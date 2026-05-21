La computació quàntica fa un pas històric amb la primera teletransportació a internet d’alta velocitat

Si pensaves que l’internet que utilitzes avui estava a prop del seu límit, hem de parlar. El que fins fa pocs mesos semblava ciència-ficció extreta de la pel·lícula més ambiciosa de Hollywood, acaba de materialitzar-se en un laboratori: la primera teletransportació quàntica a alta velocitat en una xarxa funcional.
No, no estem parlant de moure objectes físics d’un lloc a un altre com a Star Trek, sinó d’una cosa molt més profunda: la transferència instantània d’informació. (Sí, nosaltres també hem hagut de llegir l’estudi dues vegades per assimilar-ho).
Què ha passat exactament?
La computació quàntica ha fet un pas de gegant en aconseguir, per primera vegada, una teletransportació d’estats quàntics a través d’una xarxa d’alta velocitat. Això significa que la informació no viatja a través dels cables de fibra òptica de manera convencional, sinó que es “transfereix” d’un punt a un altre de forma gairebé màgica mitjançant l’entrellat de partícules.
Els investigadors han aconseguit una estabilitat que abans era impossible. Fins ara, el gran enemic era la taxa d’error; qualsevol vibració o canvi tèrmic trencava la connexió. Aquest obstacle ha estat superat amb una tècnica que permet que les dades es mantinguin intactes durant el procés de transferència.
Estem davant del naixement del que els experts denominen l'”Internet Quàntic”. Això no només augmentarà la velocitat, sinó que farà que piratejar una connexió sigui pràcticament impossible per les lleis de la pròpia física.
El canvi real en el teu dia a dia
Segurament et preguntes: “Això canviarà la meva subscripció de fibra òptica demà?”. La resposta curta és no, però l’impacte a llarg termini serà total. La teletransportació quàntica de dades permetrà processar informació complexa en mil·lisegons, tasques que als superordinadors actuals els portarien anys de càlculs.
Imagina una seguretat bancària infranquejable o diagnòstics mèdics realitzats en temps real amb una precisió que avui ens sembla inabastable. Aquest avenç és la maó fonamental de la propera infraestructura global de dades.
La indústria tecnològica ja està movent fitxa. Els grans centres de dades ja estan buscant com integrar aquesta tecnologia en les seves xarxes per evitar el coll d’ampolla que suposa l’amplada de banda tradicional de silici.
Per què és un moment històric
La història de la informàtica es divideix en abans i després dels transistors, i és molt probable que estiguem vivint l’inici de l’era post-silici. Aconseguir aquesta velocitat en un entorn de xarxa funcional demostra que la física quàntica ha deixat els llibres teòrics per instal·lar-se definitivament en el món pràctic.
Els científics darrere del projecte han assenyalat que aquesta fita obre la porta a una escala comercial abans del que ningú preveia. La pregunta ja no és si passarà, sinó quant trigarem a veure el primer dispositiu quàntic connectat a la nostra oficina.
La capacitat de teletransportar informació sense que passi físicament per l’espai intermedi elimina la latència. Adéu definitiu al “lag” en les comunicacions globals.
Estem a punt per al canvi?
La velocitat amb la qual avança aquest sector és, com a mínim, vertiginosa. Queden reptes tècnics, per descomptat, però la barrera més important —la de la transmissió fiable a alta velocitat— ha caigut completament. La cursa per dominar aquesta tecnologia és ja una competició geopolítica de primer nivell.
Seguirem molt de prop cada actualització d’aquest projecte, perquè tot apunta que la infraestructura de les nostres vides es transformarà radicalment abans del que imaginem. Mantenir-se informat avui no és un caprici, és estar al corrent del proper gran salt de la civilització.
T’imaginaves que estaríem tan a prop de controlar la matèria a aquest nivell? De vegades, la tecnologia més gran és aquella que ni tan sols podem veure, però que canvia tot el que coneixem mentre dormim.