El dard de Marc Ribas contra ‘Masterchef Junior’

El cuiner català Marc Ribas ha aprofitat un directe al seu perfil d’Instagram per carregar implícitament contra el talent show de cuina infantil Masterchef Junior. Ho ha fet després d’explicar que organitza un campus de cuina per a nens d’entre 8 i 16 anys durant vuit dies de juliols (del 3 al 10). Ribas ha dit que en el seu campus -organitzat amb la Fundació Pere Tarrés- els nens aprendran la cuina catalana i la cuina de proximitat i “sobretot no es competirà”. “No farem dos equips blau i vermell. No hi ha competicions, no hi ha crits i no hi ha frustracions”, ha explicat en el seu directe. El cuiner català no ha esmentat en cap moment Masterchef Junior, però és un retret clar al programa, que organitza proves per equips entre els nens que defensen aquests dos colors.

“La idea és ensenyar que la cuina és un treball en equip”, ha continuat Ribas en un segon retret consecutiu al programa de TVE, ja que ha afegit que “no ensenyarem la cuina professional ni formarem petits xefs, perquè això grinyola“. Ribas ha explicat que el campus té per objectiu ensenyar que la cuina és “un acte d’amor” i que els nens interioritzin “bons hàbits alimentaris”. “No anem a fotre una pallissa a la pobre canalla”, ha reblat abans de continuar el directe preguntant els seus seguidors quin tipus de contingut volen veure. El campus culinari del cuiner català comença el 3 de juliol, però les inscripcions s’obriran el dia 14 a través d’aquest web.

Allau de crítiques en l’última estrena de ‘Masterchef Junior’

Alguns teleespectadors que van veure l’última estrena de la darrera edició del talent show de TVE van criticar durament el programa en considerar que el jurat va ser massa dur amb els petits. “És cruel seleccionar 25 nens i fer-ne fora 9 en el primer programa”, assenyalava un usuari dels molts que van criticar el programa a Twitter. La selecció dels participants d’aquesta última edició va estar plena de llàgrimes, el que va servir TVE perquè se’n parlés i hi hagués espectacle però que va provocar que els deixessin verds a les xarxes socials.