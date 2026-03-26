Retiran del mercado una conocida crema solar infantil: su factor de protección es inferior al que anuncia

La alerta ha saltado esta mañana y se ha propagado como la pólvora por los grupos de WhatsApp de padres y madres. Una de las cremas solares infantiles más populares de las farmacias y supermercados ha sido señalada directamente por las autoridades.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha sido contundente: el producto debe retirarse de la venta de forma inmediata y obligatoria. (Sí, nosotros también hemos corrido a mirar el estante del baño).

No es una cuestión de alergias o componentes tóxicos, sino de algo casi peor: una falsa seguridad. Estabas aplicando lo que pensabas que era una protección total y, en realidad, dejabas la piel de los más pequeños expuesta al peligro.

La trampa del factor 50 ficticio

Los análisis de laboratorio han revelado que el FPS (Factor de Protección Solar) real de este lote específico no alcanza ni de lejos al número 50 que brilla en grande en la etiqueta. En algunos casos, la protección real apenas llegaba a la mitad.

La ingeniería de la fotoprotección es exacta, y si un producto promete un bloqueo del 98% de los rayos UVB pero solo bloquea un 60%, el riesgo de quemaduras graves en pieles pediátricas es altísimo.

La alerta afecta a una marca de referencia que muchas familias eligen precisamente por su supuesta fiabilidad. (Es de esas traiciones al consumidor que cuestan de olvidar).

¿Qué debes hacer si la tienes en casa?

El primer paso es identificar el número de lote. Sanidad ha publicado la lista específica de las unidades afectadas que se han distribuido por todo el país durante las últimas semanas.

Si tu envase coincide con el de la alerta, deja de usarlo ahora mismo. No vale la pena «acabar el bote» en las piernas o en zonas menos sensibles; el riesgo de eritema solar no compensa el ahorro.

Puedes llevar el producto al punto de venta donde lo compraste para gestionar la devolución o el reembolso. Las cadenas de distribución ya tienen el protocolo activo para devolver el dinero a los clientes afectados.

La OCU ya ha pedido que se extremen los controles en la fabricación de estos cosméticos, ya que la piel de los niños es mucho más fina y no tiene la capacidad de regeneración de un adulto.

Un beneficio para tu tranquilidad

Dentro de la mala noticia, la parte positiva es que los sistemas de control funcionan. Que el Estado retire un producto estrella de una gran marca demuestra que la vigilancia post-comercialización es real y efectiva.

Esta crisis sirve para recordarnos que no debemos confiar ciegamente en las etiquetas llamativas. La decisión inteligente a partir de ahora es consultar las listas de mejores cremas solares analizadas por entidades independientes antes de comprar.

Además, recuerda que la mejor protección para un niño no es solo una crema, sino la sombra, la camiseta y evitar las horas centrales del día. (Tu bolsillo también agradecerá no tener que comprar cremas para quemaduras después de la playa).

La marca afectada ya ha emitido un comunicado pidiendo disculpas y asegurando que se trata de un error puntual en la producción de una materia prima específica.

Mañana podría ser demasiado tarde

Con la llegada del buen tiempo y las primeras salidas al parque o a la montaña, el sol ya pega con fuerza. No esperes a las vacaciones de verano para revisar tu kit de protección.

Mañana, cuando prepares la mochila de la escuela o de la excursión, asegúrate de que lo que pones en la piel de tu hijo es realmente lo que dice el bote. Un error de este tipo puede marcar la salud de la piel para toda la vida.

¿Vas a correr el riesgo de usar una crema bajo sospecha o prefieres invertir cinco minutos en comprobar tu lote? La seguridad de los tuyos es, literalmente, lo más imprescindible.

La transparencia informativa es la única protección real que tenemos como consumidores este 2026. Mantente alerta y no te dejes llevar solo por el precio o la publicidad.