Catalunya, líder en captació estrangera en el sector dels videojocs

Catalunya és la primera regió de la Unió Europea en captació d’inversió estrangera en el sector dels videojocs. Així ho constata un estudi d’ACCIÓ, que detalla que en els últims cinc anys s’han atret 20 nous projectes, que han suposat una inversió de 120 milions d’euros i la creació de gairebé 900 llocs de treball. En concret, Catalunya ha atret el 12,2% de la inversió estrangera en videojocs destinada a tota la UE entre el 2027 i el 2021, amb els Estats Units, França, Suècia i Corea del Sud com a principals països inversors.

Un jugador de videojocs al centre de ‘gaming’ Élite de Barcelona / J.P.

Per davant d’Amsterdam o París

L’estudi destaca que Catalunya es troba per davant de regions d’Amsterdam o de Bordeus i París pel que fa a volum d’inversió en l’àmbit dels videojocs. Així mateix, Catalunya també es posiciona com a segona regió de la UE pel que fa al nombre de llocs de treball creats amb aquests projectes d’inversió estrangera.

De fet, el 40% de les principals companyies mundials de videojocs tenen presència a Catalunya -la japonesa Bandai Namco, la francesa Ubisoft o la britànica King, entre altres-. “Les empreses venen aquí perquè hem sabut crear un ecosistema que atrau”, ha dit el conseller d’Empresa, Roger Torrent, que aquest divendres s’ha reunit amb una vintena de companyies del sector. A la trobada també hi ha participat el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Manca de talent digital

Una de les qüestions que s’ha tractat a la reunió ha estat la creació de talent. “Hem de continuar treballant en la generació de talent perquè ens falten perfils tecnològics i digitals”, ha admès Torrent. En aquesta línia, ha recalcat que cal “incidir en campanyes de vocació”, sobretot en dones, que actualment són minoria en el sector. “Necessitem més alumnes, que després seguiran en el sistema educatiu i nodriran aquesta indústria”, ha indicat el titular d’Empresa i Treball. “El sector del videojoc és molt dinàmic i disruptiu i necessita nous coneixements”, ha afegit.

Ara bé, segons Torrent la manca de talent digital es produeix de manera generalitzada a tota la UE. “Es calcula que falta al voltant d’un milió d’enginyers a tot el continent”, ha indicat Torrent. Tenint en compte això, un dels “potencials riscos” és la fuga de persones que es formin a Catalunya. En aquest sentit, la responsabilitat del Govern passa, segons Torrent, per “fer millor la feina que altres països” per poder retenir-lo.

Més de 200 empreses del sector

A Catalunya enguany hi ha 200 empreses del sector del videojoc i una cinquantena d’start-ups. Torrent ha admès que hi ha el “risc” que grans multinacionals concentrin part del negoci i ha assegurat que el departament treballarà per detectar “tensions” i fer mentoratge a les empreses “amb capacitat de creixement”. “ACCIÓ té el propòsit d’ajudar a les empreses catalanes a créixer, perquè necessitem musculatura per competir en mercats cada cop més globalitzats”, ha dit el conseller d’Empresa i Treball.

De cara al futur, la unitat del Departament d’Empresa i Treball que s’encarrega de l’atracció d’inversions estrangeres treballa amb una cartera de 40 potencials projectes, la xifra més alta de la sèrie històrica. “Estem fent esforços molt grans, els més grans en molts casos que s’havien fet fins ara, per tal d’ajudar a la reindustrialització incorporant noves tecnologies”, ha assegurat Torrent.