d’ERNI

Com explica Ventura, el vincle entre les empreses i la consultora és molt important, però també forma part “de la filosofia empresarial”, afegeix Roca. D’aquesta manera, el director menciona que si els projectes són a llarg termini, és molt més “senzill” gestionar els treballadors i el temps que hi dediquen. Així doncs, la flexibilitat dels horaris i la possibilitat del teletreball són eines clau que el director assegura que “donen llibertat als ernians” -tal com anomena als treballadors de la companyia-.

ERNI treballa amb clients de gran escala i no amb petites empreses, ja que és més complicat poder fer projectes a molt llarg termini, que és un dels principals objectius de la companyia. Tot i que Roca recorda que en algun moment han fet algun projecte per a alguna empresa més petita, el seu mercat està enfocat a grans multinacionals, “siguin de Catalunya o de fora, perquè també hem col·laborat amb alguna empresa del mercat internacional”, assegura Roca.

La guerra pel talent digital

Un dels principals problemes que diuen haver-se trobat en l’última dècada Roca i Ventura és el reclutament de talent. En aquest sentit, ERNI té un equip de 250 enginyers repartits entre Barcelona –que és la seu principal a l’Estat–, València, Sant Cugat i Madrid. La directora de màrqueting assegura que és molt complicat trobar el talent necessari a causa de la competència ferotge de moltes empreses d’altres països: “Quan en el mercat entren jugadors amb possibilitats salarials molt més altes és molt complicat competir”, lamenta Ventura. Per aquest motiu, per a ERNI és important ajudar els seus treballadors en altres àmbits.

“Tenim programes de formació i a cadascun dels nostres treballadors se li assigna un mentor que l’acompanyarà durant tot el seu temps a l’empresa”, explica Roca. D’aquesta manera, la companyia té certs requisits per acceptar projectes i sempre intenta vetllar per trobar l’enginyer més qualificat per a cada feina: “Ens permetem el luxe de triar bé i poder donar el millor servei als nostres treballadors i als clients” assegura el director.