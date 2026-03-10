Una neuròloga alerta: el 60% dels nous diagnòstics d’Alzheimer són dones

L’Alzheimer no és només una qüestió d’edat; és, cada vegada més, una qüestió de gènere. Les xifres parlen soles i el missatge de la doctora Mercè Boada és tan clar com colpidor.
La majoria dels nous diagnòstics d’aquesta malaltia tenen nom de dona. No és una casualitat estadística, sinó una realitat biològica i social que ens obliga a mirar de front un dels grans reptes de la medicina actual.
La doctora Boada, una de les veus amb més autoritat en neurologia, insisteix que no podem seguir ignorant aquesta bretxa. (Sí, nosaltres també ens hem quedat pensant en les nostres mares, àvies i en nosaltres mateixes).
La biologia darrere de l’oblit: Per què nosaltres?
Hi ha diversos factors que expliquen per què les dones som la “cara visible” de l’Alzheimer aquest 2026. El primer és l’esperança de vida: vivim més anys i, per tant, tenim més risc de desenvolupar malalties neurodegeneratives.
Però no és l’únic motiu. La ciència apunta cada cop més a factors hormonals. La caiguda dels estrògens durant la menopausa podria deixar el cervell femení més vulnerable davant l’acumulació de proteïnes tòxiques.
És una realitat complexa on la genètica i l’estil de vida s’entrellacen. El cervell femení té les seves pròpies regles de joc i la medicina personalitzada és l’únic camí per oferir respostes reals.
A més, no podem oblidar el paper de la dona com a cuidadora principal. Sovint, el desgast emocional i físic de cuidar altres familiars amb demència pot emmascarar o fins i tot accelerar els propis símptomes.
Detecció precoç: El poder de guanyar temps
El gran cavall de batalla de la doctora Boada és la detecció precoç. No es tracta d’esperar a no saber qui som, sinó d’actuar quan els oblits encara són anècdotes.
Avui dia, gràcies als biomarcadors i a les noves tecnologies, podem identificar canvis al cervell anys abans que apareguin els primers símptomes greus. Aquest temps de descompte és or pur.
Poder diagnosticar a temps significa poder aplicar tractaments que, si bé encara no curen, sí que poden frenar l’avanç de la malaltia i millorar radicalment la qualitat de vida de la dona.
Un consell d’experta és no normalitzar mai els oblits persistents com a “coses de l’edat”. Si notes que la teva agilitat mental ja no és la mateixa, demanar una revisió és un acte de responsabilitat i amor propi.
L’estil de vida com a escut protector
Encara que no ho puguem controlar tot, tenim eines a les nostres mans. El que és bo per al cor, és bo per al cervell. L’exercici físic, una dieta mediterrània estricta i, sobretot, la vida social són fonamentals.
Mantenir el cervell actiu i connectat és la millor “reserva cognitiva” que podem construir. Llegir, aprendre coses noves i mantenir converses estimulants actuen com un autèntic gimnàs per a les nostres neurones.
Invertir en salut cerebral avui és l’única manera d’assegurar-nos un futur on els nostres records segueixin sent nostres. És una qüestió de dignitat i prevenció que no pot esperar a demà.
Mercè Boada ens recorda que la recerca necessita més fons i més dones voluntàries en assajos clínics. Som les protagonistes de la malaltia i hem de ser les protagonistes de la seva curació.
Aquest març de 2026, la consciència sobre l’Alzheimer femení ha de fer un pas endavant. Conèixer els riscos no és per tenir por, sinó per tenir el control de la nostra salut.
Confirmar que la ciència està avançant per protegir el nostre cervell t’ha donat una mica d’esperança, oi? La informació és, i serà sempre, la nostra millor aliada contra l’oblit.
Sabies que les revisions cognitives rutinàries ja es recomanen a partir dels 50 anys, especialment si hi ha antecedents familiars?