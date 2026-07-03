CaixaBank ha celebrat a Barcelona la segona edició de les trobades Generació +, una iniciativa dirigida al col·lectiu sènior que, en aquesta edició, incorpora com a novetat l’entrega dels Premis Generació + en els quals han participat VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas. La jornada va reunir nombrós públic al voltant d’una doble proposta: una xerrada sobre longevitat saludable i el reconeixement a tres trajectòries i projectes amb impacte social a Barcelona que destaquen per la seva contribució en aquesta etapa de la vida.
L’esdeveniment, celebrat a la seu corporativa de CaixaBank a Barcelona, va ser inaugurat per la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, qui va destacar el compromís de l’entitat amb l’acompanyament a les persones al llarg de totes les etapes de la seva vida. A continuació, Miguel Gramuntell, director comercial de retail a la Direcció Territorial de CaixaBank a Barcelona, va presentar les solucions específiques que l’entitat ofereix per afavorir el benestar, l’autonomia i la planificació personal en un context marcat per la creixent longevitat. En aquest sentit, Gramuntell va subratllar que ‘Generació +’ simbolitza l’aposta de CaixaBank per una proposta financera diferencial orientada al segment sènior.
A continuació, la periodista Olga Viza, el doctor José Viña, catedràtic en Fisiologia i expert en longevitat, i Javier Yanguas, director científic del programa de gent gran de la Fundació ”la Caixa”, van protagonitzar un diàleg en el qual van abordar, des d’una mirada propera i pràctica, com fer front a l’envelliment des de la prevenció, la cura i l’autonomia. Durant la conversa, sota el títol Viure més i millor, es va posar el focus en la importància d’adoptar hàbits saludables al llarg del temps, prestant atenció a l’exercici físic, l’alimentació, el descans i la cura de la salut cognitiva, així com en la necessitat de mantenir una actitud activa, amb projectes, vincles socials i motivació.
Reconeixement a trajectòries d’impacte
Després de la xerrada, la jornada va continuar amb el lliurament dels Premis Generació +, un reconeixement impulsat per l’entitat, en col·laboració amb VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas, per posar en valor l’experiència, el talent i la contribució de les persones sènior a la societat.
En aquesta primera edició a Barcelona, els guardons han distingit tres referents que encarnen diferents dimensions de l’envelliment actiu i el seu impacte en la comunitat. El Premi Generació + Trajectòria-CaixaBank, ha estat atorgat a Francesc Salvador, vicepresident de Fundació Privada Portal, pel seu gran treball ajudant i fent costat als joves que pateixen alhora un trastorn mental i una addicció, així com a les seves famílies. Per la seva part, el Premi Generació + Valor Sènior-VidaCaixa ha distingit la tasca de Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3, en reconeixement del seu compromís amb la inclusió social, la innovació en habitatge social i la creació d’oportunitats de vida digna per a persones vulnerables. Finalment, el Premi Generació + Compromís Salut-Adeslas ha reconegut a Ramón Cristòfol, doctor especialitzat en geriatria amb més de 30 anys d’experiència professional, qui ha compaginat la gestió de centres residencials amb l’activitat clínica, la docència i la divulgació científica. Aquests reconeixements comparteixen un objectiu comú: reivindicar la maduresa com una etapa activa, amb capacitat de seguir generant impacte, aportant experiència i contribuint a l’entorn.
Model pioner d’atenció al client sènior
Amb més de quatre milions de clients majors de 65 anys i una quota superior al 34% en pensions, CaixaBank és el banc de referència per al segment sènior des de la seva fundació fa ja més de 120 anys com a Caixa de Pensions per a la Vellesa i l’Estalvi.
A través del seu model de banca socialment responsable, l’entitat acompanya els seus clients al llarg de totes les etapes de la vida. Disposa del programa Generació +, que dona resposta als reptes de l’envelliment, de forma transversal, a través un conjunt integral de solucions financeres i no financeres que faciliten tant el trànsit cap a l’etapa de la jubilació com el fet de poder disposar d’un conjunt de solucions d’oci, cures, formació o manteniment de la salut durant aquesta etapa de la vida.
Així mateix, l’entitat manté actiu des del 2022 un compromís d’atenció prioritària al col·lectiu sènior que involucra totes les seves àrees d’activitat, cosa que el va convertir el 2022 en el primer banc a obtenir la certificació d’AENOR com a companyia compromesa amb la gent gran. Una certificació que s’ha renovat, essent l’única entitat financera a disposar d’aquest segell de qualitat.
Entre les mesures implementades per l’entitat per oferir la millor qualitat de servei al segment silver, destaca la formació de més de 30.000 empleats en atenció preferent a la gent gran, la disponibilitat de més d’11.000 caixers d’ús fàcil, el manteniment de l’ús de les llibretes d’estalvi en tots els caixers, l’horari de caixa sense restriccions, l’avançament del pagament mensual de les pensions al dia 24, i l’atenció personal per telèfon i WhatsApp amb més de 600 agents especialitzats i formats en gerontologia. CaixaBank també desenvolupa més d’11.000 jornades i tallers d’educació financera, prevenció de fraus i acompanyament a l’ús de banca digital i ha posat en marxa una càtedra en col·laboració amb tres escoles de negocis de primer nivell que serà referència en l’estudi de solucions per a una longevitat activa i saludable.
Igualment, CaixaBank és referent quant a capil·laritat del servei i inclusió financera: compta amb la xarxa més gran d’oficines, amb més de 4.200 oficines a tot el país, i està fermament compromesa amb el manteniment de serveis financers en l’àmbit rural.