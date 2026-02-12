Estrella Damm celebra el 150è aniversari amb una festa al Parc del Fòrum

Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb una festa al Parc del Fòrum de Barcelona. La marca catalana commemorarà el segle i mig de vida amb una celebració el pròxim 16 de maig, que pretén situar a Barcelona “l’epicentre de la festa mediterrània”. La jornada comptarà amb noms musicals de la mida d’Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres, Ginestà, 31 Fam i Maria Jaume, tot plegat “amb el mar Mediterrani com a teló de fons”.
La festa, que aspira a ser una “celebració oberta a tothom”, tindrà lloc per a unes 20.000 persones. Les entrades es posaran a la venda el pròxim dia 23 de febrer, amb diversos canals de compra activats. 3.000 d’aquestes entrades es vendran a un preu de 50 euros mitjançant el lloc web d’Estrella Damm, mitjançant l’enllaç www.estrelladamm.com/lafesta150. La resta d’entrades es podran aconseguir a través d’una promoció especial als bars i restaurants de Catalunya, per “celebrar l’aniversari allà on tot comença”. La promoció ofereix descomptes del 50% en la compra de les entrades -una rebaixa de 25 euros per tiquet- per als consumidors que aconsegueixin recollir 25 collarins promocionals de les ampolles retornables d’Estrella als establiments. Aquest segon paquet d’entrades també es podrà adquirir mitjançant el mateix enllaç, si bé caldrà introduir els codis al dors de les etiquetes per accedir-hi a un preu reduït.
Compromís històric amb la música
La festa serveix per “reafirmar el compromís històric” d’Estrella Damm amb la música i la cultura a Catalunya. La marca recorda el suport que ha oferit a creadors en tots els àmbits, des de les arts escèniques fins al cinema, per tot el territori i al llarg dels 150 anys d’història amb què compten. Fins i tot a la cultura popular, amb les celebracions durant les festes de la Mercè o la diada de Sant Jordi, amb el Sant Jordi Musical que acull l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. El recinte, de fet, ha esdevingut “un punt clau en la vida cultural i social de Barcelona”, centralitzant les celebracions culturals i socials que impulsa o amb què col·labora Estrella Damm.