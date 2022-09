Unai Canela s’estrena com a director a Entre montañas, una oda als Pirineus

Unai Canela (Barcelona, 2004) ja és director després d’haver debutat al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el seu primer documental titulat ‘Entre montañas’. Es tracta d’una oda als Pirineus, per on va viatjar durant la pandèmia. Canela ha estat sempre vinculat amb el sector cinematogràfic i fins i tot va protagonitzar la pel·lícula del seu pare ‘El viatge de l’Unai’, pel que va tenir clar des de petit que també volia ser director. En aquest film del que va ser protagonista el 2016, la seva família va fer un viatge per tot el món per buscar set animals amenaçats. En aquesta ocasió, per al seu primer documental, també ha comptat amb l’ajuda del seu pare, Andoni Canela, que l’ha assessorat en el guió i la fotografia.

Trailer del documental ‘Entre montañas’

El també estudiant d’antropologia a la Universitat Rovira i Virgili ha concedit una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies on assenyala que amb aquest documental es retroba “amb l’Unai ple d’il·lusió, el del primer documental” al qual va posar veu. La idea d’aquest nou documental amb el que es bateja com a director va néixer durant el confinament, quan va veure-hi una oportunitat de redescobrir el paisatge dels Pirineus, on va néixer i va passar bona part de la seva vida. En algunes de les escenes del documental se’l veu caminant sol, observant tot allò que té al voltant i seguint el rastre dels animals autòctons dels Pirineus catalans.

El regal de presenciar com la vida silvestre segueix el seu ritme

Canela assegura en aquesta entrevista que viatjar no és només visitar llocs exòtics sinó “connectar-se amb la natura”. Per això va viure la gravació del documental com “l’oportunitat per explicar que els llocs que he visitat amb el meu pare i mostrat al món també es poden trobar a casa“. El jove director evita revelar en quin poble en concret ha nascut i crescut, però insisteix que el documental ha estat una oportunitat per redescobrir els paisatges que sempre havia vist. Per gravar aquest documental va viure durant uns mesos en un camp i va fer travessies per la neu amb la intenció que la vida silvestre del seu voltant actués al seu ritme i ell ho pogués presenciar.

El documental acaba sent una carta d’amor a la natura, perquè es veu com van passant les estacions i com amb elles van canviant els paisatges. Alhora, aconsegueix conscienciar l’espectador que s’ha de lluitar per protegir el planeta del canvi climàtic, que ha tindrà com a conseqüència més pandèmies com la que hem viscut. El documental és, segons les seves mateixes paraules, una aproximació “sincera i senzilla però no fàcil” per la natura. “Vull que l’espectador surti del cinema pensant en allò que cal apreciar de debò”, ha explicat abans de llençar una última reflexió. “A vegades ens tempta més aquesta vida gran de ciutat, però jo crec que documentals com aquest poden fer possible que la gent faci aquest canvi i que les coses que ens agraden canviïn a poc a poc”, conclou.