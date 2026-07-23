Miriam Salinas, terapeuta: «Creure que entres a les xarxes per avorriment és un error; la teva ment busca un refugi»

Portes amb prou feines dos segons amb el mòbil a la mà. La teva intenció era mirar l’hora o respondre un missatge ràpid. (Sí, nosaltres també hem caigut en aquesta trampa mil vegades).
De sobte, el dit comença a lliscar cap avall de manera automàtica. El cervell desconnecta i la pantalla absorbeix cada àpex de la teva atenció.
El que sembla un innocent pasatemps amaga en realitat un mecanisme psicològic molt complex. I el pitjor de tot és que rarament ho fem perquè estiguem realment entretinguts.
El veritable motor darrere de cada lliscament
La psicologia conductual apunta directament a una arrel incòmoda: l’avorriment crònic i la fatiga mental. Quan la nostra ment se sent buida o sobreestimulada a mitges, busca una via ràpida d’escapament.
Les xarxes socials actuen com una màquina expenedora de dopamina barata. Et donen minuts d’informació irrellevant just quan el teu cervell demana descans, però sense deixar-lo descansar de veritat.
És un bucle perfecte i pervers. Entres per avorriment, consumes contingut sense processar i surts amb el doble de fatiga i la estranya sensació d’haver regalat el teu temps.
Avís important: Aquest consum passiu altera directament els receptors de dopamina, fent que cada vegada sigui més difícil concentrar-se en tasques profundes o que requereixen silenci mental.
Atrapats a la roda de la gratificació instantània
El gran problema d’aquest hàbit digital no és el temps que consumeix, sinó com reprograma la nostra paciència. Ens hem tornat intolerants al silenci i a l’espai buit.
Cada vegada que apareix un segon d’inactivitat a la nostra rutina diària, el cervell recorre al reflex condicionat de buscar el dispositiu. És una dependència silenciosa que s’instal·la sense fer soroll.
Els experts assenyalen que aquest comportament genera una falsa sensació de companyia. Sentim que estem connectats al món, quan en realitat ens estem aïllant darrere d’una interfície brillant.
Com trencar el cercle viciós des d’avui mateix
Modificar aquesta conducta no requereix una desconnexió radical ni llançar el telèfon a les escombraries. Es tracta de recuperar el control conscient sobre els nostres propis impulsos mecànics.
El primer pas fonamental consisteix a identificar el detonant emocional exacte. Estàs avorrit, estàs ansiós o simplement intentes evitar una tasca pendent?
Posar fricció entre les teves mans i l’aparell marca una diferència abismal. Allunya el telèfon de la teva vista quan treballis o descansa la mirada cada vegada que notis el primer símptoma de fatiga visual.
Al final, es tracta de recordar qui mana sobre la pantalla. Quantes hores de la teva vida seguiràs cedint a l’algoritme abans de recuperar el timó del teu propi temps?