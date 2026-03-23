quests són els tres trets de personalitat de les persones amb ansietat segons Ángela Fernández

L’ansietat no apareix del no-res ni és un càstig diví. Sovint, és el resultat d’una maquinària mental que funciona a mil revolucions. La psicòloga Ángela Fernández ha posat el focus en una cosa que moltes sospitàvem: hi ha un patró de personalitat que ens fa més vulnerables a aquest “soroll” intern.
Viure amb ansietat és com tenir una alarma de fums massa sensible que salta fins i tot quan només estàs fent unes torrades. Però, per què algunes persones viuen tan alerta mentre d’altres semblen immunes al caos? La resposta no està en el que et passa, sinó en com està configurat el teu sistema operatiu mental.
Entendre aquests trets no serveix per posar-nos una etiqueta i quedar-nos de braços creuats. Al contrari, l’enginyeria de l’autoconeixement és l’única via per deixar de lluitar contra la nostra pròpia ombra i començar a gestionar l’energia de manera intel·ligent.
El perfeccionisme paralitzant: El pes del “hauria de”
El primer tret que destaca la psicòloga és un perfeccionisme exigent. Les persones amb ansietat solen tenir uns estàndards tan alts que són pràcticament impossibles d’assolir. No es permeten l’error perquè el viuen com un fracàs personal catastròfic.
Aquesta necessitat de control absolut sobre cada detall genera una tensió constant. Viure sota el jou del “hauria de ser perfecta” és esgotador i és el brou de cultiu ideal per a la preocupació crònica. El cervell mai descansa perquè sempre hi ha alguna cosa que es podria haver fet millor.
Ángela Fernández insisteix que darrere d’aquesta exigència hi ha una por profunda al judici extern. Validar-nos només a través dels nostres èxits és una trampa emocional que ens manté en un estat d’ansietat permanent, esperant sempre la següent avaluació.
La solució passa per abraçar la imperfecció com una forma de llibertat. Quan entens que el món no s’acaba per una errada, la pressió al pit comença a desaparèixer de manera gairebé màgica.
L’alta responsabilitat: Carregar amb el món a l’esquena
El segon tret és un sentit de la responsabilitat hipertrofiat. Si et sents culpable per coses que ni tan sols depenen de tu, saps perfectament de què parlem. Les persones ansioses solen ser les que resolen els problemes de tothom, les que mai diuen “no” i les que se senten responsables de l’harmonia del seu entorn.
Aquesta càrrega mental és una motxilla plena de pedres que ens impedeix caminar amb lleugeresa. La hipervigilància (estar pendent de les necessitats dels altres abans que de les pròpies) ens deixa sense reserves per gestionar el nostre propi benestar.
Aprendre a delegar i, sobretot, a posar límits és vital. No ets la salvadora de ningú i carregar amb culpes alienes només serveix per enfonsar la teva salut mental. La responsabilitat ha de tenir una mida justa; si et desborda, ja no és virtut, és un obstacle.
Recorda que dir “no” a un compromís extern és, moltes vegades, dir “sí” a la teva pau mental. I aquesta és la prioritat que hauria de manar a la teva agenda cada dia.
La intolerància a la incertesa: El pànic al “i si…?”
Finalment, Ángela Fernández assenyala la dificultat per gestionar el que no sabem. El cervell ansiós detesta els espais buits i intenta omplir-los amb els pitjors escenaris possibles. El famós “i si passa això?” és el mantra que ens manté atrapades en un futur que encara no existeix.
Necessitem certesa per sentir-nos segures, però la vida és, per definició, incerta. Intentar controlar el futur és com voler posar portes al camp: una despesa d’energia inútil que només genera més frustració i por.
Treballar la flexibilitat mental i la confiança en la nostra capacitat per resoldre problemes a mesura que apareguin és el truc definitiu. No necessites tenir totes les respostes avui; només necessites saber que podràs gestionar les preguntes quan arribin.
La validació final arriba quan acceptes que la incertesa no és un perill, sinó una part de l’aventura de viure. Quan deixes de voler predir el demà, l’avui es torna molt més lluminós i lleuger.
T’has reconegut en aquests trets o creus que la teva ansietat té una arrel diferent?
Nosaltres creiem que conèixer-se és començar a guarir-se. T’animes a soltar una mica de control aquest cap de setmana i veure què passa?