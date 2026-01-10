Nadal ja ha acabat, la rutina ha tornat i les famílies comencen a treure els pessebres i els guarnits nadalencs de casa seva. Hi ha pessebres, però, que duren tot l’any. Aquest és el cas de l’extens Pessebre de Can Roseta, amagat dins el bosc de Cartellà, a Sant Gregori (Gironès). Es tracta d’un impressionant pessebre molt poc convencional, ja que no només té els elements tradicionals com el Naixement, sinó que també representa els monuments més emblemàtics de Catalunya, com la Sagrada Família o el monestir de Sant Joan de les Abadesses. Es pot visitar durant tot l’any, però cal tenir en compte que s’ha de reservar prèviament. És a dir, cal planificar amb una mica de temps una visita per aquest recorregut de la història catalana.
Aquest pessebre es va començar a crear fa vint-i-sis anys, però des de fa un temps s’ha convertit en tota una tradició dels veïns de la zona anar-lo a visitar per Nadal. La visita comença amb un recorregut pels oficis tradicionals, amb escenes que mostren com treballaven originàriament els ferrers, pagesos, espardenyers, carboners o picapedrers, entre d’altres. Aquesta recreació, però, no és única del Pessebre de Can Roseta, ja que també hi ha altres pessebres que fan una aproximació fidedigna d’aquests oficis. Ara bé, el Pessebre de Can Roseta no és convencional. Des de l’any 2012, dos anys després que es comencés a construir, s’han incorporat al recorregut rèpliques de Dalí, la Punxa de Masó, la Sagrada Família de Gaudí -que s’acabarà definitivament aquest any-, l’Hospital de Sant Pau de Barcelona de Domènech i Muntaner, el parc de la Ciutadella de Josep Fontseré, o el monestir de Sant Joan de les Abadesses, entre molts d’altres.
Artesania i tradició
El Pessebre de Can Roseta és una obra d’artesania única repartida en gairebé vuit-cents metres quadrats d’exposició. El projecte va néixer originàriament de la idea de la Remei Mulleres, una veïna de la zona que, amb molta paciència, va començar a modelar les primeres figuretes del pessebre. Les primeres construccions, fetes de suro i pedra, que es podien veure al pessebre eren les esglésies de la Vall de Llémena, però poc després ja es van començar a incorporar els grans monuments de Catalunya. Avui en dia hi ha més de dos-cents elements repartits en tot el pessebre, tots acompanyats d’un rètol que indica de què es tracta. Al recorregut també s’hi poden veure rèpliques d’alguns dels llocs més emblemàtics de Girona, com ara una recreació del pont de les Peixateries Velles, o El Celler de Can Roca.