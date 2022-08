El combustible s’allunya dels dos euros el litre en entrar a l’agost

El malson de la gasolina cara ha entrat en un petit període de descans. Tot just entrar al mes d’agost es pot per veure com els preus comencen a caure i sembla que la gasolina donarà una treva als ciutadans durant les vacances. Així doncs, el preu del carburant s’ha situat per sota els nivells rècord dels últims mesos dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea. El dièsel ara costa 1,893 euros el litre, mentre que la gasolina -una mica més cara- s’ha rebaixat fins als 1,902 euros el litre.

Preu gasolina / Europa Press

Aquest dijous el preu del carburant continua a la baixa, coincidint amb les vacances d’estiu. En aquest sentit, posar gasolina ja no es converteix en tot un repte i sembla que ens estem allunyant del llindar dels dos euros per litre que tant preocupava als experts. Si parlem del dièsel s’ha situat en els 1,893 euros el litre, allunyant-se així la barrera dels dos euros. La xifra suposa una disminució del 2% respecte de l’anterior setmana, quan marcava 1,933. Pel que fa a la gasolina, s’ha rebaixat fins als 1,902 euros el litre, un 2,66% menys que la setmana passada, quan va marcar 1,954 euros. A aquests preus caldria aplicar-hi el descompte de 20 cèntims el litre que va aprovar el govern espanyol per combatre l’escalada de preus dels combustibles.

Els descomptes del govern espanyol

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez va posar en marxa una sèrie de mesures per intentar pal·liar els efectes d’aquesta pujada de preus del carburant. En aquest sentit, Sánchez obliga a les gasolineres a descomptar 20 cèntims de la factura, dels quals el govern espanyol n’assumeix una part de les despeses que això suposa. Pel que fa a les empreses més petites, l’Estat és l’encarregat de assumir el descompte al 100%. D’aquesta manera, el govern estatal ha estat intentant regular d’alguna manera l’increment de preus en el sector dels carburants, ja sigui per ús domèstic com per a treballar.