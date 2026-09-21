L’autoconsum fotovoltaic s’ha convertit en una de les opcions que tenen les empreses per reduir la seva factura elèctrica i avançar en la transició cap a fonts d’energia renovables. Però instal·lar plaques solars implica habitualment una inversió inicial que no totes les organitzacions poden o volen assumir.
És en aquest punt on entra en joc el PPA d’autoconsum fotovoltaic, sigles de Power Purchase Agreement. Es tracta d’un contracte a llarg termini mitjançant el qual un tercer finança, instal·la i manté una planta solar situada a les instal·lacions del consumidor. A canvi, l’empresa paga l’energia que produeix i consumeix la instal·lació a un preu pactat durant la vigència de l’acord, habitualment entre 10 i 20 anys. El model permet, per tant, accedir a una instal·lació solar sense haver d’assumir d’entrada el cost dels panells, la instal·lació i la posada en funcionament.
Com funciona un PPA d’autoconsum?
Tot i que darrere d’un projecte fotovoltaic hi ha una part tècnica i administrativa important, per al consumidor el funcionament es pot resumir en diferents passos:
1. Estudi del consum
Abans d’instal·lar cap panell, cal saber quanta energia necessita l’empresa i en quin moment la consumeix. El promotor analitza les factures i les corbes de consum, els pics de demanda i el cost anual de l’electricitat. També s’estudia l’espai disponible: cobertes, terrenys annexos, aparcaments o altres superfícies on es pugui instal·lar la planta. L’objectiu és dimensionar la instal·lació perquè una part important de l’energia produïda pugui consumir-se directament al mateix lloc on es genera.
2. Disseny i instal·lació de la planta
Un cop analitzada la viabilitat del projecte, el promotor s’encarrega del disseny i de l’execució de la instal·lació. Això inclou la compra dels equips, el muntatge, les tramitacions administratives i, quan cal, els permisos necessaris per a la connexió. La característica essencial del model és que el client no ha de fer la inversió inicial. El cost de posar en marxa la planta l’assumeix el promotor.
3. Es fixa el preu de l’energia
En paral·lel, empresa i promotor signen el PPA. El contracte estableix durant quant de temps estarà vigent i quin preu es pagarà per l’energia produïda i consumida. Habitualment, aquests contractes tenen una durada d’entre 10 i 20 anys i busquen aportar més previsibilitat al cost de l’energia durant aquest període.
4. Monitoratge i manteniment de la planta
Durant la vigència del contracte, el promotor també assumeix l’operació i el manteniment de la instal·lació. Entre les tasques habituals hi ha:
- Monitoratge de la producció.
- Manteniment preventiu i correctiu.
- Revisió periòdica dels equips.
- Substitució d’elements en cas d’avaria.
- Neteja dels panells.
- Seguiment del rendiment de la planta.
D’aquesta manera, el consumidor no ha d’encarregar-se directament de la gestió tècnica de la instal·lació.
Què passa quan s’acaba el contracte?
Quan finalitza el període pactat, el PPA pot contemplar diferents opcions, en funció de les condicions acordades. Entre les possibilitats hi ha la transferència de la instal·lació al client o la renovació de l’acord. En el primer cas, l’empresa passa a disposar de la planta i pot continuar aprofitant l’energia que genera. Els panells fotovoltaics, a més, tenen una vida útil que habitualment pot superar els 25 o 30 anys, de manera que la instal·lació pot continuar produint energia durant anys després de la finalització del contracte.
Per a qui pot ser interessant?
El PPA d’autoconsum està especialment pensat per a organitzacions que tenen un consum elèctric significatiu i disposen d’espai per instal·lar una planta fotovoltaica. Alguns perfils que poden encaixar en aquest model són:
- Indústries amb un consum elevat, com empreses dels sectors alimentari, químic, metal·lúrgic o logístic.
- Empreses amb grans superfícies disponibles, com cobertes industrials, magatzems o aparcaments.
- Administracions públiques que busquen reduir costos energètics i avançar en sostenibilitat.
- Organitzacions amb plans de descarbonització o objectius ESG, vinculats als criteris ambientals, socials i de governança.
Un dels aspectes que cal analitzar en cada cas és el perfil de consum: una instal·lació solar té més sentit quan existeix una demanda elèctrica suficient durant les hores en què els panells generen energia.
PPA d’autoconsum o PPA off-site: quina és la diferència?
El terme PPA pot referir-se a diferents models. La diferència principal és on es troba la planta que genera l’electricitat. En un PPA d’autoconsum, la instal·lació se situa a les mateixes instal·lacions del consumidor —per exemple, en una coberta o un aparcament— o en un emplaçament proper que compleixi els requisits establerts. L’energia es produeix, per tant, molt a prop del punt on es consumeix.
En canvi, en un PPA off-site, la planta fotovoltaica es troba en una ubicació externa i l’energia es canalitza a través de la xarxa elèctrica. Aquest model implica altres costos associats al sistema elèctric, com els peatges i els serveis d’ajust. Aquesta diferència fa que no siguin models equivalents i que la tria depengui de les característiques de cada projecte.
Menys inversió inicial i més previsibilitat
El principal atractiu del PPA d’autoconsum és que permet a una empresa posar en funcionament una instal·lació fotovoltaica sense haver d’assumir inicialment el cost de la inversió. Al mateix temps, el contracte a llarg termini pot aportar una previsibilitat més elevada sobre el preu de part de l’energia consumida. A això s’hi afegeix la possibilitat de reduir la dependència de l’electricitat adquirida del mercat i avançar en la incorporació d’energia renovable. Per a una empresa, per tant, la decisió d’instal·lar plaques solars no depèn només de disposar del capital necessari per comprar-les. El model PPA planteja una alternativa en què el promotor assumeix la inversió i la gestió de la planta, mentre que el consumidor paga per l’energia que utilitza.
Nieves Energytech ofereix solucions d’autoconsum fotovoltaic amb opció de PPA i acompanya les empreses en l’anàlisi tècnica i econòmica del projecte, des de l’estudi inicial fins a la posada en funcionament i el manteniment de la instal·lació.