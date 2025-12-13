El veí del Penedès que ha convertit casa seva en un museu de pessebres

L’Albert Gomis té 73 anys i, des de fa anys, viu sol en una casa centenària al bell mig de Sant Quintí de Mediona, a l’Alt Penedès. Aquesta, però, no és una casa normal, ja que l’Albert l’ha convertit en un autèntic museu de pessebres. En té tretze de muntats, la majoria de grans dimensions. N’hi ha per tots els racons de l’habitatge. “Cada any rumio què puc fer de nou o què puc retocar per millorar els que ja tinc creats, i de seguida em poso a treballar”, explica en conversa amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Ja fa temps que els veïns del poble on viu, que té prop de 2.400 habitants, segons les darreres dades censals, coneixen la seva gran passió pels pessebres. Ara, però, l’Albert vol fer un pas més i ensenyar la seva passió a visitants provinents d’arreu de Catalunya, perquè puguin conèixer el resultat una activitat que el té enfeinat durant tot l’any.
Aquest veí de Sant Quintí de Mediona va començar a recrear paisatges nadalencs fa tot just quinze anys, quan encara treballava. Tal com explica, veia lluny la jubilació i volia trobar una afició per fer més amens els últims anys de feina. Segons explica, mai havia tingut especial interès pels pessebres, però en el moment en què va decidir fer-ne un va descobrir tot un món que s’ha acabat convertint en la seva passió. A hores d’ara n’ha muntat tretze, però no té pensat aturar-se. El més impressionant es descobreix després de travessar la porta del carrer. Una combinació de llums, un volcà, unes petites fonts i música nadalenca a un elevat volum no deixa ningú indiferent. El pessebre té detalls que recreen l’espai natural de les Deus amb unes fonts i un restaurant, i no hi falten tots els elements típics: el naixement, els Reis, una munió de pastors i també d’animals. També el caganer. El seu és d’en Leo Messi.
Una afició que arriba tard
Albert Gomis ha descobert la seva afició pels pessebres tard, però li ha canviat completament tota la vida. Ara, de fet, hi dedica pràcticament tot el seu temps: “No ho faig per desestressar-me ni res similar, senzillament m’agrada fer-ho”, explica a l’ACN. Durant tot l’any, aquest veí aficionat dedica hores i hores a definir els paisatges, crear sistemes d’aigua per recrear rius, cascades i llacs, i també a fer diverses composicions de llums i música. Li porta tanta feina fer-los que els deixa muntats durant tot l’any, motiu pel qual entrar a casa seva és com entrar en un museu on és Nadal tot l’any. I encara té ganes de continuar perfeccionant les seves obres. Segons relata, el muntatge principal de l’entrada hi vol introduir una recreació de les muntanyes de Montserrat, mentre que en algun altre també vol incorporar una rèplica de la catedral de Barcelona o de la Sagrada Família.