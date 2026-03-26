Retiren del mercat una coneguda crema solar infantil: el seu factor de protecció és inferior al que anuncia

L’alerta ha saltat aquest matí i ha corregut com la pólvora pels grups de WhatsApp de pares i mares. Una de les cremes solars infantils més populars de les farmàcies i supermercats ha estat assenyalada directament per les autoritats.
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha estat contundent: el producte s’ha de retirar de la venda de forma immediata i obligatòria. (Sí, nosaltres també hem corregut a mirar el prestatge del bany).
No és una qüestió d’al·lèrgies o components tòxics, sinó d’una cosa gairebé pitjor: una falsa seguretat. Estaves aplicant el que pensaves que era una protecció total i, en realitat, deixaves la pell dels més petits exposada al perill.
La trampa del factor 50 fictici
Les anàlisis de laboratori han revelat que el FPS (Factor de Protecció Solar) real d’aquest lot específic no arriba ni de lluny al número 50 que brilla en gran a l’etiqueta. En alguns casos, la protecció real amb prou feines arribava a la meitat.
L’enginyeria de la fotoprotecció és exacta, i si un producte promet un bloqueig del 98% dels raigs UVB però només en bloqueja un 60%, el risc de cremades greus en pells pediàtriques és altíssim.
L’alerta afecta una marca de referència que moltes famílies trien precisament per la seva suposada fiabilitat. (És d’aquelles traïcions al consumidor que costen d’oblidar).
Què has de fer si la tens a casa?
El primer pas és identificar el número de lot. Sanitat ha publicat la llista específica de les unitats afectades que s’han distribuït per tot el país durant les últimes setmanes.
Si el teu pot coincideix amb el de l’alerta, deixa d’utilitzar-lo ara mateix. No val la pena “acabar el pot” a les cames o en zones menys sensibles; el risc d’eritema solar no compensa l’estalvi.
Pots portar el producte al punt de venda on el vas adquirir per gestionar la devolució o el reemborsament. Les cadenes de distribució ja tenen el protocol actiu per retornar els diners als clients afectats.
L’OCU ja ha demanat que s’extremin els controls en la fabricació d’aquests cosmètics, ja que la pell dels nens és molt més fina i no té la capacitat de regeneració d’un adult.
Un benefici per a la teva tranquil·litat
Dins de la mala notícia, la part positiva és que els sistemes de control funcionen. Que l’Estat retiri un producte estrella d’una gran marca demostra que la vigilància post-comercialització és real i efectiva.
Aquesta crisi serveix per recordar-nos que no hem de confiar cegament en les etiquetes cridaneres. La decisió intel·ligent a partir d’ara és consultar les llistes de millors cremes solars analitzades per entitats independents abans de comprar.
A més, recorda que la millor protecció per a un nen no és només una crema, sinó l’ombra, la samarreta i evitar les hores centrals del dia. (La teva butxaca també agrairà no haver de comprar cremes per a cremades després de la platja).
La marca afectada ja ha emès un comunicat demanant disculpes i assegurant que es tracta d’un error puntual en la producció d’una matèria primera específica.
Demà podria ser massa tard
Amb l’arribada del bon temps i les primeres sortides al parc o a la muntanya, el sol ja pica amb força. No esperis a les vacances d’estiu per revisar el teu kit de protecció.
Mañana, quan preparis la motxilla de l’escola o de l’excursió, assegura’t que el que poses a la pell del teu fill és realment el que diu el pot. Un error d’aquest tipus pot marcar la salut de la pell per a tota la vida.
¿Vas a córrer el risc de fer servir una crema sota sospita o prefereixes invertir cinc minuts a comprovar el teu lot? La seguretat dels teus és, literalment, el més imprescindible.
La transparència informativa és l’única protecció real que tenim com a consumidors aquest 2026. Estigues alerta i no et deixis portar només pel preu o la publicitat.