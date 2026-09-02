Així funciona el raspall Dyson CameraJet: IA i càmera per netejar just on necessites amb precisió mil·limètrica

Imagines poder veure cada racó de la teva boca amb precisió mil·limètrica? Perquè sí, moltes nits ens anem a dormir amb la sensació que alguna placa s’ha escapat de la nostra neteja diària.
Aquest petit error pot tenir un cost alt. Fins ara, la lluita contra la placa interdental era gairebé una batalla a cegues, una tasca sense les eines adequades per arribar on realment necessitem.
La revolució que canvia el joc
Però la nostra boca està a punt de viure una revolució. Ha arribat un dispositiu que no només promet, sinó que garanteix una neteja com mai l’havies experimentat. Preparades per conèixer el futur?
El seu nom és Dyson CameraJet i, sí, Dyson s’ha llançat de cap al mercat dental amb un producte que fa honor a la seva fama d’innovadora. Des de l’1 de setembre de 2026, aquest sistema ja és una realitat.
I atenció al preu, perquè la tecnologia punta té un cost: el kit complet està disponible per 479 euros. (Sabem que el nostre moneder acaba d’entrar en mode alerta, però llegiu els detalls).
Què amaga el Dyson CameraJet?
Dyson ha invertit sis anys de desenvolupament, més de 660 enginyers i 38 patents per crear aquesta meravella. Això no és només un raspall; és un sistema d’enginyeria avançada per a la nostra salut bucal.
La joia de la corona és una càmera integrada. No és una càmera qualsevol, sinó una amb un objectiu macro de 100.000 píxels. Aquesta lent, combinada amb un algoritme d’aprenentatge automàtic d’Intel·ligència Artificial, és la clau de tot.
Aquest sistema analitza 28 imatges per segon. Sí, has llegit bé. En només 100 mil·lisegons des que la càmera detecta un espai interdental, l’IA l’identifica amb una precisió sorprenent i activa una irrigació d’esbandida bucal.
Aquesta tecnologia és la nostra millor aliada per no deixar ni una sola part de la nostra boca sense netejar. És un nivell de precisió que trenca amb tot el que coneixíem.
El raig de neteja, de tipus cònic, surt directament d’una obertura sota les cerres. Això assegura que la placa s’elimini en una sola passada, amb una pressió més baixa per protegir les genives.
Funciona amb 16 milions de línies de codi i un sistema d’aprenentatge automàtic entrenat amb 470.000 imatges dentals. És una solució definitiva que aborda el problema de la neteja interdental des de l’arrel.
El raspall incorpora un petit dipòsit d’12,5 ml, just la quantitat necessària per a una sessió. I no et preocupis per omplir-lo: la base de càrrega ho fa per tu en només tres segons amb un sol botó.
A més, tota aquesta informació es pot monitoritzar des d’una aplicació mòbil connectada via Wi-Fi (2.4 GHz) i Bluetooth. La càmera només s’activa per a la visualització en temps real o la irrigació automàtica.
La teva privacitat està garantida. Les imatges no es graven ni s’emmagatzemen enlloc, ni al dispositiu ni al núvol. Podràs personalitzar la teva experiència, escollint entre detecció automàtica o irrigació manual, i ajustant la intensitat del raspallat.
Més enllà del raspall de dents: el secret del mercat de la salut
Aquesta irrupció de Dyson no és només una qüestió de tecnologia dental. És un clar senyal que el mercat de la salut digital està en plena ebullició, molt més enllà dels rellotges intel·ligents i les polseres d’activitat que tant coneixem.
Actualment, el mercat global de la salut digital ja mou entre 330.000 i 400.000 milions de dòlars. Les previsions apunten a un creixement anual que podria superar el bilió de dòlars abans de 2033. És una autèntica oportunitat d’or per a les empreses i per a la nostra salut.
Dyson, fins ara coneguda pels seus aspiradors i productes per al cabell, està obrint una nova categoria on, de moment, no té rivals directes. Mentre Oral-B i Philips Sonicare competeixen en oscil·lació i sensors de pressió, Dyson ha fet una jugada mestra.
Han creat una necessitat latent i l’han omplerta amb una solució innovadora que cap altre actor del sector pot igualar. (Un moviment que ens fa pensar, veritat?)
La decisió és a les teves mans
El Dyson CameraJet ja està disponible. Els colors Ceramic Ultra Blue i Ceramic Pink et permetran triar l’estil que més s’adapti a tu. El kit inclou el raspall, la base de càrrega, i fins i tot pasta de dents i esbandida bucal de Dyson, dissenyats per funcionar en perfecta sinergia.
És el moment de fer un pas endavant en la teva salut bucal. Deixar enrere la incertesa i abraçar una neteja amb garantia de precisió. No et perdis aquesta oportunitat de tenir una boca més sana que mai.
Creus que estem davant del futur definitiu de la higiene dental?