Un neurocientífic assegura que l’exercici és més efectiu que molts antidepressius

Ens han venut que la solució a la tristesa o a l’estrès està en una caixa de pastilles, però el neurocientífic José Luis Trejo té una veritat molt més poderosa. Segons l’expert del CSIC, no existeix cap fàrmac al món que iguali el que l’exercici físic fa pel teu cervell.
No parlem d’un simple consell de benestar. Parlem de ciència pura aplicada a les teves neurones. Mentre el món s’obsessiona amb els suplements, la clau de la felicitat podria estar a les teves sabatilles de córrer (i el millor és que és totalment gratis).
La realitat és que el nostre cervell no està dissenyat per estar assegut vuit hores davant d’una pantalla. Quan ens movem, enviem un senyal de supervivència al sistema nerviós que cap antidepressiu pot imitar amb la mateixa precisió.
L’important és entendre que el benefici no és només físic. El que realment estàs fent quan camines o aixeques peses és una remodelació cerebral en tota regla que canvia la teva química interna des del primer minut.
La “farmàcia” que portes dins
Quan suem, el nostre cos allibera unes substàncies anomenades mioquines. Són missatgers químics que viatgen des dels músculs directament al centre del teu cervell per reduir la inflamació i millorar l’estat d’ànim.
José Luis Trejo és clar: l’exercici és el millor antidepressiu natural perquè actua de forma global. Mentre una pastilla es dirigeix a un receptor específic, l’esport “banya” tot el teu sistema en un còctel de dopamina i serotonina.
És el que els experts anomenen neurogènesi. Sí, moure’t fa que neixin noves neurones a l’hipocamp, la zona responsable de la memòria i el control emocional (una cosa que fins fa poc la ciència creia impossible en adults).
Aquest procés és la barrera definitiva contra l’ansietat crònica. No és que els problemes desapareguin, és que el teu cervell es torna estructuralment més fort per gestionar-los sense col·lapsar.
Quant exercici necessites realment?
Aquí és on moltes cometem l’error fatal: pensar que hem de córrer una marató per veure resultats. La ciència diu tot el contrari. L’excés d’exercici pot ser estressant, la clau és la moderació i la constància.
Amb només 30 minuts de caminada a ritme lleuger al dia, ja estàs activant aquests mecanismes de protecció neuronal. No necessites apuntar-te al gimnàs més car de la ciutat per salvar la teva salut mental.
El secret del neurocientífic és la regularitat. El cervell necessita aquest estímul constant per mantenir els nivells d’inflamació baixos. Si ho deixes, els beneficis s’esvaeixen més ràpid del que penses.
Busca una activitat que t’agradi. Pot ser ballar, nedar o simplement pujar les escales en lloc d’agafar l’ascensor. L’objectiu és trencar el sedentarisme que està emmalaltint la nostra societat actual.
L’herència que deixes a les teves neurones
El més fascinant de les investigacions de Trejo és que aquests beneficis podrien ser fins i tot hereditaris. El que fas avui pel teu cos podria estar protegint el cervell de les teves futures generacions.
Vivim en una era d’immediatesa on volem una solució en forma de píndola, però la enginyeria de la salut ens diu que el moviment és el nostre estat natural. Ignorar-ho és anar en contra de la nostra pròpia biologia.
A més, l’exercici té un benefici col·lateral: millora el son i la digestió, dos pilars que, si fallen, ens porten directes a l’ansietat. És un cercle virtuós que comença amb el primer pas fora de casa.
No esperis a sentir-te “amb ganes” per començar. La motivació no arriba abans de l’exercici, arriba després de moure’t, quan el teu cervell et recompensa amb aquesta sensació de pau i claredat.
És una decisió vital que la teva butxaca agrairà i la teva ment necessita desesperadament. Al final, la millor recepta mèdica no es ven a la farmàcia, es troba al teu propi moviment.
Vas a quedar-te asseguda llegint això o sortiràs ara mateix a donar-li al teu cervell la “medicina” que tant et demana?