El Museu Picasso descobreix les teles ocultes de l’artista

El Museu Picasso de Barcelona presenta, fins al 4 de setembre, l’exposició Picasso Projecte Blau, una proposta inèdita sobre els estudis tècnics de les principals obres del període blau de la seva col·lecció, un període determinant de l’obra de l’artista que està molt ben representat a les col·leccions del Museu. En paraules del director, Emmanuel Guigon, “la mostra es presenta com a necessària alhora que fascinant. La divulgació i la investigació científiques són tasques indiscutibles del Museu i han possibilitat fer emergir unes teles formidables sota la pintura”.

La mostra, com explica la comissària Reyes Jiménez, responsable del Departament de Conservació Preventiva i Restauració, “examina diversos aspectes de les obres, des del procés creatiu, els materialsconstitutius i la distribució de les capes de color, fins a la contextualització i la interrelació amb obres del mateix període o de períodes anteriors, en el cas de les teles reutilitzades”.

Pablo Picasso. Els teulats de Barcelona

A Picasso Projecte Blau destaquen les anàlisis dels materials, les tècniques d’imatge i la fotografia digital en alta resolució, així com altres eines d’exploració, que han permès resseguir l’empremta creativa de l’artista i desxifrar la informació oculta en quatre pintures del període 1901-1904.

La proposta presenta els treballs de recerca desenvolupats en diferents marcs de col·laboració amb institucions museístiques com el Departament Científic de la National Gallery of Art de Washington — que ha analitzat les pintures Natura Morta i Jaume Sabartés amb pinçanàs, totes dues del 1901—, el projecte de recerca de l’Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara de Florència (IFAC-CNR), que s’ha centrat en l’estudi de La copa blava (c. 1903), i amb la Universitat de Barcelona (UB), que s’ha encarregat dels primers estudis de l’oli Terrats de Barcelona (1903). Destaca el fet que el descobriment d’una composició subjacent sota aquesta obra va permetre vincular-la amb una peça clau de l’època blava, La vida (1903) i, alhora, es va convertir en un incentiu perquè el Museu iniciés l’estudi tècnic sistematitzat de les pintures de la col·lecció.

El projecte, que s’acompanya d’una publicació exhaustiva en els estudis tècnics, es desenvolupa a partir de la documentació produïda al llarg de gairebé dues dècades d’activitat investigadora posant a l’abast del públic tot aquest material a través dels nous suports que ofereix la tecnologia existent i situa el Museu Picasso de Barcelona com a referent internacional en el coneixement de períodes clau en la producció picassiana.

El cec de 1903

L’exposició incorpora el dibuix d’època blava El cec (1903), comprat recentment per l’Ajuntament de Barcelona gràcies al dret de tempteig sobre l’exportació exercit per la Generalitat de Catalunya, a la subhasta pública celebrada el passat 7 d’octubre del 2021 i dipositat al Museu.

Pablo Picasso. El Cec, Barcelona, 1903

Cal vincular aquest dibuix fet a Barcelona a la sèrie d’obres que Picasso va fer durant la segona meitat del 1903, en plena època blava, protagonitzades per la figura d’un cec, entre les quals trobem L’àpat del cec, del Metropolitan Museum of Art de Nova York, o El cec, del Fogg Art Museum de la Universitat de Harvard. És una peça que indiscutiblement complementa el discurs d’obres d’aquest moment crucial de l’etapa de joventut de l’artista.

Exposició El jove Picasso. Estudis tècnics. Obres de la col•lecció del Museu Picasso, Barcelona

Amb motiu de l’exposició Picasso Projecte Blau, el Museo Picasso – Colección Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya (Madrid), presenta un projecte d’organització conjunta del Museu amb la Comunidad de Madrid; un recorregut pel procés creatiu de dues de les obres de joventut més assenyalades de l’artista, Primera Comunió i Ciència i Caritat. L’exposició inclou esbossos, apunts i estudis tècnics de les dues obres, que revelen la manera de treballar de Picasso i ens introdueix a l’estudi tècnic de l’obra de l’artista malagueny.

L’exposició, comissariada per Reyes Jiménez, posa el focus d’atenció en una selecció d’obres de petit format que van ser clau en el període formatiu de Pablo Picasso, i es fa ressò dels procediments pedagògics que encara perduraven a finals del segle XIX per tal de dominar la pràctica del dibuix i

progressivament introduir el color.

Picasso va iniciar la seva formació acadèmica a l’Escola de Belles Arts de La Corunya, la continuarà a la Llotja de Barcelona i, finalment, farà la seva estada obligada a la Real Academia de San Fernando de Madrid, on mostrarà de seguida el seu rebuig al sistema d’ensenyament oficial i als seus professors.

La mostra es podrà visitar fins al 3 de juliol de 2022 al Museu Picasso – Col·lecció Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya, amb entrada gratuïta

Activitats

El programa d’activitats a l’entorn de l’exposició Picasso Projecte Blau inclou una visita de la mà de la seva comissària el 17 de maig a les 18 h. en la que es descobriran aspectes tan diversos com el procés creatiu, els materials, les capes de color, el context o la conservació.

Paral·lelament, tots els dissabtes fins a la clausura de l’exposició i en els idiomes català, castellà i anglès, tindran lloc les visites “Una aproximació a Picasso Projecte Blau” pensades per ajudar a comprendre els processos de treball de Pablo Picasso.