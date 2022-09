Damm torna a portar la música a la platja per la Mercè￼

Un any més, i com ja és tradició a Barcelona, tornen els Concerts de la Mercè d’Estrella Damm a la Platja del Bogatell. Dues jornades musicals que acollirà l’Escenari Mediterràniament i que faran vibrar als barcelonins i les barcelonines amb les millors propostes del moment.

Divendres 23: 31FAM, Alizzz i Santa Salut

Aquest any, l’Escenari Mediterràniament d’Estrella Damm retorna a la Platja del Bogatell, un dels espais més populars i multitudinaris de les festes de la Mercè. Els sabadellencs 31 FAM, convertits en tot un fenomen gràcies a cançons com “Nens del barri” o “Valentina”, donaran el tret de sortida als concerts del 23 de setembre, protagonitzats per la música urbana. Els seguirà Alizzz, un dels productors més importants de casa nostra i guanyador de tres Grammy llatins, que presentarà el seu projecte en solitari a la platja de Barcelona. Finalment, la rapera de prestigi internacional Santa Salut tancarà la nit amb les cançons de temàtica social, revolucionària i feminista del seu segon treball, “Discordia”.

Dissabte 24: Marcel i Júlia, Els Catarres i Delafé y las Flores Azules

La nit del dissabte 24 de setembre començarà amb la música festiva, compromesa amb el medi ambient i reflexiva de Marcel i Júlia. Els seguiran Els Catarres, amb els temes del seu darrer disc “Diamants”, i tancaran la nit Delafé y Las Flores Azules, actualment immersos en una exitosa gira de retorn amb motiu del seu vintè aniversari. La Mercè d’enguany recupera a més l’esperit festiu previ a la pandèmia i es podrà gaudir sense limitacions d’aforament. D’aquesta manera, l’entrada als concerts de l’escenari Mediterràniament serà totalment lliure i gratuïta.

Completant les actuacions de l’Escenari Mediterràniament, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm proposa un complet programa d’activitats per a tots els públics els dies 25 i 26 de setembre amb més música, activitats per als més petits i una àmplia oferta gastronòmica.

Horaris dels concerts

Escenari Mediterràniament

Platja del Bogatell (08038 Barcelona)