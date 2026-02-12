Estrella Damm celebra sus 150 años con una fiesta en el Parc del Fòrum de Barcelona. La marca catalana conmemorará el siglo y medio de vida con una celebración el próximo 16 de mayo, que pretende situar a Barcelona «el epicentro de la fiesta mediterránea». La jornada contará con nombres musicales como Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres, Ginestà, 31 Fam y Maria Jaume, todo ello «con el mar Mediterráneo como telón de fondo».

La fiesta, que aspira a ser una «celebración abierta a todos», tendrá lugar para unas 20.000 personas. Las entradas se pondrán a la venta el próximo día 23 de febrero, con varios canales de compra activados. 3.000 de estas entradas se venderán a un precio de 50 euros mediante el sitio web de Estrella Damm, a través del enlace www.estrelladamm.com/lafesta150. El resto de entradas se podrán conseguir a través de una promoción especial en los bares y restaurantes de Cataluña, para «celebrar el aniversario donde todo comienza». La promoción ofrece descuentos del 50% en la compra de las entradas -una rebaja de 25 euros por boleto- para los consumidores que consigan recoger 25 collarines promocionales de las botellas retornables de Estrella en los establecimientos. Este segundo paquete de entradas también se podrá adquirir mediante el mismo enlace, aunque será necesario introducir los códigos en el reverso de las etiquetas para acceder a un precio reducido.

L’Antiga Fàbrica Damm durante el Sant Jordi Musical del 2025 / Cedida

Compromiso histórico con la música

La fiesta sirve para «reafirmar el compromiso histórico» de Estrella Damm con la música y la cultura en Cataluña. La marca recuerda el apoyo que ha ofrecido a creadores en todos los ámbitos, desde las artes escénicas hasta el cine, por todo el territorio y a lo largo de los 150 años de historia con que cuentan. Incluso a la cultura popular, con las celebraciones durante las fiestas de la Mercè o la diada de Sant Jordi, con el Sant Jordi Musical que acoge la Antiga Fàbrica Estrella Damm. El recinto, de hecho, se ha convertido en «un punto clave en la vida cultural y social de Barcelona», centralizando las celebraciones culturales y sociales que impulsa o con las que colabora Estrella Damm.