Un neurocientífico asegura que el ejercicio es más efectivo que muchos antidepresivos

Nos han vendido que la solución a la tristeza o al estrés está en una caja de pastillas, pero el neurocientífico José Luis Trejo tiene una verdad mucho más poderosa. Según el experto del CSIC, no existe ningún fármaco en el mundo que iguale lo que el ejercicio físico hace por tu cerebro.

No hablamos de un simple consejo de bienestar. Hablamos de ciencia pura aplicada a tus neuronas. Mientras el mundo se obsesiona con los suplementos, la clave de la felicidad podría estar en tus zapatillas de correr (y lo mejor es que es totalmente gratis).

La realidad es que nuestro cerebro no está diseñado para estar sentado ocho horas frente a una pantalla. Cuando nos movemos, enviamos una señal de supervivencia al sistema nervioso que ningún antidepresivo puede imitar con la misma precisión.

Lo importante es entender que el beneficio no es solo físico. Lo que realmente estás haciendo cuando caminas o levantas pesas es una remodelación cerebral en toda regla que cambia tu química interna desde el primer minuto.

La «farmacia» que llevas dentro

Cuando sudamos, nuestro cuerpo libera unas sustancias llamadas mioquinas. Son mensajeros químicos que viajan desde los músculos directamente al centro de tu cerebro para reducir la inflamación y mejorar el estado de ánimo.

José Luis Trejo es claro: el ejercicio es el mejor antidepresivo natural porque actúa de forma global. Mientras una pastilla se dirige a un receptor específico, el deporte «baña» todo tu sistema en un cóctel de dopamina y serotonina.

Es lo que los expertos llaman neurogénesis. Sí, moverte hace que nazcan nuevas neuronas en el hipocampo, la zona responsable de la memoria y el control emocional (algo que hasta hace poco la ciencia creía imposible en adultos).

Este proceso es la barrera definitiva contra la ansiedad crónica. No es que los problemas desaparezcan, es que tu cerebro se vuelve estructuralmente más fuerte para gestionarlos sin colapsar.

¿Cuánto ejercicio necesitas realmente?

Aquí es donde muchas cometemos el error fatal: pensar que debemos correr una maratón para ver resultados. La ciencia dice todo lo contrario. El exceso de ejercicio puede ser estresante, la clave es la moderación y la constancia.

Con solo 30 minutos de caminata a ritmo ligero al día, ya estás activando esos mecanismos de protección neuronal. No necesitas apuntarte al gimnasio más caro de la ciudad para salvar tu salud mental.

El secreto del neurocientífico es la regularidad. El cerebro necesita este estímulo constante para mantener los niveles de inflamación bajos. Si lo dejas, los beneficios se desvanecen más rápido de lo que piensas.

Busca una actividad que te guste. Puede ser bailar, nadar o simplemente subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor. El objetivo es romper el sedentarismo que está enfermando a nuestra sociedad actual.

La herencia que dejas a tus neuronas

Lo más fascinante de las investigaciones de Trejo es que estos beneficios podrían ser incluso hereditarios. Lo que haces hoy por tu cuerpo podría estar protegiendo el cerebro de tus futuras generaciones.

Vivimos en una era de inmediatez donde queremos una solución en forma de píldora, pero la ingeniería de la salud nos dice que el movimiento es nuestro estado natural. Ignorarlo es ir en contra de nuestra propia biología.

Además, el ejercicio tiene un beneficio colateral: mejora el sueño y la digestión, dos pilares que, si fallan, nos llevan directos a la ansiedad. Es un círculo virtuoso que comienza con el primer paso fuera de casa.

No esperes a sentirte «con ganas» para empezar. La motivación no llega antes del ejercicio, llega después de moverte, cuando tu cerebro te recompensa con esa sensación de paz y claridad.

Es una decisión vital que tu bolsillo agradecerá y tu mente necesita desesperadamente. Al final, la mejor receta médica no se vende en la farmacia, se encuentra en tu propio movimiento.

¿Vas a quedarte sentada leyendo esto o saldrás ahora mismo a darle a tu cerebro la «medicina» que tanto te pide?