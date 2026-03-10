Una neuróloga alerta: el 60% de los nuevos diagnósticos de Alzheimer son mujeres

El Alzheimer no es solo una cuestión de edad; es, cada vez más, una cuestión de género. Las cifras hablan por sí solas y el mensaje de la doctora Mercè Boada es tan claro como impactante.

La mayoría de los nuevos diagnósticos de esta enfermedad tienen nombre de mujer. No es una casualidad estadística, sino una realidad biológica y social que nos obliga a enfrentar uno de los grandes retos de la medicina actual.

La doctora Boada, una de las voces más autorizadas en neurología, insiste en que no podemos seguir ignorando esta brecha. (Sí, nosotros también hemos pensado en nuestras madres, abuelas y en nosotras mismas).

La biología detrás del olvido: ¿Por qué nosotras?

Hay varios factores que explican por qué las mujeres somos la «cara visible» del Alzheimer este 2026. El primero es la esperanza de vida: vivimos más años y, por lo tanto, tenemos más riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas.

Pero no es el único motivo. La ciencia apunta cada vez más a factores hormonales. La caída de los estrógenos durante la menopausia podría dejar el cerebro femenino más vulnerable ante la acumulación de proteínas tóxicas.

Es una realidad compleja donde la genética y el estilo de vida se entrelazan. El cerebro femenino tiene sus propias reglas de juego y la medicina personalizada es el único camino para ofrecer respuestas reales.

Además, no podemos olvidar el papel de la mujer como cuidadora principal. A menudo, el desgaste emocional y físico de cuidar a otros familiares con demencia puede enmascarar o incluso acelerar los propios síntomas.

Detección precoz: El poder de ganar tiempo

El gran caballo de batalla de la doctora Boada es la detección precoz. No se trata de esperar a no saber quiénes somos, sino de actuar cuando los olvidos aún son anécdotas.

Hoy en día, gracias a los biomarcadores y a las nuevas tecnologías, podemos identificar cambios en el cerebro años antes de que aparezcan los primeros síntomas graves. Este tiempo de descuento es oro puro.

Poder diagnosticar a tiempo significa poder aplicar tratamientos que, si bien aún no curan, sí pueden frenar el avance de la enfermedad y mejorar radicalmente la calidad de vida de la mujer.

Un consejo de experta es no normalizar nunca los olvidos persistentes como «cosas de la edad». Si notas que tu agilidad mental ya no es la misma, pedir una revisión es un acto de responsabilidad y amor propio.

El estilo de vida como escudo protector

Aunque no podamos controlarlo todo, tenemos herramientas en nuestras manos. Lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. El ejercicio físico, una dieta mediterránea estricta y, sobre todo, la vida social son fundamentales.

Mantener el cerebro activo y conectado es la mejor «reserva cognitiva» que podemos construir. Leer, aprender cosas nuevas y mantener conversaciones estimulantes actúan como un auténtico gimnasio para nuestras neuronas.

Invertir en salud cerebral hoy es la única manera de asegurarnos un futuro donde nuestros recuerdos sigan siendo nuestros. Es una cuestión de dignidad y prevención que no puede esperar a mañana.

Mercè Boada nos recuerda que la investigación necesita más fondos y más mujeres voluntarias en ensayos clínicos. Somos las protagonistas de la enfermedad y debemos ser las protagonistas de su curación.

Este marzo de 2026, la concienciación sobre el Alzheimer femenino debe dar un paso adelante. Conocer los riesgos no es para tener miedo, sino para tener el control de nuestra salud.

¿Confirmar que la ciencia está avanzando para proteger nuestro cerebro te ha dado un poco de esperanza, verdad? La información es, y será siempre, nuestra mejor aliada contra el olvido.

¿Sabías que las revisiones cognitivas rutinarias ya se recomiendan a partir de los 50 años, especialmente si hay antecedentes familiares?